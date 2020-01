Auf dem ehemaligen Algemarin-Gelände in Ittendorf sollen vier Dreifamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten gebaut werden. Darüber hinaus ist im östlichen Bereich ein Gewerbegebiet geplant. Der Bebauungsplan „Azenberg (Meersburger Straße)“ war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Ittendorf am Montagabend – rund zwei Jahre, nachdem das Gremium zuletzt über die Pläne für das Areal gesprochen hatte.

Die Vorgeschichte 2013 Bereits seit Ende des Jahres 2013 laufen die Planungen rund um das etwa 9000 Quadratmeter große Grundstück in Ittendorf. Seinerzeit kam das Gerücht auf, dass auf der rund 18 Jahre verwaisten Industriebrache der Firma Algemarin ein „Club“ entstehen solle. Daraufhin erfolgte der Verkauf des Geländes an die erste Version einer Objektgesellschaft Ittendorf, die den Abriss des alten Gebäudes und den Bau von 20 Einfamilienhäusern plante. Durch verschiedene notwendige Abstimmungen, zum Beispiel mit dem Regierungspräsidium, verzögerte sich die Bebauung des Geländes. 2015 Im April 2015 wurde die Planung grundlegend geändert. Anstelle von zuletzt 19 Wohneinheiten waren nun acht Einfamilienhäuser vorgesehen und der neue Geschäftsführer der Objektgesellschaft, Hans Fetscher, kündigte an, zum bestehenden Algemarin-Gebäude zusätzliche Gewerbeflächen in zwei angeschlossenen Baukörpern zu schaffen. Doch auch die Planung von sechs Einfamilien- und fünf Doppelhäusern im April 2016 traf auf wenig Begeisterung im Ortschaftsrat. Die im Januar 2017 im Rat präsentierten Pläne und Zeichnungen zeigten vier Dreifamilien- und ein Sechsfamilienhaus. „Die Wohnhäuser gehen an drei Investoren, die die Wohnungen am freien Markt vermieten werden“, erklärte seinerzeit Fetscher. Und Projektbetreuer Peter Kostenbäder führte damals aus: „Wir haben versucht, die Anregungen des Ortschaftsrates umzusetzen und Gespräche mit den betroffenen Behörden geführt.“ Beim Gewerbebereich hätte es nur geringfügige Änderungen, wie ein Rücksetzen des zweiten Obergeschosses nach Norden und eine Verringerung der Breite um rund einen Meter, gegeben. Die aktuelle Planung Im völlig neu geplanten Wohnbereich gibt es in den Dreifamilienhäusern Wohnungen mit je 100 Quadratmetern und im Dachgeschoss solche mit je 75 Quadratmetern Wohnfläche. Im Sechsfamilienhaus sind Wohnungen mit je 75 Quadratmetern Wohnfläche vorgesehen. Für jede der geplanten Wohnungen gibt es jeweils einen Carport und einen Stellplatz. Die Erschließung solle über eine Privatstraße erfolgen und es gebe einen zentralen Müllbehälterabholplatz, hieß es in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Nach verschiedenen Eigentümerwechseln lag den Räten nun ein in großen Teilen mit Fachplanern und Behörden abgestimmtes Konzept vor. Einstimmig ließ der Ortschaftsrat den Vorentwurf passieren – unter der Voraussetzung, dass die in der Sitzung geäußerten Anregungen eingearbeitet werden.

Kindergarten soll öffentlich zugänglich gestaltet werden

Ein zentrales Anliegen ist es den Räten, dass der geplante Kinderspielplatz, der auf dem Gelände des Gewerbegebiets entstehen soll, für die Bewohner der Wohnanlage öffentlich zugänglich gestaltet wird. Es gelte außerdem zu prüfen, ob an der verbreiterten Azenbergstraße ein Fußweg integriert werden kann. Und ein stärkerer Rückbau des Obergeschosses beim geplanten Gebäude im Norden, das an den Bestand angrenzt, ist den Räten ebenfalls wichtig, um die Nachbarn zu schützen.

Räte begrüßen baldige Umsetzung

Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller von der Umweltgruppe betonte: „Es handelt sich um ein großes Bauvorhaben für Ittendorf und wir sind froh, wenn die Planung bis Ende des Jahres abgeschlossen ist, und dann bald mit dem Bau begonnen wird.“ Simon Pfluger (CDU) ergänzte: „Ich finde gut, dass es vorangeht und ich kann zustimmen, wenn unsere Anregungen aufgenommen werden und eine baldige Umsetzung erfolgt.“

Mit der Entwicklung des einstigen Algemarin-Areals ging es lange Zeit nicht wirklich weiter. Eingereichte Pläne wurden geändert und mussten überarbeitet werden. | Bild: Archivbild Toni Ganter

Planungen sollen bis Jahresende abgeschlossen sein

Am 21. Januar soll sich der Gemeinderat damit befassen. Im März oder April könnten Abwägung und Plananpassung erfolgen, hieß es. Noch vor der Sommerpause sollten Ortschaftsrat und Gemeinderat die Offenlage beschließen, sodass im Herbst der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgen könnte, lautete der Tenor.

Im Westen Wohnbau, im Osten Gewerbe

Den aktuellen Planungsstand erläuterte Stadtplaner Wolfgang Dopfer vom Büro FSP: Im westlichen Bereich des Gebiets sollen vier Dreifamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten entstehen. Der östliche Bereich soll als eingeschränktes, mit einer Wohnnutzung verträgliches Gewerbegebiet ausgewiesen werden, so Dopfer.

Büroräume und Kinderbetreuungsangebote

Die bestehenden Gebäude würden integriert und durch Gebäude mit moderner, in der Höhe dem Bestand angepasster Architektur ergänzt. Die Gebäude sollen zum einen dem Betrieb der Firma Fetscher Zelte dienen und zum anderen Büroräume, Mensa und Kinderbetreuungsangebote für einen größeren Nutzerkreis beherbergen.

Anschluss an Bundesstraße 33

Im Osten ist ein angegliederter Kinderspielplatz vorgesehen. Zum Anschluss an die Bundesstraße 33 soll eine Abbiegespur gebaut werden. Der Planung liegen unter anderem umweltrechtliche, schalltechnische und verkehrliche Voruntersuchungen zugrunde, die bereits in den aktuellen Entwurf eingearbeitet sind, erklärte Dopfer.