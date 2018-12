Zwei Jahrzehnte hat Roland Hepting als Stadtrat im Markdorfer Gemeinderat mitgewirkt. Dafür ist er von Bürgermeister Georg Riedmann in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend geehrt worden und erhielt Urkunden sowie Ehrennadeln der Stadt Markdorf und des Gemeindetages. Hepting rückte am 6. Oktober 1988 als CDU-Stadtrat für den verstorbenen Kurt Rauch nach und wechselte 2004 in die Fraktion der Umweltgruppe.

Ausgeprägte Kritikfähigkeit

Hohe Eigenständigkeit, Entscheidungen über Fraktionen hinweg, ein Mann klarer Worte, ausgeprägte Kritikfähigkeit, Gespür für heikle Themen – so skizzierte der Bürgermeister Heptings Engagement als Stadtrat. Riedmann sagte, er schätze Heptings kritische und kontrollierende Begleitung der Verwaltungs- sowie Gemeinderatsarbeit. Auch wenn es manchmal emotional werde, geschehe dies immer mit Respekt.

Wechsel von CDU zu Umweltgruppe

"20 Jahre sind eine lange Zeit, ich bin selber erstaunt", sagte Hepting. Kurt Rauch sei ein "sehr kritischer Kopf" gewesen, "in diese Fußstapfen bin ich getreten, es gehört dazu, nachzufragen und nicht nur abzunicken". Seine Kritikfähigkeit sei der CDU dann eines Tages wohl zuviel geworden – "ich wurde ausgeladen." Dann sei die Umweltgruppe gekommen, "die haben mich damals wohl gebraucht", blickte Hepting zurück. Ihm sei prophezeit worden, es habe noch niemand geschafft, nahtlos in eine andere Fraktion zu wechseln. Bei Hepting war das Gegenteil der Fall. Er verhehlte nicht, dass er vor einigen Wochen einen Anruf der Umweltgruppe bekommen habe, die ihn bei der bevorstehenden Kommunalwahl nicht mehr auf die Liste nehmen wolle.

Turbo-Kreisverkehr initiiert

Baupolitik war eines von Heptings Kernthemen. Befreiungen steht er kritisch gegenüber: "Da bin ich näher bei den Bürgern als bei den Bauträgern. Denn Befreiungen gehen immer zulasten der Nachbarn."

Gerne erinnert sich Hepting an den Turbo-Kreisel. Diese Idee habe er dem damaligen Stadtbaumeister Gebhard Geiger vorgetragen, das Vorhaben wurde dann verwirklicht.

Jäger, Imker, Tennisspieler

"Unterm Strich hat es mir sehr viel Spaß gemacht", sagte Hepting, auch wenn ihm manche Dinge unter die Haut gegangen seien. Nach 20 Jahren Gemeinderatsarbeit denkt er ans Aufhören. Allerdings: "Ein kleines Hintertürchen ist noch offen", deutete der Stadtrat an. Er sei von einer Gruppierung angefragt worden, ob er nicht mitmachen wolle. Über Details dazu schweigt sich Hepting aus.

Langweilig dürfte es Hepting auch nach seiner Zeit als Stadtrat nicht werden: Er ist Jäger, Imker, "ein äußerst erfolgreicher Tennisspieler und -schiedsrichter", wie Bürgermeister Riedmann in der Laudatio auf Hepting darlegte.