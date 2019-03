Ein Angebot von und für Marketing-Interessierte: Diesen selbstgestellten Anspruch möchte der Verein Marketing Community Bodensee (MCB) mit Sitz in Markdorf mit regelmäßigen Veranstaltungen, zwanglosen Treffen und dem Netzwerk von rund 120 Mitgliedern aus der Region Bodensee-Oberschwaben erfüllen. "Aktuell befinden wir uns in einer Umbruchphase, im nächsten Jahr feiern wir unser 50-jähriges Bestehen", erläutert MCB-Präsident Torsten Schmitz im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

1970 gegründet als Marketing-Club Bodensee

Schmitz ist Geschäftsführender Gesellschafter der Werbeagentur bodenseecrew in Konstanz und steht seit rund einem Jahr an der Spitze des Vereins. Lange Jahre, seit seiner Gründung 1970, war der unter dem Namen Marketing-Club Bodensee bekannt, verankert vor allem in der nördlichen Bodenseeregion um Friedrichshafen und in Oberschwaben.

Mehr als 40 Unternehmen sind schon mit dabei

Mittlerweile ist der umfirmierte Verein auch zunehmend im Westen des Bodenseekreises präsent, mit Veranstaltungen ebenso wie mit Einzelpersonen oder Firmen, die Mitglied sind. Verstärkt weitere Veranstaltungen anzubieten, die grundsätzlich allen Interessierten offen seien, und sich auf diese Weise weiter als Sprachrohr für die Marketing-Gemeinschaft in der Region zu etablieren, sei eines der vordringlichen Ziele, die man sich im Verein für 2019 gesetzt habe, sagt Schmitz. Rund 40 Unternehmen sind inzwischen Mitglied der Marketing Community Bodensee, darunter die Bodensee-Schiffsbetriebe, die Deutsche Zeppelin-Reederei, die Messe Friedrichshafen oder auch das Stadtwerk am See – Tendenz steigend, sagt Schmitz. Weitere Firmen seien willkommen, ebenso wie grundsätzlich jegliche Formen neuer Impulse. "Man muss nicht nach Stuttgart, Ulm, München oder Zürich, wir machen uns für die Region stark", sagt Schmitz selbstbewusst. Auch gute Kontakte zu den Hochschulen der Region werden gepflegt. Ein größer gewordenes Portfolio und zugleich Plattformen für den Erfahrungsaustausch.

Netzwerk und "Duz-Kultur"

Abseits von der Namensänderung hat sich für den Verein auch an anderen Stellen einiges geändert. Vor zwei Jahren trennte der Verein sich vom Deutschen Marketing Verband und versteht sich nun als eigenständige Interessengemeinschaft für Marketing-Interessierte, unabhängig vom Dachverband der Branche. Mit anspruchsvollen Inhalten wolle man vor allem den Netzwerkgedanken beleben, heißt es in einer Pressemitteilung der MCB. Eine zentrale Rolle spiele dabei der persönliche Austausch der Mitglieder untereinander. Das "Sie" ist im Verein abgeschafft, gelebt werde eine "Duz-Kultur", sagt Schmitz: "Das tut uns allen gut, es ist wertschätzend und stärkt die Verbindung und den Zusammenhalt."

Informationen im Internet:

http://www.mcbodensee.de