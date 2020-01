Business-Appartements für Geschäftsreisende aus aller Welt, die für mehrere Monate oder länger vor Ort bleiben: Ein Trend, der in immer mehr Städten zu finden ist und den nun auch der Markdorfer Ferienwohnungsvermieter David Dilpert bedient. Als „ein neues Konzept für Markdorf„ bezeichnete Dilpert die Idee, mitten in der Innenstadt in der Hauptstraße 16 neben seinen beiden City-Appartements nun im Erdgeschoss auch ein Business-Appartement anzubieten.

Geschäftiges Treiben im Business Appartement: Viele Gäste aus Kommunalpolitik und dem Einzelhandel hatten sich am Donnerstag zu Dilperts Eröffnungsfeier in der Hauptstraße 16 eingefunden. | Bild: Helmar Grupp

Auf der Suche nach einer zukunftsgerichteten Nutzung

Lange habe er sich überlegt, was der Markt benötige, nachdem die Zeiten angesichts eines veränderten Kaufverhaltens durch Amazon, Online-Shoping und Co. für Einzelhändler zunehmend schwierig würden. Nach dem Auszug des Schreibwarengeschäftes sei für ihn die Zeit des Neu-Denkens gekommen gewesen, wie er seine Immobilie mit einer zukunftsgerichteten Nutzung versehen könnte. Als Ferienwohnungsvermieter habe er immer wieder auch Räume an Geschäftsreisende vermietet – und immer öfter auch für längere Zeiträume.

Das Konzept Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bodenseeregion mit ihrer zunehmend globaleren Ausrichtung führe zu einem wachsenden Bedarf an flexiblen und miteinander kombinierten Arbeits-, Büro- und Wohnnutzungen, sagt Hausbesitzer David Dilpert. In diese Lücke stoße man mit dem neuen Business-Appartement. In einem langgestreckten Raum im Erdgeschoss des Gebäudes in der Hauptstraße 16 sind nun Wohnen, Schlafen und Arbeiten vereint, getrennt in seperate Bereiche durch Regale, Pflanzen und verschiedene Ebenen. Hier sollen Geschäftskunden der hiesigen Firmen, die mehrere Monate oder länger bleiben, eine neue Heimat finden können. Die zentrale Lage in der Innenstadt sei ein großer Vorteil, sagt Dilpert, denn dies erleichtere die Integration der Gäste in Markdorf. Dadurch würden Barrieren genommen, die Gastfreundschaft gepflegt und die Integration in Markdorf gefördert, sagt Dilpert. Zudem würden die Geschäftsreisenden den Umsatz des Innenstadt-Einzelhandels befördern. Der Vermieter David Dilpert, Jahrgang 1988, ist Reiseproduktentwickler und seit einigen Jahren auch Ferienwohnungsvermieter. Mit einem vierköpfigen Team betreibt Dilpert derzeit elf Ferienwohnungen in Markdorf und Umgebung und das neue Business-Appartement in der Hauptstraße. Seinen eigenen Angaben zufolge liege die jährliche Auslastung seiner Appartements bei rund 85 Prozent. Dilpert bezeichnet sich selbst als „Gastgeber aus Leidenschaft“. Er ist aufgewachsen und wohnhaft in Markdorf und verheiratet. Die Ausstattung Das Appartement ist mit Besprechungsecke, Arbeitstischen, Drucker, W-Lan und Getränken komplett ausgestattet für eine Arbeitsnutzung. Reinigung und ein Wäscheservice gehören ebenfalls dazu. Es gibt eine englischsprachige Kontaktperson, Flughafen-Abholung, einen 24-Stunden-Service und auf Wunsch auch Stadtrundgänge oder die Begleitung zu Behörden.

Das am Donnerstag neu eröffnete Business-Appartement ist im Erdgeschoss des Gebäudes in der Hauptstraße 16. Zuvor war dort ein Schreibwarengeschäft. | Bild: Helmar Grupp

Klarer Bedarf für kombiniertes Wohnen und Arbeiten

Dabei habe er erkannt, dass es einen klaren Bedarf für einen „Mix aus Wohnen und Arbeiten“ gebe. Seine Geschäftskunden hätten ihm häufig zu verstehen gegeben, dass sie ein Appartement mit eigenem Bürobereich einem kleinen und auch anonymen Hotelzimmer vorziehen würden, sagte Dilpert am Donnerstag bei der Eröffnungsfeier vor geladenen Gästen.

Die Besprechungsecke des Business-Appartements. | Bild: David Dilpert

Der Arbeitsbereich des Business-Appartements. | Bild: David Dilpert

Appartement-Mieter vor allem aus den USA

In dem Appartement sind nun auf einem langgestreckten Raum Wohnen, Schlafen und Arbeiten vereint, abgetrennt in seperate Bereiche durch helle Regalwände. Hauptsächlich aus den USA und Indien, aber auch aus dem europäischen Ausland kämen seine Kunden, die er stets persönlich am Flughafen abhole. „Onboarding“ nennt Dilpert das: Den Reisenden persönlich in seine neue Heimat für die folgenden Monate einführen und ihm das Gefühl eines neuen Zuhauses auf Zeit zu geben.

David Dilpert im Gespräch bei der Eröffnungsfeier für sein Business-Appartement in der Hauptstraße. | Bild: Helmar Grupp

Markdorf gastfreundlich und weltoffen präsentieren

Mit diesem Angebot wolle er außerdem das zurückgeben, was er selbst auf seinen zahlreichen Auslandsaufenthalten erfahren habe, sagt Dilpert: Weltoffenheit, Integration und Unterstützung in allen Dingen des täglichen Bedarfs.

Bürgermeister Riedmann: Innenstadt gewinnt durch Kreativität

Lebenswert werde eine Innenstadt durch solche Kreativität und Phantasie, beglückwünschte Bürgermeister Georg Riedmann Dilpert. Eine Verwaltung könne nur die Rahmenbedingungen schaffen und auf Impulse aus der Geschäftswelt reagieren. Deshalb wolle er sich ausdrücklich für diese Initiative bedanken, so Riedmann. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Einzelhandelslandschaft in Markdorf stetig gewandelt und sei vor allem stark gewachsen. Vielleicht, so Riedmann, sei nun „eine gesunde Grenze“ erreicht, bei der der Handel in Markdorf noch gut funktioniere und es sei nun tatsächlich an der Zeit für neue und kreative Wege.

Dilperts nächstes Ziel: Ein kleines Hotel für Markdorf

Dilpert selbst hat bereits weitere Pläne: Neue Appartements sowie „in geraumer Zeit“ ein kleines Hotel für Markdorf zu betreiben, seien seine nächsten Ziele, sagt er.

Der Wohnbereich des Business-Appartements. | Bild: David Dilpert

Der Schlafbereich des Business-Appartements. | Bild: David Dilpert