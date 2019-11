Markdorfs evangelische Kirchengemeinde will helfen. Not soll in Bakossi, dem kamerunischen Partnerbezirk des Dekanats Überlingen-Stockach, abgewendet werden. Jüngst waren zwei Vertreter von dort zu Besuch im Dekanat, Reverend Joseph Eywake und der Gemeindeälteste Hans Ngole.

Einige Tage verbrachten die beiden auch in Markdorf, wo sie beim Gemeindefest von den Zuständen in ihrer unter bürgerkriegsähnlichen Wirren leidenden Heimat berichteten. Zurück nach Bakossi reisten die Kameruner nicht nur mit der beim Erntedankfest-Gottesdienst gesammelten Kollekte und den Tombolaeinnahmen vom Gemeindefest, sondern auch mit einem festen Beistandsversprechen aus Markdorf.

Gäste erbitten Hilfe für Schule und Krankenhaus

Um Hilfe gebeten hatten die afrikanischen Gäste für zwei Projekte: für eine Schule und für ein Krankenhaus. Musste die staatliche Schule schließen, weil die meisten Eltern das Schulgeld nicht mehr aufbringen konnten, so krankte der Krankenhausbetrieb an den desolaten Verhältnissen in der Region, wo sich Milizen und staatliche Organen seit 2016 bekämpfen; seitdem Präsident Paul Biya die Demonstrationen von Lehrern und Richtern gewaltsam niederschlagen lassen hat, was dem seit langem gärenden Separatismus neuen Auftrieb gegeben hat. Inzwischen kommen aus der Hauptstadt Yaoundé versöhnlichere Töne. Auch bemühen sich die Kirchen um Dialog.

Die Partnerschaft und die Situation in Kamerun Zwischen dem Dekanat Überlingen-Stockach und dem Kirchenbezirk Bakossi in Kamerun besteht eine Partnerschaft. Dies bereits seit vielen Jahren. Im vergangenen Sommer wurde sie wieder intensiviert, nachdem die bürgerkriegsähnlichen Wirren in Kamerun die Begegnung erschwert hatten. Jüngst besuchten Reverend Joseph Eywake und Hans Ngole, ein Gemeindeältester, das Dekanat. Ihre Berichte über die desolate Situation in Bakossi erschütterten. Gesundheits- und Bildungswesen liegen ihren Schilderungen zufolge am Boden. Gleiches gilt für die Wirtschaft, die unter dem Konflikt zwischen der englischsprachigen Minderheit und der französischsprachigen Mehrheit leide. Reverend Eywake wandte sich an seine Zuhörer im evangelischen Gemeindehaus mit der Bitte, sie mögen auf ihre politischen Vertreter zugehen. Nur durch Druck aus Deutschland, aus Europa und insbesondere aus Frankreich könne die kamerunische Regierung zum Einlenken gebracht werden. Sie bevorzuge die französischsprachige Bevölkerung. Die Gewalt ist in Kamerun eskaliert, nachdem englischsprachige Separatisten 2017 ihren eigenen Staat ausgerufen hatten. Bisher werden rund 600 Todesopfer gezählt und 400 000 Flüchtlinge.

Schilderungen hinterlassen bei Markdorfern tiefen Eindruck

In Markdorf haben die Schilderungen von Joseph Eywake und Hans Ngole einen tiefen Eindruck hinterlassen. Das berichtet Pfarrer Tibor Nagy, der die Kamerun-Partnerschaft betreut. „Unsere Konfirmanden haben großes Interesse gezeigt“, erklärt Nagy. Sie würden sich gerne für eine Schulpatenschaft engagieren. Arbeitsbereitschaft gebe es auch im Kirchengemeinderat. Hier werde sich ein Arbeitskreis bilden, der zunächst Informationen sammeln und den Kontakt intensivieren werde.

Welche Hilfsmittel es braucht, um die Wirtschaft anzukurbeln

Wo das Nötigste fehlt, sollen Spenden helfen. „Ziel muss aber am Ende die Hilfe zur Selbsthilfe sein“, erklärt Nagy. Gerade in dieser Hinsicht haben die beiden Besucher aus Kamerun wichtige Hinweise gegeben. Hans Ngole etwa schilderte, mit welchen Hilfsmitteln die Wirtschaft in der Region angekurbelt werden könnte.

Als Beispiel nannte er die Produktion von Honigwein. Lebensmittelverarbeitung sei in Kamerun ein Zukunftsthema. Bei allem Optimismus mahnt Pfarrer Nagy zu Behutsamkeit im Vorgehen – „zum Weg der kleinen Schritte“. Von denen der erste nun gemacht sei.