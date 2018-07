Markdorf (büj) Enrico Zirkler hat viel Leckeres im Angebot. Und bei den derzeit hohen Temperaturen empfiehlt der Metzger aus Ostrach Eingelegtes, aber auch seine Hähnchen- seine Entenbrustspieße oder seine seine Putensteaks. "Unser Putenfleisch kommt direkt vom Klosterhof in Ostrach/Habstal", sagt er. "Natürlich", antwortet Zirkler auf die Frage, ob es sich auch um freilaufendes Geflügel handelt. Wobei der Metzgergeselle beinahe schon ein bisschen entrüstet klingt. Beim Hähnchen- und beim Enten- oder Putenfleisch würden schließlich die gleichen hohen Maßstäbe an die Qualität angelegt wie bei den Schweinen und Rindern, die die Metzgerei Eisele im heimischen Ostrach verarbeitet.

"Wonach mir selber der Sinn steht?" fragt Enrico Zirkler zurück. Einen kurzen Moment lang denkt er nach. Aber wirklich nur einen kurzen, bis die Antwort kommt: "Hier, dieses Steak." Dabei handele es sich um kein "gewöhnliches" Stück Rindfleisch, herausgelöst aus dem Rücken oder der Flanke. Die Scheibe, die Enrico Zirkler mit der Gabel aus der Schale lupft, ist ein sogenanntes "Dry Aged Steak". Es "reift" am Knochen – und das etwa vier Wochen lang in einem eigenen Kühlraum. Nach Ablauf dieser Frist haben die Enzyme im Fleisch das Eiweiß zersetzt und das Fleisch wird besonders zart. "Auf die Weise geht viel Flüssigkeit heraus", erklärt Metzger Zirkler. Was bleibt, sei ein besonders aromatischer, jedoch keinesfalls zu intensiver Geschmack. "Beschreiben kann man das nicht", sagt Zirkler schmunzelnd, "das muss man schon selber ausprobieren."

Zum Ausprobieren rät Metzger Zirkler jedem. Schließlich beziehe die Metzgerei Eisele ihr Fleisch von nachhaltig produzierenden Landwirten – in Premium-Qualität. Die Tiere stammen aus regionalen Familien-Betrieben. Das Entscheidende aber sei das Futter. Hier werde gänzlich auf Silage- und Kraftfutter verzichtet.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein