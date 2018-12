Doris und Bernhard Kolodzik reisen regelmäßig nach Ghana. Nicht als Touristen, sondern als Helfer fliegen die Eheleute aus Markdorf in das afrikanische Land. Und stets haben sie sehr viel Gepäck dabei. Anfang November brachten ihre Koffer gute 130 Kilogramm auf die Flughafenwaage: "Kleider, Schuhe, Handtücher, Verbandszeug, Pflaster und vor allem Blöcke und Bleistifte", zählt Doris Kolodzik den Inhalt auf. "Alles Dinge, die man in Begoro gut gebrauchen kann."

Begoro, so heißt eine 49 000-Einwohnerstadt im Osten Ghanas. Und eben dort unterstützen Doris und Bernhard Kolodzik mithilfe des von ihnen gegründeten Vereins "Nation Builders International Germany" das Waisenhausprojekt "Naby". 2008 von dem jungen Afrikaner Alex Awah-Tei Dankwa gegründet, bietet es aktuell 40 Kindern Obhut. Und die angegliederte Schule besuchen 135 Kinder und Jugendliche – einschließlich der Waisen.

Doris Kolodzik mit zwei Mädchen aus dem Waisenhaus in Begoro. | Bild: Privat

Versorgungskosten steigen

"Wir waren recht zufrieden", erzählt Bernhard Kolodzik von den Eindrücken ihres jüngsten Begoro-Besuchs. "Die Räume der Kinder sind sauber und ordentlich, alle haben Moskitonetze und auf dem Grundstück sieht es auch gut aus." Anders sei das außerhalb des Waisenhaus- und Schulgeländes, wo der Müll und Unrat achtlos liegengelassen werde. Bei aller Zufriedenheit mit den Verhältnissen vor Ort räumt Bernhard Kolodzik jedoch ein, dass ihm die gegenwärtige Situation sehr wohl Sorgen bereitet. Denn habe es noch vor wenigen Jahren nur 30 Euro gekostet, eines der Waisenkinder einen Monat lang zu versorgen, so seien es inzwischen schon 35 Euro. Bernhard Kolodzik lässt keinen Zweifel daran, dass er die hohen Versorgungsstandards, die der Staat Ghana allen Schul- und Waisenhausbetreibern vorschreibt, gutheißt. "Doch dass wir vom ghanaischen Staat keinerlei Unterstützung bekommen, das kann ich nur schwer begreifen."

St. Georgen Weihnachten in Ghana: Anne Habermeier berichtet von ihrem Leben in Afrika Das könnte Sie auch interessieren

Viele Unterstützer aus Markdorf und Umgebung

Um so mehr freuen sich die Kolodziks über alle Unterstützer in Markdorf. In der Stadt und der Umgebung wohnt die Mehrheit der 120 Mitglieder des Vereins "Nation Builders International Germany". Und hier helfen auch immer wieder die Mitglieder des örtlichen Rotary-Clubs. So spendierten sie bereits einen Brunnen auf dem Waisenhausgelände, finanzierten Wasserleitungen und bezahlen Stipendien für viele der Schüler. Zuletzt brachten die Markdorfer Rotarier das Geld für den neuen Brotbackofen auf, den die Kolodziks im November in Begoro gekauft haben.

Markdorf Rotarier sammeln Spenden für Waisenhaus in Ghana Das könnte Sie auch interessieren

Das Selbstversorgungskonzept des Naby-Projekts

"Bisher hatten die Kinder immer zu wenig Brot zu essen", berichtet Doris Kolodzik. Grund seien die hohen Preise. Nun können die Schüler die Laibe selber backen. Auch das gehöre zum Selbstversorgungskonzept des Naby-Projekts. Dort werden auch die wichtigsten Grundnahrungsmittel wie Mais, Yam und Kochbananen selbst angebaut, um die Kosten fürs Essen zu senken. Das Brotbacken hat aber noch weitere Aspekte. Wie Bernhard Kolodzik erklärt, gehe es außer um Wissensvermittlung zum Umgang mit Lebensmitteln auch um die Vermittlung von handwerklichen Fertigkeiten. Denn so viel sei klar. "Ohne berufliche Perspektiven, ohne Ausbildungs- und Arbeitsplätze bringt der beste Schulunterricht nur wenig."

Wirtschaft Kinderarbeit auf Kakaoplantagen – Die bittere Seite der Schokolade Das könnte Sie auch interessieren

Berufliche Bildung als Schlüssel

Hoffnung schöpfen lässt die Kolodziks ihre jüngste Begegnung in Accra. In der ghanaischen Hauptstadt haben sie sich mit Vertretern der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) getroffen. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit arbeitet die GIZ unter anderem an Projekten zur Förderung der beruflichen Bildung in der Landwirtschaft. Eben dort liegt aus Bernhard Kolodziks Sicht der Schlüssel zu allen Fortschritten in der Region Begoro. "Mir schwebt da so etwas wie eine Berufsausbildung vor", erzählt er. Mit einigem Glück – und der Unterstützung von der GIZ – ließe sich schon bald eine Art Berufsschule in Begoro aufbauen, ist er überzeugt.

Freiwillige sollen Berufsschule unterstützen

Ideal wäre, wenn sich Menschen mit Ausbildungserfahrung als Freiwillige finden würden. Menschen, die mit ebenso viel Begeisterung nach Afrika kommen wie Doris und Bernhard Kolodzik, als sie vor einigen Jahren ihren Freiwilligendienst in Begoro angetreten haben. Sicher ist aber jetzt schon: "Die für die Berufsschule nötigen Werkzeuge und Geräte, die können nicht als normales Fluggepäck mitgenommen werden", sagt Bernhard Kolodzik und schmunzelt.