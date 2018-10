Herr Stark, in diesem Jahr sind Sie 80 Jahre alt geworden. Es war 2018 für Sie aber auch ein Jubiläumsjahr aus einem anderen Grund: Sie blicken auf 40 Jahre als Markdorfer Nachtwächter zurück. Wie kamen Sie 1978 zu dieser Rolle, die Sie bis heute bekleiden?

Dazu gekommen bin ich durch den Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler, wo ich bei einer Weinprobe im Schlosskeller die Idee dazu hatte, als Nachtwächter aufzutreten. Das war damals wirklich eine große Überraschung für alle und es waren tatsächlich alle begeistert.

Was wussten Sie vom ursprünglichen Nachtwächter in Markdorf?

Der letzte amtierende Markdorfer Nachtwächter war Karl Dilpert. Der ist 1930 gestorben und war ungefähr 20 Jahre Nachtwächter in Markdorf. Danach gab es keinen Nachtwächter mehr. Einer seiner Vorfahren wurde in den Markdorfer Nachtwächter-Versen vom großen Stadtbrand 1842 erwähnt. Sonst wusste ich nicht viel.

Wie entstand die Idee, diese Figur wieder zum Leben zu erwecken?

Die Idee dazu hatte ich schon länger, aber es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis ich die Utensilien alle beieinander hatte. Es gab ja tatsächlich an anderen Orten den Nachtwächter und es waren in Markdorf die Nachtwächter-Verse da. Nur von den Requisiten war gar nichts mehr vorhanden. Weder Horn noch Hellebarde oder Laterne. Das habe ich dann alles selber gemacht. Am Alten Schloss habe ich die Hellebarde geschmiedet, weil ich auf eine ebenso geschichtsträchtige Kulisse Wert gelegt habe. Frau Zimmermann von der Zeitung hat auch immer wieder darüber berichtet. Und das Gewand hat meine erste Frau genäht.

An was haben Sie sich damals orientiert? Hatten Sie Vorlagen, wie ein Nachtwächter auszusehen hat?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe Jahre vorher einmal einen Nachtwächter in einem Film gesehen. Daran habe ich mich erinnert. Alles ist im Prinzip in meinem Kopf und durch meine Fantasie entstanden. Das Kostüm bestand aus einem alten, dunkelgrünen Damenmantel. Der hängt übrigens heute noch im Nachtwächter-Turm. Eine alte Skihose wurde zur Nachtwächter-Hose umfunktioniert, aus einem blauen Trenchcoat haben wir eine Weste gemacht und die Schuhe zierte das Stadtwappen. So fing das alles an. Ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, dass mir diese Rolle nach dem Auftritt bei der Weinprobe bleiben würde.

Das hätte also eher etwas Einmaliges werden sollen? Und jetzt wurden stattliche 40 Jahre daraus.

Im Prinzip wurde ich von vielen dazu überredet, diese Rolle weiterhin einzunehmen. Der damalige Doktor Schürer, in Markdorf auch Doktor Fürzle genannt, hat mich über ein Jahr bearbeitet, bis ich überhaupt in die Rolle geschlüpft bin. Ich hatte ja nichts auf der Hand außer dieses Markdorfer Nachtwächter-Lied aus dem Jahr 1843, das der Doktor aus einem Heftle aufbewahrt hat, welches der Bürgermeister Grieshaber den Soldaten 1942 an die Front zugeschickt hatte. Und seitdem singe ich bei jedem meiner Auftritte als erstes diese Verse. Die Melodie dazu habe ich selber gemacht.

Welchen Werdegang nahm anschließend Ihre Karriere als Nachtwächter?

Nachdem der erste Auftritt so gut ankam, haben alle gesagt, dass ich das beim Stadtfest auch machen muss. Und dann bin ich das erste Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten und habe an verschiedenen Stellen gesungen. Irgendwann trat jemand vom Tourismus an mich heran mit der Bitte, das weiter und regelmäßig zu machen. Und so hatte ich alle 14 Tage einen Auftritt. Als Leitfaden zur Stadtgeschichte hatte ich das Buch vom Pfarrer Wetzel, aber ich hab immer erzählt, wie ich selbst Markdorf erlebt hatte. Das war mir wichtig, meine persönliche Sicht reinzubringen. Am Anfang habe ich improvisiert und alles aus dem Stegreif gemacht, bis mir ein Buch über deutsche Nachtwächter aus einer Stuttgarter Bibliothek in die Hände gefallen ist. Da war auch ein Lied über Markdorf drin. Und erst ab da konnte ich mich wirklich am historischen Nachtwächter orientieren.

Ihre Residenz ist der Untertorturm, der wiederum Teil des Bischofsschlosses ist. Ab wann stand Ihnen dieser Turm zur Verfügung und wie kam es dazu?

1981 hat man den Turm von außen hergerichtet und als Gipser und Stuckateur habe ich da mitgeschafft. In diesem Zug hat man auch einen Aufgang von außen geschaffen. Erst da wurde in mir die Idee geweckt, und ich habe mich richtig dahinter geklemmt. Zu einer Sitzung vom Stadtrat hatte ich ein langes Schreiben aufgesetzt, mit der Bitte, dass ich in den Untertorturm einziehen dürfe. Darüber wurde dann unter Bürgermeister Bauer lange beraten, aber erst als Bürgermeister Gerber ins Amt kam, wurde mir das von ihm offiziell genehmigt.

In jahrzehntelanger Arbeit haben Sie aus diesem Turm ein Schatzkästchen, man kann sagen, ein liebevoll eingerichtetes Museum, geschaffen. War der Turm für die Öffentlichkeit zugänglich?

Ja. Immer wieder wurden die Termine auch in der Zeitung bekannt gegeben. Auch der Tourismus hat sich für mich eingesetzt. Und das ist erst jetzt abgeflacht, nachdem das Bischofsschloss von der Stadt übernommen wurde. Seitdem gibt es keine Turmführungen mehr. Jetzt will ja dort das Rathaus einziehen.

Wie sich unschwer erahnen lässt, bangen Sie hinsichtlich der Bischofsschlosspläne um Ihren Nachtwächter-Turm. Glauben Sie, das gelebte Nachtwächterbrauchtum hat in Markdorf überhaupt noch eine Zukunft?

Das weiß ich nicht. Ich habe vor, nächstes Jahr noch einmal aufzutreten und auch das große Nachtwächter-Treffen in Brixen aktiv mitzumachen. Ob und wie das in Markdorf weiter geht, kann ich nicht sagen. Ich hatte das ja ganz von mir aus angefangen und nicht auf Wunsch der Stadt. Ich hatte damals nichts, als die Bestärkung und die Begeisterung der Menschen bei dieser Weinprobe. Noch habe ich den Nachtwächter in Markdorf nicht aufgegeben. Ich will auf jeden Fall, wenn es meine Gesundheit erlaubt, nochmals auftreten. Aber wenn ich einmal nicht mehr kann, wäre es mein Wunsch, dass das ein anderer weitermacht. Im Untertorturm. Mit allem, was da von mir geschaffen wurde. Aber das hängt alles an den Schlossplänen.

Haben Sie das Gefühl, man lässt Sie in dieser Hinsicht in der Luft hängen?

Ich weiß nicht, ob der Turm dem Rathausprojekt zum Opfer fällt, aber dann soll das eben mein Schicksal sein. Ich habe da ja keinerlei Rechte, lediglich eine Genehmigung. Ich habe mich bemüht – nicht nur wegen mir allein – in der Stadt für den Nachtwächter eine Lanze zu brechen. Ich habe das ja auch 40 Jahre lang für die Stadt und den Tourismus gemacht. Aber es war immer nur ein kleiner Kreis, der mich unterstützt hat. Egal, wie das nun weitergeht: Ich möchte mich bei der Stadt bedanken für diese 40 Jahre gelebtes Nachtwächterbrauchtum.

Zur Person Rudolph Stark ist am 25. Januar 1938 in der Slowakei geboren. Als deutschstämmiger Heimatvertriebener wurde er 1942 vom deutschen Militär heimgeholt. Nach Kriegsende ging er zurück in die Slowakei und wohnte im elterlichen, von Tschechen besetzten Haus, zur Miete, bis er erneut das Land verlassen musste. 1958 kam Rudi Stark durch seine erste Frau nach Markdorf, die ihn nach 25 Jahren Ehe mit sechs Kindern als Witwer zurückließ. Rudi Stark lernet das Handwerk des Gipsers und Stuckateurs. Seine Fertigkeiten als Kunstschnitzer eignete er sich selbst an. Die gesammelten und über 40 Jahre entstandenen Werke sind im Untertorturm zu sehen. Rudi Stark ist Gründungsmitglied der Nachtwächter- und Türmerzunft, welche 1987 ins Leben gerufen wurde. Neben seinen Auftritten als Nachtwächter singt Rudi Stark seit 60 Jahren im Markdorfer Männerchor. Seit 30 Jahren lebt er mit seiner zweiten Frau, die ebenfalls drei Kinder mit in die Ehe brachte, in einer Großfamilie. (hst)

Die Markdorfer Nachtwächter-Verse von 1843 Um 10 Uhr Hört ihr Freunde und lasst euch sagen, Als vorig's Jahr 10 Uhr geschlagen, Brach aus ein Brand wie nie gedacht, Der uns um Hab und Gut gebracht, Dass uns der liebe Gott bewacht. Um 11 Uhr Hört ihr Freunde und lasst euch sagen, Vom Thurm hat's kaum 11 Uhr geschlagen, So war er schon vom Feu'r erfasst, Das ach auf allen Seiten prasst. Gott schütz' daher mit seiner Macht Uns ja recht sehr in dieser Nacht. Um 12 Uhr Hört ihr Freunde und lasst euch sagen, Eine Glock' konnt' nicht mehr 12 Uhr schlagen, Denn jeder Thurm war ausgebrannt, Der sonst die Stund macht uns bekannt. Jetzt schrie man nur aus aller Mund, Herr hilf, sonst gehen wir zu Grund! Um 1 Uhr Hört ihr Freunde und lasst euch sagen, Es hat wohl einst auch Eins geschlagen. Doch jetzt fällt bloß die Trommel ein In uns're Angst, in uns're Pein. Man höret nur zu dieser Stund: Herr heile uns're Unglückswund! Um 2 Uhr Hört ihr Freunde und lasst euch sagen, Dass keine Glock' konnt Zwei mehr schlagen; Allein am Himmel das Flammenroth Verkündet uns're große Noth. Doch wankt d'rum nicht in dem Gebet, Denn Gott, der alte Gott noch lebt! Um 3 Uhr Hört ihr Freunde und lasst euch sagen, Die Stundenglock' hat ausgeschlagen. Sie liegt jetzt da im Brandesschutt Wo noch so viel von unserm Gut. Vor Wassernoth, vor Feuersnoth und Tod Bewahr' uns doch o Herr und Gott

