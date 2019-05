Mit einem dritten Preis ist der Kleiderladen der Seelsorgeeinheit in der Stuttgarter Villa Reitzenstein in Stuttgart ausgezeichnet worden. Er gehört damit zu den 15 Sieger des baden-württemberg-weiten Wettbewerbs „Leuchttürme des digitalen Wandels“. Dieser war vom Staatsanzeiger sowie diversen Schirmherren ausgelobt worden – darunter Landesinnenminister Thomas Strobel.

Preisgeld von 500 Euro

„Wir konnten es zuerst gar nicht glauben“, berichtete Evi Gräble-Kopp. Neben Gerda Dilger ist sie Organisatorin des nicht gewinnorientiert arbeitenden Secondhand-Kleiderladens in der Poststraße. Ihre Freude ist um so größer, als mit dem dritten Preis ein Preisgeld von 500 Euro verbunden ist.

Bei Online-Abstimmung die zweitmeisten Stimmen

Gestaunt hat wohl auch die Redaktion des Staatsanzeigers über das gute Abschneiden des Markdorfer Secondhand-Projekts bei der Online-Abstimmung zum Leuchtturmwettbewerb. Im Staatsanzeiger heißt es dazu: „Mit Markdorf konnte die drittkleinste aller 21 Gemeinden, aus denen Projekte kamen, die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinen.“

Markdorf Mit Freude an Mode und Ehrenamt: 18 Helfer arbeiten im Caritas-Kleiderladen Das könnte Sie auch interessieren

Evi Gräble-Kopp ließ nun durchblicken, dass dies sicher auch an der guten Vernetzung in der Caritas-Konferenz Deutschland gelegen habe, dem bundesweiten Ehrenamtlichen-Netzwerk (CKD), das sich als Bindeglied sozial aktiver Laien zur katholischen Kirche begreift.

Software soll Organisationsteam entlasten

Im CKD-Kleiderladen soll der Einsatz von Software bald das zweiköpfige Organisationsteam entlasten. Dienstpläne, Warenverkehr, die gesamte Buchführung finden zum großen Teil noch in Büchern und Kalendern statt. Gräble-Kopp und Gerda Dilger übertragen all dies erst im Nachgang in Gerda Dilgers Laptop. Nun soll ein Computer mit den passenden Programmen her. „Uns wird das ganz erheblich entlasten“, freut sich Evi Gräble-Kopp. Dann bleibe ihr wieder mehr Zeit fürs Kerngeschäft bleibt, das Gespräch mit den und die Betreuung der Kleiderladenkunden.

Weitere Fördertöpfe stehen bereit

Mehr Zeit hätten Gerda Dilger und Evi Gräble-Kopp außerdem, um neue Zuschüsse für den karitativ orientierten CKD-Kleiderladen zu erreichen. Aus dem Stuttgarter Innenministerium ist bei der Preisverleihung in der Villa Reitzenstein nämlich der Hinweis gekommen, dass weitere Fördertöpfe bereit stehen – sofern die Stadt Markdorf Zuschüsse mit beantragt – auch für weitere Digital-Projekte. „Zum Beispiel einen Computer, den nicht nur unsere Mitarbeiterinnen, sondern auch unsere Kunden nutzen könnten.“