Sie haben das Vorhaben Rathaus ins Bischofsschloss ins Leben gerufen und im Oktober 2015 öffentlich gemacht. Wieso hat die Stadt nach einem Gespräch mit dem damaligen Schlossbesitzer Albert Weber und dem Hotelpächter Bernd Reutemann die Planungen für einen Um- und Neubau des Rathauses am jetzigen Standort so rasch verworfen?

Wir haben das Projekt Bischofsschloss nicht ins Leben gerufen. Wir wurden vom damaligen Mehrheitseigentümer und dem Pächter mit der Situation konfrontiert, dass die weitere Nutzung des Gebäudekomplexes vor dem Aus steht, wenn die Stadt nicht zur kompletten Eigentumsübergabe an den Mehrheitseigentümer bereit wäre. Für den Fall, dass die Stadt zu keiner Veränderung der Eigentumsverhältnisse bereit ist, wurde der Leerstand angekündigt. Auf dieser Informationsbasis waren wir gehalten, darüber nachzudenken, welche weiteren Wege zum Erhalt des Gebäudes durch eine öffentliche Nutzung bestehen. Fatal wäre es aus meiner Sicht gewesen, damals das Rathausprojekt ohne weiteres Nachdenken durchzuziehen und die Stadt heute mit einem leerstehenden Bischofsschloss zu konfrontieren. Ich bin froh, dass wir den Weg so gehen konnten, weil ich sicher bin, dass er für die Stadtentwicklung riesige Chancen bietet. Genauso überzeugt bin ich davon, dass die Markdorfer am Ende, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten dürfen, stolz auf ihr Rathaus im Bischofsschloss sein werden.

"Bürgerinnen und Bürger nehmen hier ein demokratisches Recht in Anspruch", sagt Bürgermeister Georg Riedmann über den Bürgerentscheid am Sonntag, 16. Dezember. | Bild: Beatrice Strauch

Sie konnten gemeinsam mit dem Gemeinderat drei Jahre lang das Umzugsvorhaben prüfen und planen, bis zum Baubeschluss am 24. Juli. Nun, nachdem die Planungen bereits weit fortgeschritten sind, gibt es einen Bürgerentscheid darüber. Wie stehen Sie dazu?

Bürgerinnen und Bürger nehmen hier ein demokratisches Recht in Anspruch. Demokratie garantiert weder schnelle Entscheidungen, noch ist sie Garant für die richtigen Entscheidungen. Demokratie ermöglicht Mehrheitsentscheidungen und ich bin dankbar, dass wir in einem Staatssystem leben, das keinen Zweifel an diesen bürgerlichen Grundrechten zulässt.

Welches sind die wesentlichen Gründe, weshalb Sie für die Stadt Markdorf eine alternative öffentliche Nutzung des Bischofsschlosses ausschließen?

Zunächst: Wir halten das Projekt Rathaus im Bischofsschloss für ein hervorragendes Projekt, von dessen Richtigkeit wir überzeugt sind und das uns am Ende ein modernes, bürgernahes Rathaus in der Mitte unserer schönen Stadt übergibt. Die Planung umzusetzen, die aktuellen baulichen Mängel zu beheben und die zum Erhalt des Denkmales notwendigen Maßnahmen werden viel Geld kosten und in den zuständigen Abteilungen des Rathauses viel Arbeitskraft binden. Der Statiker hat festgestellt, dass eine Anpassung der Grundrisse in der Scheuer, die über minimale Änderungen hinausgeht, sich im Bestand wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Ein Neuaufbau war bereits vom früheren Hotelbetreiber gefordert und scheint auch für andere Nutzungen unumgänglich. Wir können daher ausschließen, dass der Umbau und die Sanierung des Komplexes für andere öffentliche Nutzungen erkennbar weniger Aufwand erfordern würde. Da neben allen anderen aktuell diskutierten Investitionsaufgaben der Stadt die Rathaussanierung und Rathauserweiterung in der Dringlichkeit ganz oben in der Priorisierung bleiben müsste, wäre kein weiterer Spielraum für eine anderweitige Umnutzung des Bischofsschlosses, weder finanziell noch personell. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die Gegner des Umzugs auf unsere außerordentlich sorgfältige Kostenberechnung alle nur denkbaren Risiken aufrechnen, während man für die Sanierung und Erweiterung des aktuellen Rathauses ohne Sorge auf eine planungsunabhängige Kostenannahme aus dem Jahr 2015 zurückgreift, ohne diese Kosten in Bezug auf Baukostenindex sowie Sanierungs- und Baugrundrisiken zu überprüfen und fortzuschreiben. Genauso bemerkenswert ist es, wenn Verunsicherung bezüglich der Barrierefreiheit im zukünftigen Rathaus geschürt wird. Die Anforderungen an die Barrierefreiheit sind in der Landesbauordnung niedergelegt. Diese Anforderungen werden wir erfüllen und dafür tatsächlich Ausnahmen in Anspruch nehmen, die aber von der Landesbauordnung ausdrücklich für den begründeten Einzelfall vorgesehen sind. Genau dieselben Anforderungen und Ausnahmen wären jedoch für jede weitere öffentliche Nutzung zugrunde zu legen. Die Barrierefreiheit als Ausschlusskriterium für die Rathausnutzung zu benennen und im selben Atemzug für eine Nutzung als Bürgerhaus zu werben, ist daher unredlich.

Das Bischofsschloss war bis zum Herbst 2017 ein Hotel. | Bild: Jenna Santini

Was geschieht im Falle eines Stopps des Vorhabens mit den Zuschüssen in Höhe von 2,25 Millionen Euro, die die Stadt bereits für das Vorhaben Rathaus ins Bischofsschloss erhalten hat und wie sähe es mit Zuschüssen für einen Rathausneubau am jetzigen Standort aus?

Die Zuschüsse wurden für den Erwerb des bestehenden Areals gewährt. Grundlage des Antrags war die Nutzung als öffentliche Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung. Käme es in Folge zu einer privatwirtschaftlichen Nutzung der geförderten Grundstücke und Bauten, wären diese in vollem Umfang als Einnahme in die Abrechnung eines Sanierungsgebietes einzusetzen und damit voll an den Zuschussgeber zu erstatten. Nach meiner Wahrnehmung werden im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung grundsätzlich Bestandserhaltungen gegenüber Neubebauungen vorgezogen. Damit ist für die Kommune eine entsprechende Förderung gegenüber einer Neubebauung stets vorteilhafter. Als gelungene Beispiele dieser Fördermodalitäten können wir die Projekte der Stadt Markdorf in der Spitalstraße nennen – die im Übrigen trotz aller in der Denkmalerhaltung verborgenen Risiken alle im erwarteten Kostenrahmen realisiert wurden. Im Gegensatz zur Rathauserweiterung am bestehenden Standort erhalten wir beim Projekt Bischofsschloss wesentliche Teile der historischen Bebauung, was im Ergebnis eine höhere Fördermöglichkeit mit sich bringt. Ganz konkret: Eine Neubebauung wird in den Sanierungsprogrammen mit 30 Prozent und ein Umbau und Sanierung im Bestand mit bis zu 85 Prozent der anrechenbaren Kosten anerkannt.

Das Rathaus der Stadt Markdorf ist stark sanierungsbedürftig. Würde die Verwaltung ins Schloss umziehen, würde der 60er-Jahre-Bau abgerissen werden. | Bild: Helmar Grupp

Die Umzugskritiker, die den Bürgerentscheid erwirkt haben, werfen Ihnen und dem Gemeinderat beim bisherigen Vorgehen mangelnde Transparenz vor. Wie stehen Sie dazu?

Natürlich nehmen wir diese Hinweise ernst und denken darüber nach, wo wir hätten noch besser kommunizieren können. Bürgerbeteiligung als aktive Mitarbeit funktioniert hervorragend bei definierten Einzelprojekten mit ganz konkret Betroffenen, etwa bei den Planungen Angerplatz und Spielplätze in der Vergangenheit, oder bei strategischen Planungsaufgaben wie dem städtebaulichen Rahmenplan als Beteiligungsprojekt der Zukunft. Die Idee zur Rathausnutzung im Schloss befindet sich bereits seit über drei Jahren in der öffentlichen Diskussion. Vom ersten Tag an haben wir in vielen Veranstaltungen, Gemeinderatssitzungen, Reden und Veröffentlichungen alle Informationen zur Vorgeschichte, zur Planung und Kostenberechnung detailliert und vollkommen transparent veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Warum diese Diskussionsangebote nicht intensiv angenommen wurden, zuletzt im Rahmen der Bürgerversammlungen vom September 2017, ist mir bis heute nicht klar. Aber auch bei einer noch umfangreicheren Beteiligung hätten wir hier kein repräsentatives Meinungsbild erwarten dürfen. Wir hätten dadurch wohl aber noch mehr Verständnis für unsere Haltung wecken können. Mein großer Wunsch ist, dass jetzt alle ihre Entscheidung auf die vorliegenden Argumente stützen, auch wenn sie sich eine andere Form der Beteiligung beim Einstieg ins Projekt gewünscht hätten. Bei der Betrachtung unserer Argumente ist mir nicht bange. Die Entscheidung für den Rathausumzug ist die Richtige für die Stadt und für die Stadtverwaltung, da bin ich mir ganz sicher.