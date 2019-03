28 sonderbar altmodisch gekleidete Frauen und Männer sorgten am späten Samstagnachmittag für einige Aufmerksamkeit vor dem Markdorfer Rathaus. Mit Hellebarden, Holzlaternen, Hörnern oder Trompeten ausgestattet, kündeten sie die geschlagene Stunde und stellten den Zuschauern ihre Herkunftsorte vor.

Sie garnierten dies mit zotigen Witzen oder kecken Sprüchen. Die Rede ist von den Mitgliedern der historischen Nachtwächter- und Türmerzunft Baden-Württemberg, die sich zu ihrem Jahrestreffen in Markdorf eingefunden hatten.

Der Turmwächter aus dem schweizerischen Bischofszell begrüßt die Markdorfer mit einer schmetternden Fanfare. | Bild: Jan Manuel Heß

In Versen, gottesfürchtig, unterhaltsam und immer versehen mit einer gehörigen Portion Humor gaben sie eine Vorstellung ihres Tuns. Nun, in Zeiten von Rauchmeldern und modernster Brandschutzsysteme, bedarf es in den Städten keiner Nachtwächter oder Türmer mehr, doch dort, wo sie heute wieder ihren Dienst im fremdenverkehrslichen Auftrage tun, sind sie touristische Attraktionen. Ein Grund mag sicherlich die jeweilige Persönlichkeit sein, denn das haben alle gemeinsam: Sie sind einer wie der andere echte Originale, die wirklich zu unterhalten wissen.

Video: Jan Manuel Heß

Willy Gastel aus Burladingen ist mittlerweile seit 29 Jahren abendlich in den Straßen Burladingen unterwegs und lässt seine Besucher an den Erinnerungen und Gebrächen der Stadt teilhaben. "Ein Nachtwächter mag für viele ein Relikt aus sehr alten Tagen sein, doch Fakt ist, dass in Burladingen der letzte bis 1934 seinen Dienst tat", erzählt Gastel.

Willy Gastel ist seit 1980 in Burladingen Nachtwächter. Geschichte ist sein Hobby und dies will er an die Bevölkerung weitergeben. "Junge Menschen haben gefallen an den Erinnerungen der Stadt." | Bild: Jan Manuel Heß

Für Brigitte Messmer und Manfred Seidler aus Engen ist dieses Hobby so etwas wie Familientradition, den als Bürgerfrau und Nachtwächter von Engen traten sie in die Fußstapfen ihrer Vorfahren. "Mein Ururgroßvater war 1775 Nachtwächter in Emmingen am Egg und sein Urgroßvater war der letzte Nachtwächter von 1886 bis 1924 in Engen", berichtet Brigitte Messmer nicht ohne Stolz.

Siegfried Kunz gehört mit seinen 82 Jahren zu den ältesten Nachtwächtern in der Zunft. Er sieht sich in einer guten Tradition: "Unser Mühlheim ist nie abgebrannt, es hatte immer gute Nachtwächter gehabt." | Bild: Jan Manuel Heß

Allen ist gemein, dass sie mit sehr viel Leidenschaft ihre Rollen als Nachtwächter oder Türmer ausüben, der eine gemächlich, der andere inbrünstig und wieder andere unterhaltsam geschwätzig. Wie etwa die Türmerin von Bad Wimpfen, Blanca Knodel. Sie entstammt nach eigener Aussage der ältesten Familie in der Stadt, "mit uns fangen die Kirchbücher an." 1996 zog sie mit ihrer Tochter auf den Turm und versieht seit dem das Amt der Türmerin – damals als erste Frau.

Blanca Knodel lebt seit 1996 als Türmerin im 800 Jahre alten Blauen Turm von Bad Wimpfen im Kreis Heilbronn. "Der älteste Türmer ist 84 Jahre, ich möchte das als Frau übertrumpfen", so die 68-Jährige. | Bild: Jan Manuel Heß

"Für mich hat es immer den Anschein, als ob alle meine Lebensfäden gezielt darauf hingearbeitet haben, dass ich dieses Amt ausführen werde." Heute ist sie mindestens genauso berühmt, wie das von ihre betreute Wahrzeichen der Stadt, der blaue Turm. Leider ist sie seit 2017 gezwungen wegen Baufälligkeit im "Exil" zu leben, wie sie es nennt. Doch die Stadt hat ihr zugesichert, dass sie 2021 ihren Turm wieder beziehen kann. "Ich will es wirklich hoffen, denn mir fehlen die 134 Stufen zu meiner Wohnung schon."

Video: Jan Manuel Heß

Und Türmer ist nicht gleich Nachtwächter, denn ersterer beobachtet von einem Turm oder einer Türmerstube die Umgebung, während ein Nachtwächter nachts für Sicherheit und Ordnung auf den Straßen sorgte.

