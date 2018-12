Am 16. Dezember findet der Bürgerentscheid über das Vorhaben Rathaus im Bischofsschloss statt. Mit welcher Gefühlslage blicken Sie dem Bürgerentscheid entgegen?

Susanne DeitersWälischmiller: Der bevorstehende Bürgerentscheid hat einen lebendigen Austausch innerhalb der Bevölkerung Markdorfs in Gang gesetzt. Das neu entstandene Bürgerforum geht mit diesem Thema auf die Straße und informiert und diskutiert mit viel Sachverstand und Herzblut die immer neu auftauchenden Fragen. In diesen Gesprächen mit der Bevölkerung konnten schon so manche Fehlinformationen aufgeklärt werden. Vielen Mitbürgern wird im Laufe der Diskussionen bewusst, wie wichtig es ist, dass eine möglichst große Zahl an Menschen bei der Wahl von ihrem direkten Stimmrecht Gebrauch macht. Die Zukunft des Bischofsschlosses liegt praktisch in den Händen der Markdorfer.

Die Umweltgruppe tritt für die von der Stadt gewünschte und vom Gemeinderat am 24. Juli beschlossene Umnutzung des Bischofsschlosses als Rathaus ein. Welches sind Ihre Kernargumente für den Umzug?

Das Bischofsschloss bleibt in der alleinigen Verantwortung der Stadt und ihrer Bewohner. Bei der Übernahme durch einen Investor hätte die Stadt kaum noch Einflussmöglichkeiten auf die zukünftige Nutzung. Auch eine von der Bevölkerung nicht akzeptierte Nutzung müsste hingenommen werden. Das Bischofsschloss wird von der Stadt umfassend saniert und für folgende Generationen dauerhaft und mit sinnvoller Nutzung erhalten. Das Bischofsschloss ist das wichtigste Gebäude in unserer Stadt. Seine lange Geschichte fordert von uns Verantwortung für seinen Erhalt und seine gesicherte Zukunft. Die Behauptung, dass eine moderne Verwaltung nicht in solch einem alten Gebäude untergebracht werden kann, ist durch die vorgestellten professionellen Pläne widerlegt.

Das Bischofsschloss-Ensemble in Markdorf, in das das Rathaus umgesiedelt werden soll. Am Sonntag, 16. Dezember, stimmen die Bürger über den Umzug ab. | Bild: Gerhard Plessing/www.flugundbild.de

In unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt es zahlreiche erfolgreiche Beispiele für gut funktionierende Rathäuser in historischen Gebäuden, zum Beispiel in Konstanz, Überlingen, Ravensburg oder Meersburg. Der gesamte Komplex bleibt für die Öffentlichkeit zugänglich. Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt, Konzerte im Rittersaal und die beliebten Schlosshofkonzerte erfreuen weiterhin Einheimische und Gäste. Die Finanzierung des Projektes, aber auch die anderen Großprojekte wie der neue Kindergarten in Markdorf-Süd, Sanierung und Erweiterung der Grundschulen und Straßenerneuerungen sind solide kalkuliert und im Haushalt in der mittelfristigen Planung dargestellt.

Die umzugskritische Bürgerinitiative Bischofsschloss hat den Bürgerentscheid am 16. Dezember erwirkt. Wie stehen Sie zu dem Bürgerentscheid?

Der Bürgerentscheid ist ein legitimes demokratisches Instrument. Wir stehen selbstverständlich hinter dieser Vorgehensweise, die wir befürworten und unterstützen.

Wie stehen Sie zu dem Vorwurf der Umzugskritiker, Stadt und Gemeinderat hätten die Bürgerschaft zu spät in das Vorhaben eingebunden und das bisherige Vorgehen bei der Planung des Vorhabens nicht transparent genug gestaltet?

Die Beteiligten am Kauf bzw. Verkauf des Bischofsschlosses hatten um absolute Vertraulichkeit gebeten, um keine Verunsicherungen bei Personal und Hotelgästen aufkommen zu lassen. Zudem mussten die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten gewahrt werden. Das hatte zur Folge, dass das Thema zunächst nichtöffentlich im Gemeinderat behandelt werden musste. Die Zustimmung zum Kauf des Bischofsschosses wurde und wird bis heute nicht von der Bevölkerung infrage gestellt.

Bereits am 26. Oktober 2015 wurde bei einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle, anlässlich der Vorstellung der Rathaus-Neubaupläne, auch die Möglichkeit eines Umzuges des Rathauses ins Bischofsschloss vorgestellt und damit öffentlich gemacht. Danach wurde das Thema in allen folgenden Gemeinderatssitzungen öffentlich beraten. Zusätzlich fanden zahlreiche Informationsveranstaltungen statt. Weitere Informationen erfolgten über das Amtsblatt und die Zeitungen.

Sollte der Bürgerentscheid gültig sein und gegen das Vorhaben Rathaus ins Bischofsschloss ausfallen, welche möglichen alternativen Nutzungen könnten Sie sich für das Schloss vorstellen?

Warten wir ab, was der Bürgerentscheid bringt, bevor wir von Alternativen reden. Sicher ist aber: Ginge der Bürgerentscheid gegen den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss aus, hätte die Stadt weder die planerische Kapazität noch die finanziellen Mittel, um das Bischofsschloss in absehbarer Zeit einer anderen Nutzung zuzuführen. Es stünde leer oder – im schlechtesten Fall – zum Verkauf. Eine Grundsanierung müsste trotzdem geleistet werden und würde den städtischen Haushalt belasten.

