Sie haben mit Ihrer Bürgerinitiative, die sich gegen den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss ausspricht, erfolgreich den Bürgerentscheid herbeigeführt. Hat Sie die hohe Beteiligung an Ihrem Bürgerbegehren, für das Sie 1745 gültige Unterschriften gewinnen konnten, überrascht?

Wir hatten fest damit gerechnet, das Quorum zu schaffen, ansonsten hätten wir den Aufwand für das Bürgerbegehren gar nicht erst betrieben. Die hohe Beteiligung mit 1823 Unterschriften, wovon 1745 von der Verwaltung als gültig anerkannt wurden, hat uns natürlich sehr gefreut. Wenn so viele Markdorfer Bürgerinnen und Bürger bereit waren, sich mit Name und Anschrift zu ihrer Haltung zu bekennen, so zeigt dies, dass es schon länger in der Bürgerschaft ein latentes Unwohlsein über die plötzliche Entstehung und die nachfolgende Behandlung des Themas „Rathaus im Bischofsschloss“ durch den Bürgermeister und seine permanente Gefolgschaft im Gemeinderat gab. Mitentscheidend für den Erfolg des Bürgerbegehrens war sicherlich auch unser Entschluss, die Unterschriftenlisten an alle Haushalte zu verteilen. Damit hatte jeder Bürger die Chance, seine Unterschrift abzugeben und wir konnten auf gezielte Sammelaktivitäten und entsprechende Veranstaltungen verzichten. Neben den Unterschriftenlisten gingen einige Schreiben bei uns ein, in denen sich Mitbürger ausdrücklich bei uns dafür bedankt haben, dass wir die Tür zu einer basisdemokratischen Entscheidung endlich wieder aufgestoßen haben. Wir geben diesen Dank gern an die Unterzeichner zurück.

Sie sprechen sich gegen einen Rathausumzug ins Schloss und für dessen alternative Nutzung aus. Welches sind Ihre Hauptgründe?

Zusammengefasst sind es vier Hauptgründe: Kosten, Belastung der Altstadt, Denkmalschutz und die Nichteignung des Gebäude-Ensembles für eine moderne Verwaltung. Die Kosten in absoluter Höhe von 24 Millionen Euro als auch in Relation zur Größe der Verwaltung von 400 000 Euro pro Mitarbeiter sind einfach inakzeptabel. Die Mehrkosten damit zu begründen, dass man schließlich ein Kulturdenkmal erhalte, der Rittersaal und die Turm-Gastronomie weiter zugänglich sein sollen, sehen wir als reine Schutzbehauptung an, mit der von den eigentlichen Kostentreibern abgelenkt werden soll, nämlich dem Abriss und Wiederaufbau der Schlossscheuer für mindestens 8,5 Millionen Euro. Das Gebäude-Ensemble erfüllt nicht die vollständige Barrierefreiheit nach der Landesbauordnung und disqualifiziert sich durch lange Wege zwischen den einzelnen Dienststellen. Eine Teileignung als Rathaus soll durch den Abriss der denkmalgeschützten Schlossscheuer und einem Wiederaufbau mit dem ensemblefremden Baustoff Beton bei veränderter Kubatur erfolgen. Damit wird der Denkmalschutz für das Gesamtensemble ad absurdum geführt. Zu guter Letzt werden die Baumaßnahmen besonders an der Schlossscheuer zu einer massiven Belastung für die Altstadt und zu Umsatzeinbußen des lokalen Gewerbes führen.

Die Schlossscheuer aus einem Fenster des Neuen Schlosses fotografiert. Dieses Gebäude des Markdorfer Schloss-Ensembles ist abgesehen von historischen Teilen der ehemaligen Stadtmauer nicht denkmalgeschützt und kann abgerissen werden. | Bild: Helmar Grupp

Die Stadtverwaltung veranschlagt rund 18,4 Millionen Euro für einen Umbau inklusive Sanierung des Bischofsschlosses. Hinzu kommen 3,85 Millionen Euro Kaufpreis, so dass eine Gesamtsumme von aktuell rund 22,25 Millionen Euro veranschlagt wird. Wieso halten Sie diese Zahlen für unrealistisch und wie sieht Ihre Kostenschätzung aus?

Unrealistisch können wir heute noch nicht sagen, denn die einzelnen Gewerkekosten sind bereits sehr detailliert dargestellt. Allerdings können weder die Architekten noch die Stadtverwaltung weitere Kostensteigerungen ausschließen. Die Kostenbasis für die 18,4 Millionen Euro ist Juni 2018, wobei es fraglich ist, ob bei der derzeitigen Bauhochkonjunktur sich Auftragnehmer finden, die in dem vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen die notwendigen Arbeiten durchführen wollen. Bis zur Fertigstellung der geplanten Baumaßnahmen Ende 2021 werden drei Jahre vergehen, während deren Kostenerhöhungen durch gestiegene Baupreise und Sonderwünsche – wie bei fast jeder Baustelle der öffentlichen Hand – eintreten werden. Die Veränderung des Baupreisindex liegt bei Bürogebäuden bei etwa 4,5 Prozent pro Jahr, das heißt, allein durch solche Steigerungen kann man schnell bei 21 Millionen Euro Baukosten landen. Hinzu kommt, dass es beim Umbau eines historischen Gebäudes, trotz vorheriger gründlicher Analyse der Bausubstanz, jederzeit zu Überraschungen kommen kann, man denke zum Beispiel an den Untergrund der Schlossscheuer, welcher noch teilweise unerforscht ist.

Welche alternative öffentliche Nutzung für das Schloss fordern Sie und wie sehen Sie die Gegenfinanzierung unter der Maßgabe, dass die Stadt dann, wie ursprünglich geplant, einen Rathausumbau plus Neubau am jetzigen Standort mit Kosten von ebenfalls 15 bis 20 Millionen Euro vornehmen müsste?

Priorität hat für uns nach wie vor die Nutzung des Bischofsschlosses als Hotel, das in der Vergangenheit auch für jeden Markdorfer zugänglich war. Das Alleinstellungs­merkmal und das Flair eines Schlosshotels kann durch einen überdimensionierten Hotel-Neubau mit 100 Zimmern auf dem Rathausareal niemals erreicht werden. Nebenbei bemerkt, in Ravensburg wird derzeit das ehemalige Luxushotel „Kaiserhof“ wiederbelebt. Offensichtlich lohnt sich dort die Investition in ein 4-Sterne Hotel mit rund 50 Zimmern. Falls in einem sinnvollen Zeitraum trotz intensiver Bemühungen kein Investor für die Wiederbelebung des Hotels im Bischofsschloss gefunden werden kann, sollte über eine Nutzung als Bürgerhaus ernsthaft nachgedacht werden. Wichtig bei der Auswahl ist, dass eine Belebung der Altstadt erreicht wird. Ein Rathaus ist nach Dienstschluss verwaist, die Gastronomie im EG des Schlossturms, die Schlosshofkonzerte und eine Handvoll Events pro Jahr im Rittersaal können dieses Defizit nicht ausgleichen. Erlauben Sie uns noch kurz ein Wort zu den Rathaus-Neubaukosten am alten Platz. Die Kosten von 15 bis 20 Millionen Euro sehen wir nicht. Die von der Kommunalentwicklung Ende 2015 geschätzten 12 Millionen Euro für 4500 Quadratmeter Bruttogrundfläche sind realistisch und halten einer Prüfung stand, zumal ja geplant war, mindestens den sanierten Rohbau des alten Rathauses mit einem Neubau zu integrieren.

Das Bischofsschloss-Ensemble in Markdorf, in das das Rathaus der Stadt umgesiedelt werden soll. Bild: Gerhard Plessing/www.flugundbild.de | Bild: Grupp, Helmar

Formulieren Sie einen Appell an die Markdorfer, weshalb sie am 16. Dezember mit „Ja“ und damit gegen einen Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss stimmen soll.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 16. Dezember haben Sie die letzte Möglichkeit, den Umbau des Bischofsschlosses und damit den Umzug des Rathauses dort hinein zu stoppen. Helfen sie mit, dass das Bischofsschloss ohne einen baulichen Gewaltakt an der denkmalgeschützten Schlossscheuer für einen neuen Hotelbetrieb oder eine öffentliche Nutzung als Bürgerhaus erhalten bleibt. Stimmen Sie bitte mit "Ja" zum Stopp des Umbauprojekts! Damit geben Sie Verwaltung, Rätinnen und Räten die Chance, versäumte Arbeit der vergangenen Jahre nachzuholen und ergebnisoffen – mit entsprechender Bürgerbeteiligung – eine sinnvolle Nutzung des Bischofsschlosses zu erarbeiten sowie ein Belebungskonzept für die Innenstadt zu erstellen.

