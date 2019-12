Carine Trouvat kommt aus Frankreich, genauer: aus dem Loiretal. Ab und zu, wenn Not am Mann ist, arbeitet sie nicht in jenem Elektronikbetrieb, bei dem sie beschäftigt ist, sondern springt am Stand von Simon Ehrich ein, Käsehändler aus Langenargen. Not am Mann war gestern. Also bediente Carine Trouvat beim Markdorfer Wochenmarkt.

Kartoffel-Käse-Pfanne Zutaten: ½ kg Kartoffeln, 25 g Butter, 75 g Räucherspeck, 2 kleine Knoblauchzehen, 200 g Cantal-Käse, frische Petersilie, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Geschälte Kartoffeln in feine Scheiben schneiden, Knoblauchzehen klein hacken, Petersilie grob hacken, den Käse würfeln, den Räucherspeck ohne Öl zehn Minuten braten, rohe Kartoffeln mit dem Speck 15 Minuten anbraten, dabei wenden, dann den Knoblauch unterheben, die Butter schmelzen lassen, Käsewürfel verteilen, sobald er anschmelzt, unterheben, pfeffern, salzen mit Petersilie bestreuen. Guten Appetit!

„Cantal“ war ihre Antwort auf die Frage, welchen Käse sie den empfehlen könne. „Den Cantal haben wir derzeit im Angebot“, erklärte die junge Frau. Benannt sei er nach seinem Herkunfts-Departement im Herzen der Auvergne, die wiederum so ziemlich im Herzen Frankreichs liege. Der Cantal habe eine besondere Textur, leicht bröckelig. „Er schmeckt sehr gut – recht würzig.“

Markdorf Elstar ist die beliebteste Apfelsorte am Stand von Erich Röhrenbach Das könnte Sie auch interessieren

Was bereits die alten Römer zu schätzen wussten, die keine Kostverächter und stets aufgeschlossen waren – für die Früchte und Speisen der von ihnen eroberten Gebiete, sobald sie die ihrem Riesenreich einverleibt hatten, schätzten sie die Käse aus dem zentralen Gallien: So schreibt Plinius der Ältere, Naturkundler und antiker Universalgelehrter, der die Käsesorten aus der Auvergne überaus preist.

Markdorf Gelernt ist und bleibt gelernt: Karl Honnen empfiehlt den Honig seiner Frau Cosima, die ausgebildete Imkerin ist Das könnte Sie auch interessieren

Plinius ist es übrigens auch, dem der Satz von der den Magen schließenden Wirkung von Käse zugesprochen wird. Was vermutlich aber nicht stimmt. Womit das Thema Wein auf dem Tapet steht. Denn auch der Satz von der im Wein liegenden Wahrheit wird auf Plinius zurückgeführt. Einen trockenen Beaujoulais oder einen ebenso trockenen Merlot empfiehlt Carine Trouvat zum Cantal.