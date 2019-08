Leiser Zweifel beschleicht eigentlich immer, wenn Bibliothekarinnen von suchtähnlichem Verhalten sprechen. Wenn sie, die Tag für Tag mit Büchern zu tun haben und ständig lesen, davon sprechen, dass sie dieses oder jenes Buch eigentlich gar nicht mehr aus den Händen legen konnten, nachdem sie es einmal angefangen hatten.

Leisen Zweifel – und ein leichtes Schmunzeln – hat jenes Bekenntnis auch dieses Mal ausgelöst. Als Kornelia Schaub, Bibliothekarin in der Bibliothek im Bildungszentrum (BZM), den Roman „GRM“ als Lektüretipp für diese Sommerferien empfohlen hat.

Leseproben im Internet sind nicht da, um abzuschrecken. Im Gegenteil, sie sollen neugierig machen. Sie sollen den Leser zum Weiterlesen und natürlich zum Buchkauf verleiten. So auch bei Sibylle Bergs „GRM“. „GRM – Brainfuck“ heißt übrigens der vollständige Titel.

Düsteres Zukunftsszenario

Da – in der Internet-Leseprobe – war sie dann, die typisch Bergsche Mokanz. Dieses tiefe Angeekeltsein, das sich in Spitzen entlädt, in lauter Bösartigkeiten. Für diesmal geht es in die Zukunft. England nach dem Brexit. Ein Land am Abgrund, seine Bewohner zappeln wie die Zeichentrickfiguren in der Luft. Doch ist das nicht zum Lachen. Das Zappeln ist der verlorene Kampf ums Überleben. Den Berg grimmig ausmalt, angewidert von der Aussichtslosigkeit und vom abgrundtiefen Elend in einer Massen(un)kultur, die alle Substanz und alle Würde sowieso gründlich eingebüßt hat.

Autorin beweist Weitblick und Einfühlungsvermögen

Die Rezensenten überschlagen sich mit Lob. Sie rühmen die Sprache – so wie Kornelia Schaub. Sie bewundern den Weitblick, der Kornelia Schaub eher besorgt. Sie bestaunen Bergs Einfühlungsvermögen in die von ihr geschaffenen vier Jugendlichen. Und ganz zum Schluss: Das Buch macht wirklich süchtig – schon bei der ersten Begegnung im Netz. Es ist wie dieses Teufelszeug, von dem man sofort abhängig wird.

Sibylle Berg: GRM – Brainfuck. Roman. 640 Seiten. Kiepenheuer & Witsch. 25 Euro. Weitere Lektüretipps folgen.