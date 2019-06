Ob sie nicht weitermachen können, erkundigt sich das Mädchen. Statt in die nun anstehende Pause zu gehen, würde sie lieber weiterarbeiten, weiter an ihren Nisthilfen für Wildbienen basteln. Dass alle Schüler fortfahren dürfen mit dem Zuschneiden von Schilf, mit dem Bohren von Löchern und Zurechtsägen von Holz, versteht sich für Jens Oschmann von selbst. Ungewöhnlich, aber sehr erfreulich sei für ihn der Eifer, mit dem die Kinder bei der Sache sind, erzählt der Leiter der Pestalozzi-Schule. Das Engagement der Kinder zeige, wie sehr sie sich für das interessieren, was ihnen Elisabeth Moll-Simons und Monika Salomo-Rid vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) nahebringen.

Konservendosen werden mit Schilfrohrstückchen befüllt

Moritz, zehn Jahre alt, fügt sorgfältig Schilfrohrstückchen an Schilfrohrstückchen – bis die Konservendose voll ist, die das Rohr-Bündel hält. Zwischendurch fängt er auch eines der winzigen Insekten ein, die sich in den Stängeln versteckt hatten. „Das ist eher für kleinere Wildbienen“, erläutert der Zehnjährige sein Werk und weist auf die Blechdose mit den immer zahlreicher werdenden Mini-Öffnungen.

Moritz und Annika sind für die Schilfrohrabteilung beim Nisthilfeprojekt der Pestalozzi-Schüler zuständig. | Bild: Jörg Büsche

Kinder bohren Nistgänge in Eschenstamm

Abgesehen von gelegentlichen Sägegeräuschen geht es in der Gruppe rund um Moritz und seine Mitschüler relativ ruhig zu. Anders ist das im Klassenzimmer darüber: Dort bohren Luana und Tabea unter der Anleitung von Monika Salomo-Rid künstliche Nistgänge in einen Eschenstamm. Und sie tun dies nicht irgendwie, erklären die Mädchen. Sie benutzen eine Schablone, die das Markdorfer Wappen zeigt.

Projekt verbindet praktische Arbeit mit Biologieunterricht

Das Sägen, das Bohren und Schilf-Zuschneiden ist indes nur die eine Seite des Nisthilfeprojekts. Wie Förderschul-Rektor Jens Oschmann erklärt, fügen sich diese praktischen Arbeiten in einen viel größeren Zusammenhang ein. Der reiche von Materialkunde, vom Umgang mit Holz und Werkzeug beziehungsweise Maschinen bis hin zur Biologie. „Die Schüler haben was vom Lebensraum von Insekten erfahren und wie wichtig sie fürs Bestäuben von Pflanzen, also auch unserer Nahrung sind.“ Vor diesem Hintergrund wundere dann die Emsigkeit, mit der die Kinder bei der Sache sind, nicht mehr.