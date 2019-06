Das Motto der Sommermusik des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) lautete in diesem Jahr „Glück“. Rund 90 Schüler aus Unter-, Mittel- und Oberstufe sangen und musizierten in der voll besetzten Stadthalle rund um das von jedem erstrebte Empfinden.

Lea Morreale, Alexandra Opel und Valentin Baumgartner, die drei Moderatoren des Sommermusikabends, boten außer ihren unterhaltsamen Überleitungen im Programm noch den ein oder anderen Denkanstoß zum Thema. Wobei Valentin Baumgartner die Rolle des Querdenkers spielte, der dem bunten, dem fröhlichen, dem durchaus positiven Gefühl mit allerlei Skepsis begegnete.

Durchaus positiv, ja noch ein ganzes Stück besser und fröhlich zudem, und bunt war indes die musikalische Seite. Der Unterstufenchor bot unter der Leitung von Margit Looser und von Marc Grünbaum am Klavier begleitet Ohrwürmer wie „Mamma Mia“ oder „Over the Rainbow“.

Stimmiger hätte es sich kaum einstimmen lassen ins Thema. Insbesondere deshalb nicht, weil die jungen Schüler mit sichtbarer Hingabe bei der Sache waren. Was freilich auch für all jene galt, die Flöte, Klarinette, Saxofon, Trompete oder Tuba bliesen, Trommeln schlugen oder Klavier spielten.

Für alle Sinne etwas geboten

Diana Amann, die ob des schönen Konzerts am Ende spürbar begeisterte Direktorin des Gymnasiums, ergänzte dann, was die Ankündigung für den Abend noch nicht hatte erahnen lassen.

Hier sei einem nicht nur „Glück für die Ohren“ begegnet, zitierte Amann die Zeitungsüberschrift – „hier hat es Glück für alle Sinne gegeben“. Beim Zuhören, beim Zuschauen, beim Genuss der Speisen und Getränke, die die Schüler der 11a in der Pause im Nebenraum der Stadthalle anboten.

„Schwein“ und „Chance“, „Dusel“ oder „Gabe“ – all dies Stichwörter, die die große Bühnenprojektion zeigte, entworfen von Ida Hatger, Lea Martzschke und Lisa Rennert, stehen auch für Glück. Doch reichen sie keinesfalls, um einen ganzen Sommermusikkonzert-Abend zu bestreiten.

Ob im Unterstufen-, ob im Oberstufenchor, ob im Jugend- oder im Unterstufenorchester, stets braucht es mehr als den günstigen Moment oder Zufall. Es bedarf des intensiven Übens, Probens, Wiederholens. Was Margit Loser mit den jüngeren, Oliver Fredel mit den älteren Sängern und dem Unterstufenorchester sowie Musikschuldirektor Gerhard Eberl mit dem Jugendorchester seit Monaten betrieben haben.

Nur deshalb klangen die Lieder vom Glück so selbstverständlich, so mühelos und überzeugend. „Always look on the bright side of life“ , „Haus am See“, „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ oder auch „Happy“ kamen daher, als sei das gesamte Leben ein schöner Ferientag – und so endlos offen, wie es den jungen Schülern nicht bloß am Konzertabend erscheinen mag.

