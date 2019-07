Einen Tag nach den Werkrealschülern des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum haben auch die Realschüler ihren Abschluss gefeiert. 73 bekamen von ihren drei Klassenlehrern das Zeugnis ausgehändigt.

Lea Beck, 17 Jahre: „Ich kann‘s noch gar nicht fassen. Aber wir haben lange darauf hingearbeitet. Und jetzt geht es Richtung Mode-Design.“ | Bild: Jörg Büsche

„Damit haben alle bestanden“, freute sich Schulleiterin Veronika Elflein über das geschlossene Bestehen des gesamten Jahrgangs, der etwas kleinerer war, wie die Realschulrektorin ausführte.

Jazziger Auftakt der Realschulabschlussfeier mit der „Blech Compagny“ in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

„Der aber auch geprägt war von vielen besonderen Schülern. Denn weder an Leistungsstärke noch an guten bis herausragenden Leistungen habe Mangel geherrscht bei den 73 Zehntklässlern.“

Lobt das soziale Engegement ihrer Zehntklässler: Realschulrektorin Veronika Elflein. | Bild: Jörg Büsche

Der größte Teil wird nach den Sommerferien erneut die Schulbank drücken, um die Hochschul- beziehungsweise Fachhochschulreife anzustreben, insgesamt 47. Die übrigen beginnen eine Berufsausbildung, absolvieren Praktika oder leisten ein Freiwilliges Soziales Jahr ab, führte Veronika Elflein aus.

Lena Heumann, Natalie Heumann, Eileen Haller und Maurice Köhler freuen sich auf die Abschlussfeier in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

Sonja Maucher, Vorsitzende des Schulverbund-Elternbeirats, benutzte maritime Bilder. Die Schullaufbahn verglich sie mit einer Segeltörn. „Zu dessen Beginn statten die Eltern mit Schwimmwesten aus.“ Ganz allmählich gehe es immer weiter hinaus. Die jungen Segler lernen immer mehr Neues, bekommen auch mehr und mehr Aufgaben.

Begeistert von den Leistungen ihrer Schüler und vom Programm: Veronika Elflein, Marianne Licciardi und Klaus Spatzier. | Bild: Jörg Büsche

„Und der eine oder andere gerät in schwere See“, drohe gar zu kentern. Jetzt sei es an der Zeit, „die Crew zu wechseln“, spielte Sonja Maucher auf die neuen Lebenssituationen an – in anderen Schulen oder im Beruf. Mit widrigem Wetter sei auch weiterhin zu rechnen. Es locken aber auch glückliche Gestade.

Maria Kamparidou, Franziska Hummer und Hanna Muff bei ihrer Gesangsnummer. | Bild: Jörg Büsche

Glück und Traurigkeit hielten sich in der Dank- und Abschiedsrede Jenny Rücks die Waage. Die Zehntklässlerin, als Schülervertreterin durfte sie später einen Sozialpreis für ihr großes Engagement in der Schule entgegennehmen, erinnerte an viele gemeinsam durchlebte schöne Stunden, etwa an den Aufenthalt im Schullandheim.

Jenny Rück bedankt sich im Namen ihrer Mitschüler bei Eltern und Lehrern. | Bild: Jörg Büsche

Sie bedankte sich bei Eltern und besonders den Lehrern für deren Geduld und deren Zuwendung. Jenny Rück hofft, dass der Kontakt zwischen den Schülern, aber auch zur Schule über das Ende der Schulzeit hinaus bestehen bleiben wird.

Die Zehntklässlerinnen der Realschule tanzen bei ihrer Abschlussfeier. | Bild: Jörg Büsche

Dafür spricht, was Schulleiterin Elflein in ihrer Rede anerkennend hervorhob, die ausgeprägte Solidarität, das offensichtliche Gemeinschaftsgefühl.

Konstanz/Markdorf Markdorfer Schüler packen selbst an statt nur zu streiken Das könnte Sie auch interessieren

Die Schüler seien sich nach der neunten Klasse alle einig gewesen, dass sie nicht ins Obergeschoss, sondern so wie alle Zehntklässler vor ihnen in den „einen gewissen Kultstatus genießenden Zehner-Gang“ wollten.

Spontaner Freudentanz auf der Bühne. | Bild: Jörg Büsche

Weiterer Solidaritätsbeweis sei gewesen, dass die Schüler bei ihrer Barcelona-Abschlussfahrt, nachdem im Bus eingebrochen worden war, zusammenlegten, damit die Bestohlenen nicht ohne Taschengeld dastanden. Solch vorbildliches Verhalten mache sie ebenso stolz auf ihre Zehner wie deren schulische Leistungen.

Zeugnis gut, Ende gut. So wie Silas Bühler neben seiner Klassenlehrerin Rita Bosch strahlten viele Schüler. | Bild: Jörg Büsche

17 Schüler schlossen die Schule mit einem Preis für sehr gute Leistungen ab. 19 erhielten Belobigungen für gute Noten. „Und zwei Schülerinnen haben den Traumnotendurchschnitt von 1,0 erreicht“, berichtete die Rektorin in der Stadthalle. „Wir machen uns also ganz sicher keine Sorgen um euch.“

Timo Ditz, 17 Jahre: „Ich bin ziemlich erleichtert, dass alles vorbei ist. Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt. Ich will Industriemechaniker werden.“ | Bild: Jörg Büsche