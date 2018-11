In Markdorf gibt es offenbar noch ausgiebigen Nachholbedarf in Sachen öffentlicher und privater Parkplätze. Wie sonst muss man es verstehen, dass seit mindestens einer Woche, vermutlich aber schon deutlich länger, ein einachsiger Anhänger mit OBI-Plane und einem Ulmer Kennzeichen den letzten Eckstellplatz im Untergeschoss des Parkhauses Post blockiert?

Wir nehmen einmal an, dass derjenige, dem der Anhänger gehört, keinen eigenen Stellplatz oder keine eigene Garage hat und nun den Stellplatz in der öffentlichen Post-Tiefgarage für seine Privatzwecke okkupiert hat, in der Auffassung, weil das Parken in Markdorf ja gratis ist, sei dies gleichzusetzen mit dem persönlichen Anrecht auf einen kostenlosen Parkplatz im öffentlichen Raum. Ganz schön dreist, finden wir.

Nun gibt es in der Stadt ja einen kommunalen Vollzugsdienst: Eine Dame und ein Herr teilen sich die entsprechende Vollzeitstelle. Einer der beiden städtischen Mitarbeiter könnte nun seinen Einsatz gegen nicht existierende oder falsch eingestellte Parkscheiben ausweiten und dem verwaisten Anhänger einmal einen Besuch abstatten. Ein Platz für ein Knöllchen findet sich dort sicher, auch wenn der Anhänger weder Scheibenwischer noch Windschutzscheibe hat. Alternativ lässt sich solch ein Teil auch abschleppen, dafür ist es ja auch schließlich vorgesehen. Also, an dieser Stelle der Tipp ans Ordnungsamt: TG Parkhaus Post, eine Visite, bitte!

