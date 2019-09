Am Samstag in einer Woche, dem 14. September, ist es so weit. Dann lädt das Ehemaligen-Netzwerk des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) zu seinem ersten Alumnitag ein. Zur Erinnerung: Zu Beginn dieses Jahres hatte Thomas Melzer, Sport- und Englischlehrer am BZM-Gymnasium, angeregt, nach dem Vorbild vieler Bildungseinrichtungen im angelsächsischen und US-amerikanischen Raum ehemalige Schüler und Studenten (Alumni) dazu anzuhalten, in Kontakt zu bleiben.

Ehemaligen-Fußballturnier war bereits ein Erfolg

Bei der Schulleitung, bei seinen übrigen Kollegen, aber auch bei einer ganzen Reihe seiner früheren Schüler hatte Melzer mit seinem Vorschlag offene Türen eingerannt. Beziehungsweise offene Tore, denn das von ihm alsbald ausgerichtete Ehemaligen-Fußballturnier fand erstaunlich großen Anklang.

Programm und Klassenzimmerführung für Ehemalige

Beim kommenden Alumnitag nun soll es für die Ehemaligen auch Gelegenheit geben, in Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit zu schwelgen. „Es wird auch bestimmte Programmangebote für die Alumni geben“, kündigt Initiator Thomas Melzer an. So gebe es ab etwa 16 Uhr eine Führung der Alumni durch Klassenräume. Und sein Musik-Kollege Oliver Fredel arbeite auch schon etwas aus, verrät Melzer.

Service für Schüler im Fokus

Im Zentrum der ab 15 Uhr im BZM-Hauptgebäude stattfindenden Veranstaltung stehe jedoch der Service für aktuelle Schüler. Insbesondere die Zehntklässler und die Schüler aus den beiden Jahrgangsstufen 1 und 2 seien eingeladen zu einer Begegnung mit vier Ehemaligen. Wobei einer lediglich per Videoschalte präsent sein kann: Franz Dietrich, Professor und Leiter des Fachgebiets Montage an der Technischen Universität Berlin. Wie auch die drei Anwesenden des Alumni-Quartetts – die im Personalwesen, im Maschinenbau und in der Finanzwirtschaft arbeiten – soll Dietrich den Schülern erzählen, wie er sich nach der Schule orientiert hat, was wichtig war bei Studien- und Berufswahl.

Für den Alumnitag am 14. September bittet Thomas Melzer um Anmeldungen. Kontakt per E-Mail: alumni@bzm-markdorf.de