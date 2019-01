Ohne Mampf, kein Kampf

Bild: Jörg Büsche

Bevor es zum Einsammeln alter Christbäume geht, gibt es beim vereinbarten Treffpunkt am Feuerwehrhaus erst einmal ein Bretzel-Frühstück für die 20-köpfige Funkenmannschaft, die sich am Samstagmorgen gegen sieben dort eingefunden hat. Der siebenjährige Noel (links) ist der Jüngste. Auch er darf mit auf den Traktor-Anhänger und aus Leibeskräften „Christbäume!“ rufen, während sein Vater Peter Litz-Kessler am Steuer sitzt. Die Bretzeln verteilt Hannes Schmidschneider, der Funkenmeister.

Viel Arbeit bei Schmuddelwetter

Bild: Büsche, Jörg

Zum nassen Vergnügen wurde das Christbaum-Einsammeln im Laufe des späteren Samstagmorgen. Denn es wollte nicht aufhören zu schneien und die in den Tagen davor auf die Gehwege gelegten Bäume waren schneebedeckt. Was das schwungvolle Werfen auf den Traktorhänger nicht gerade erleichterte Es sei denn, die weiße Pracht wurde vorher abgeschüttelt – wie hier von Leon Marchoud. Daneben freut sich Benjamin Spiri.

Bei diesem Ruf weiß jeder Bescheid

Bild: Kerstin Mommsen, Jörg Büsche

"Christ-Bäume!!": Ein Ruf der am Samstag durch die gesamte Stadt hallte. Ausgerufen von den Männern der Funkenmannschaft – so wie hier von Robin Schöppe. Zur Erinnerung für diejenigen, die ihren Baum noch nicht aus dem Haus getragen hatten. Zur Erinnerung aber auch für jene, deren geplünderter Baum zwar schon am Straßenrand lag, die aber noch nicht den fürs Abholen erbetenen Obolus daran gehängt hatten.

So gehört es sich

Bild: Büsche, Jörg

Christian Wolf (links) gibt gerne den kleinen Beitrag für die freundliche Christbaum-Entsorgung – hier durch Benjamin Spiri. In vielen Fällen aber geht die Funken-Mannschaft leer aus. Dann hängt weder ein Beutel mit Münzen in den Zweigen, noch kommt jemmand mit Kleingeld vor die Haustür. Die fleißigen Abholer tragen das mit Fassung. Ihnen geht es schließlich um die Tradition des Scheiben-Schlagens und Funken-Verbrennens am Sonntag nach der Fastnacht, an die die Bäume brennen.

Tannenbäume werden lasterweise abgeliefert

Bild: Büsche, Jörg

Das Ergebnis etlicher Stunden fleißigen Sammelns kippt Peter Litz-Kessler auf den großen Haufen an der Panzerwiese oberhalb von Markdorf. Er saß zwar in der warmen Traktor-Kabine, das Lenken des ausgeliehenen Schleppers über schneeglatte Straßen war indes auch nicht ganz ohne. Seit gut 15 Jahren macht er mit beim Christbaum-Sammeln. An so viel frischen Schnee könne er sich aber nicht erinnern.

Am Ende wartet der verdiente Lohn

Bild: Büsche, Jörg

Stundenlanges Christbaum-Wuchten verlangt seinen Tribut. Pausen gibt es zwar immer mal wieder – bei Freunden bei Bekannten, die zum Kaffee oder Schnaps einladen. Wirklich stärken kann sich die Funkenmannschaft aber immer erst im Zunfthaus Obertor, bevor es dann zum nachmittäglichen Endspurt geht. Auf dass der Christbaum-Berg am Gehrenberg noch weiter wachse.