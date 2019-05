Hatte Johannes Tress zu viel versprochen? Das Lob des Markdorfer Kirchenmusikers war überschwänglich. Er schwärmte von seinem Orgellehrer, dem viel beschäftigten Heinrich Walther, Orgelprofessor an gleich drei Hochschulen – in Freiburg, Heidelberg und Rottenburg.

Walthers Konzerte sind weltweit gut besucht, seine Transkriptionen gefragt. Eine davon spielte der Organist nun bei seinem Auftritt in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche an der dortigen Göckel-Orgel: die „Sinfonie d-moll“ von César Franck. Und das „außergewöhnlich“, das „fantastisch“, mit dem Tress die Kunst seines Lehrers vor dem Konzert bezeichnet, es erwies sich als keineswegs übertrieben.

Fantasie und Wirklichkeit verfließen

Das stand bereits nach dem ersten Stück, Mozarts „Fantasie f-moll“, klar im Raum. Jener Komposition, die Mozart im Winter 1790/91 für die „Flötenuhr“ in einem Wiener Wachsfigurenkabinett geschrieben hatte. Heinrich Walther spielte sie quasi ganz natürlich, so als würde sich Organisches entfalten und der Zuhörer darauf blicken. Wobei ihm die Musik in ihrer vielschichtigen Verwobenheit wie etwas Traumhaftes begegnet. Fantasie und Wirklichkeit – es ertönen dann und wann beinahe irritierende Weckrufe – verfließen.

Seine Meisterschaft der Zwischentöne, der milden Farben und der seidigen Übergänge bewies Walther auch mit Franz Liszts „Fantasie und Fuge“ über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam“. Welch reiche Nuancen begegneten da. Walthers differenziertes Spiel verleiht Konturiertem gewissermaßen eine zusätzliche Dimension, verleiht ihm Tiefe, Räumlichkeit, vermittelt Gestalt. Sogar eine Priese Humor spielt mit, wenn triumphale Klänge sanft gequetscht, leicht nasal daherkommen.

Großer Applaus vom Publikum

Vielstimmig, durchaus auch im Sinne von Stimmungsvielfalt, gab Walther seine Franck-Transkription. Nach vorsichtigem Tasten, nach überaus gemessenen Partien findet er bald zum durchaus heiteren Hauptthema. Hier trifft Ausgelassenheit auf einen fast liturgisch tönenden Duktus. Hier gelingt ein Spannungsbogen, der bis zum Schluss trägt. Und am Ende fast sogar etwas überrascht. Der Applaus der hingerissenen Zuhörer erfolgte im Stehen.