Sie haben Ihr Bürgerforum direkt im Anschluss ins Leben gerufen, als feststand, dass es einen Bürgerentscheid zum Bischofsschloss geben wird. Nun sind es aber nur noch zwei Wochen bis zum 16. Dezember. Wie wollen Sie sich Gehör verschaffen und welche Aktionen planen Sie bis zum Bürgerentscheid?

Unser Schwerpunkt ist es, ein Forum von Bürgern für Bürger zu bieten, Raum zum Dialog über die kontrovers diskutierten Lösungen zum Bischofsschloss. Wir werden weiterhin Präsenz in der Stadt zeigen. Wir werden zuhören, wir werden reden und argumentieren. Wir suchen Gleichgesinnte, die durch uns Mut fassen und eventuell in ihrem Umfeld für unsere gemeinsame Position werben. Wir suchen Unterstützer für die Anzeigen im Amtsblatt, Bürger, die mit ihrem Namen öffentlich für die gemeinsame Sache einstehen. Und nicht zuletzt suchen wir auch Menschen, die dabei helfen, diese Anzeigen finanziell stemmen zu können. Wenn die Medien auf uns zukommen, um zum Beispiel am Leserabend des SÜDKURIER teilzunehmen, oder für ein Interview, dann werden wir solche Situationen natürlich nutzen. Das Bürgerforum muss ja wahrgenommen werden. Wir haben ansonsten keine konkrete Aktionsplanung. Wenn wir es für notwendig halten, dann werden wir flexibel auf Situationen reagieren. Was wir bewusst ablehnen, ist die Teilnahme an den Informationskanälen der sozialen Medien. Wir zeigen uns von Angesicht zu Angesicht, wir hören zu, wir argumentieren mit persönlichem Respekt.

Die Schlossscheuer, die in den 80er-Jahren neu aufgebaut wurde, würde bei einem Rathausumzug ins Schloss wieder abgerissen und den neuen Erfordernissen entsprechend nach historischem Vorbild wieder neu gebaut werden. | Bild: Winfried Thum

Sie sprechen sich für einen Rathausumzug ins Bischofsschloss aus, so, wie es die Pläne der Verwaltung, unterstützt von der Gemeinderatsmehrheit, vorsehen. Nennen Sie uns in knappen Sätzen Ihre Gründe.

Wir glauben, dass unser historisches Bischofsschloss mit der Nutzung als Rathaus und Denkmal auf lange Sicht für uns Bürger gesichert ist. Die Menschen in der Stadtverwaltung, die für uns arbeiten, helfen dabei mit, dieses Denkmal durch sinnvolle Nutzung weiter für uns zu erhalten. Wir sind uns sicher, dass nur mit den beschlossenen Plänen eine sofortige Sanierung des Schlosses erfolgen wird und dass im gleichen Zug die Verwaltung die notwendige neue Infrastruktur schnell erhält. Wenn die Planungen gestoppt würden, würde erstmal ein Stillstand eintreten. Wir können aus heutiger Sicht keine realistischen alternativen Lösungen erkennen, die dann von der Verwaltung wieder ausgearbeitet und von einer Mehrheit des Gemeinderats beschlossen werden müssten. Wir sind davon überzeugt, dass die Nutzung als Rathaus auch in finanzieller Hinsicht vorteilhaft für unsere Stadt ist. Langfristig gesehen entstehen geringere Kosten. Das Schloss wird als Verwaltungsgebäude genutzt, ein neues Rathaus am jetzigen Standort muss nicht gebaut werden. Es entfallen enorme Interimskosten für die Umbauzeit. Wir sehen einmalige planerische und finanzielle Chancen für die Stadtentwicklung am jetzigen Rathausareal, wenn das Rathaus ins Bischofsschloss umgezogen ist. Hier kann eine sinnvolle Nachnutzung für Markdorf geplant und umgesetzt werden.

Vorausgesetzt, das Quorum wird am 16. Dezember erreicht und die Mehrheit der Bürger spricht sich für den Umzug des Rathauses ins Schloss aus: Welche Pläne sollte die Stadt dann für das frei werdende Rathausareal umsetzen?

Jetzt muss erst einmal der Bürgerentscheid abgewartet werden. Falls die Ablehnung der aktuellen Pläne keine genügende Unterstützung findet – was wir hoffen – dann können parallel zu den Arbeiten am Bischofsschloss die Ideen und Vorstellungen zur Nachnutzung richtig in Fahrt kommen. Da können auch noch neue Anregungen kommen, die bisher vielleicht noch nicht in der Diskussion sind. Derzeitige Überlegungen zur Nutzung als Hotelstandort sehen wir als sehr sinnvoll an. Eine ausreichende Anzahl an Tiefgaragenplätzen sollte geschaffen werden. Ein großer Wunsch wäre eine attraktive Gastronomie. Für weitere Ideen und Initiativen gibt es nach dem Bürgerentscheid hoffentlich genügend zeitlichen Spielraum, um machbare Lösungen zu finden.

Markdorfer Wahrzeichen: Der Turm des Bischofsschlosses bei Nacht. | Bild: Toni Ganter

Die umzugskritische Bürgerinitiative Bischofsschloss, die den Bürgerentscheid herbeigeführt hat, wirft der Verwaltung vor, sie setze die Kosten für ein Rathaus im Schloss als zu gering an und habe eine Alternative zur Rathausnutzung nie ernsthaft geprüft. Wie beurteilen Sie diese Vorwürfe?

Die Kostenschätzungen sind von seriösen Architekten mit professionellen Methoden erstellt und glaubhaft. Mit Kostensteigerungen im üblichen Rahmen wird man sicher noch rechnen müssen. Solche Vorwürfe werden im Vorfeld vieler Projekte erhoben. Für unser Vorhaben sehen wir kein gravierendes Versäumnis. Sicher ist es gut, möglichst alle denkbaren Alternativen zu prüfen. Solange nicht die eine optimale Lösung vorgeschlagen ist, der alle zustimmen können, finden sich in der Bürgerschaft immer Ideen, die noch untersucht und geprüft werden können. Wir haben jetzt einen Planungsstand, der attraktiv, realisierbar und finanzierbar ist. Wir meinen, diese Pläne sollten jetzt umgesetzt werden. Alternative Ideen, die im jetzigen Bürgerdialog geäußert werden, können eventuell bei der Nachnutzung des Rathausareals berücksichtigt werden.

Das Geschwisterpaar Gerda und Bernd Reutemann führte bis zur Schließung im Herbst vergangenen Jahres das "Mindness-Hotel Bischofschloss". | Bild: Beatrice Strauch

Formulieren Sie einen Appell an die Markdorfer Bürgerschaft, weshalb sie beim Bürgerentscheid am Sonntag, 16. Dezember, mit „Nein“ und damit für einen Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss stimmen soll.

Liebe Markdorfer Mitbürger, stimmen Sie mit Nein, gegen Zeitverzug und gegen langfristig höhere Kosten, für sofortige Umsetzung der Planungen des Gemeinderatsbeschlusses, für einmalige Entwicklungschancen für die Stadtentwicklung am bisherigen Rathausareal, Nein zum Stopp – das Schloss gehört uns Bürgern, wir sind stolz auf dieses Wahrzeichen. Unsere Verwaltung hilft, dieses Denkmal für uns sinnvoll zu schützen. Der Erhalt sollte uns etwas wert sein.