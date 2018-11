Im Bereich Stadtgraben/Bussenstraße möchte die Stadtverwaltung nun Gas geben. Auf Vorschlag der Verwaltung beauftragte der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig die Stadt, in Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt zu gehen, mit dem Ziel, auf dieser Kreuzung einen Mini-Kreisverkehr einzurichten. Diese Lösung, so Bürgermeister Georg Riedmann, könne schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

Kreisel würde Fußgängerampeln verzichtbar machen

Hintergrund ist die schon seit längerem andauernde Unzufriedenheit mit der Fußgängerampel an der Einmündung Hauptstraße/Stadtgraben, die die Altstadt vom Einkaufsbereich um die Hauptstraße trennt. Die Maßnahme war ursprünglich Teil des Mobilitätskonzeptes, das das Aalener Büro Brenner Bernard für die Stadt erstellt und dessen Abschlussbericht um die Jahreswende vorgestellt werden soll. Die Kreisel-Lösung könne man gut vom Mobilitätskonzept separieren, argumentierte Riedmann für eine vorgezogene Lösung dieses Teilbereiches einer Neuordnung des innerstädtischen Verkehrs. Gibt es seitens des Landratsamtes keine Hürden, könnte der Kreisel schon in wenigen Monaten gebaut werden. Dann würden die drei Fußgängerampeln abgebaut werden, das ab Höhe der Stadthalle den Stadtgraben hinab geltende Tempo 20 bliebe bestehen und der Kreisel würde als Bremse für den Kfz_Verkehr wirken, der dann optisch nicht mehr "freie Fahrt" bis zur B-33-Ortsdurchfahrt hätte.

Der Einstieg in einen "shared space"

Dies wäre dann der dort schon seit längerem anvisierte Einstieg in einen so genannten "shared space", also eine Art gleichberechtigte Verkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer per Auto, Rad oder zu Fuß. Riedmann betonte, dass es diesen Begriff im deutschen Verkehrsrecht nicht gebe, dafür aber bereits existierende Beispiele in anderen Städten. Einen solchen "shared space" in Ulm haben sich laut Riedmann Vertreter der Stadt angeschaut, dort funktioniere er sehr gut. "Offiziell hat der Fußgänger keinen Vorrang, aber inoffiziell hat der Autofahrer das Gefühl, dass er nicht mehr ohne weiteres bevorrechtigt ist", erläuterte Riedmann.

Der Mini-Kreisel in Wittenhofen hat einen Durchmesser von 14 Metern. Er könnte als Vorbild dienen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Ziel: Den Stadtgraben für Fußgänger besser überwindbar machen

Felix Benedix vom Büro Brenner Bernard konkretisierte den Planentwurf. Danach könnte der Mini-Kreisel einen Durchmesser von 13 bis 15 Metern haben und eine farblich abgehobene Insel in der Mitte, die bei Bedarf auch um sieben Zentimeter erhöht angelegt werden könne. An allen drei Armen des Kreisels wären Zebrastreifen vorgesehen, die den Kfz-Verkehr vor der Einfahrt in den Kreisel zusätzlich abbremsen und den Fußgängern Vorrang geben würden. Je größer der Durchmesser des Kreisels, umso näher würde der südliche Zebrastreifen am Stadtgraben Richtung Übergang Haupt-/Marktstraße rücken. Da dadurch der Verkehr ebenfalls nochmals abgebremst würde, könnte man auf die drei Fußgängerampeln verzichten. Ziel, so Benedix, sei, den Stadtgraben für den Fußgängerverkehr Haupt-/Marktstraße leichter überwindbar zu machen.

Der Kreisel-Entwurf Vorgestellt wurden zwei Varianten, eine einfachere zu Netto-Baukosten von 11 000 Euro, eine ausgebautere mit einer bei Bedarf auch erhöhten Mittelinsel zu 17 000 Euro netto. Die Gesamtkosten lägen bei 14 500 bzw. 22 400 Euro. Durchmesser: 13 bis 15 Meter, Zebrastreifen an allen drei Einfahrten.

Das meinen die Stadträte zu den Mini-Kreisel-Plänen In der Aussprache im Gemeinderat äußerten sich die Fraktionen ausführlich zu den Plänen für einen Mini-Kreisel. Im Folgenden eine Auswahl der Stellungnahmen: Ob auch daran gedacht sei, Beschilderungen für Fußgänger und den Kfz-Verkehr anzubringen, wollte UWG-Rat Andreas Schley wissen. Dies müsse mit der Verkehrsbehörde abgestimmt werden, sagte Planer Felix Benedix. Ob die Pflasterbereiche am Übergang Haupt-/Marktstraße noch farblich gestaltet würden, fragte SPD-Rat Arnim Zumstein. Davon riet Benedix ab: Dies würde sowohl bei Autofahrern wie auch Fußgängern eher für Verwirrung sorgen. Außerdem empfahl Benedix auf Nachfrage aus dem Gremium, die Insel leicht erhöht anzulegen. Dies würde den Erfahrungen nach den Anteil der geradeaus "durchschießenden" Autos verringern. FW-Chef Dietmar Bitzenhofer sprach sich dafür aus, den südlichen Zebrastreifen noch weiter südlich hin zum Übergang Haupt-/Marktstraße zu verlegen. Für den Abstand von Zebrastreifen zu einem Kreisverkehr gebe es gesetzliche Richtlinien, die vier bis höchstens fünf Meter vorschreiben, so Benedix. Aber wenn man den größeren Kreisel-Durchmesser von 15 Metern wähle und die zulässige Zebrastreifenbreite komplett ausnütze, könne man durchaus fünf bis sechs Meter gewinnen. Eine weitere neue Beleuchtung sei nicht vorgesehen und in einer ersten Testphase könne man die Insel auch nicht erhöht ausführen, sie bei Bedarf später aber dann erhöhen, antwortete Benedix auf weitere Fragen von Bitzenhofer, der sich skeptisch gab, ob ein Kreisel am viel befahrenen Stadtgraben überhaupt funktioniere. Es gebe bereits Mini-Kreisel an weit stärker befahrenen Straßen, antwortete Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess, etwa in der Ortsdurchfahrt Kluftern: "Und dort funktioniert das problemlos." UWG-Rat Roland Hepting hielt den Kreisel zwar für "eine tolle Sache", kritisierte wie auch seine Fraktionskollegin Christiane Oßwald aber, dass man diesen Teilaspekt aus dem Gesamtkonzept herausgenommen hatte, nachdem dieses ohnehin in zwei Monaten auf den Ratstisch kommen soll. Es sei Konsens im Gemeinderat gewesen, das Thema Stadtgraben zügig anzugehen, erwiderte Riedmann. Alfons Viellieber (CDU) hielt die Einzelmaßnahme für sinnvoll. Ebenso wie andere Räte fand Jens Neumann (FW) das Grün der Insel des als Beispiel gezeigten Kreisels in Wittenhofen "furchtbar". Zur Farbe gebe es keine Vorgaben, beruhigte Benedix. Kritisch über die "Eile" äußerte sich auch SPD-Chef Uwe Achilles. Er sei davon ausgegangen, dass man eher die defekten Ampeln wieder in Betrieb nehme.

