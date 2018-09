"Der Apfel ist das regionalste 'Superfood'", betont Sylvia Westermann von der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. Der englische Begriff beschreibt solche Lebensmittel, deren Genuss besondere gesundheitliche Vorteile mit sich bringen soll. Nicht nur deshalb widmet die Region der Frucht eigene Themenwochen. Das Landschaftsbild im Bodenseekreis ist unter anderem geprägt durch den Apfelanbau. Die Aktion wurde von der Deutsche Bodensee Tourismus ins Leben gerufen. 13 Körperschaften beteiligen sich mittlerweile daran. Mit dabei ist die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee.

Der Startschuss für die Apfelwochen wird auf dem "Apfelfeschd" gegeben: Am 22. September werden in der Markdorfer Altstadt ab 12 Uhr neben Apfelmenüs auch eine Traktorenausstellung, ein Apfel- und Handwerkermarkt und vieles mehr angeboten. | Bild: Heuser, Christoph

Im Zeitraum vom 22. September bis 14. Oktober engagieren sich auch die Gastronomen in Markdorf und Umgebung bei den Apfelwochen. Im gesamten Gebiet lassen sich Obsthöfe, Restaurants und Cafés etwas Besonders einfallen und präsentieren exklusive Kompositionen, die sich rund um den Apfel drehen. Der Startschuss fällt am 22. September mit dem um 12 Uhr beginnenden "Apfelfeschd" in der Markdorfer Altstadt.

Sogar ein Metzger macht mit

"Es ist aller Ehren wert, wie viele Gastronomen mitmachen", sagt Westermann, "sogar ein Metzger". Besonderer Dank gelte auch der Familie Grundler vom gleichnamigen Obsthandel, die wieder einmal mehrere Obstkörbe zur Verfügung gestellt, die in Markdorf und Umgebung verteilt wurden. Die inliegenden Werbemittel können von Unternehmern ausgelegt werden, um möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen.

Barbara Raeder (links) und Sylvia Westermann von der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. | Bild: Heuser, Christoph

Und Westermanns Kollegin Barbara Raeder äußerte den Eindruck, dass bei der vergangenen Auflage der Apfelwochen "viele gar nicht wahrgenommen haben, welche tollen Angebote durch die Gastronomie gemacht wurden". Man müsse es "noch mehr herausschälen" – passend zum Apfel.

Perspektivisch könne darüber nachgedacht werden, die Teilnehmer für eine zentrale Veranstaltung an einem Ort zu versammeln, damit Besucher überall etwas probieren können. Eine Idee, welche bei den Beteiligten auf Interesse stieß und bei der Vergleiche zum jüngsten "Street Food Festival" gezogen wurden. "Das allerdings bloß als gedanklicher Exkurs, nun konzentrieren wir uns erst mal auf die Gegenwart", freute sich Westermann.

Die Teilnehmer: Berggasthof Höchsten, Biohotel Mohren, Landgasthof Linde, Restaurant Lichtblick, Restaurant Untertor, Restaurant Schwanenstüble, Wirtshof-Hofschenke, Café di Coppola, Gelateria Zoldana, Pizzeria Klein und Fein, Metzgerei Kutter, Obst- und Urlaubshof Steffelin

Die Apfelwochen-Speisekarte Café di Coppola, Markdorf: hausgemachte Josterlimonade mit Markdorfer Apfelsagt

Apfel-Honigeis vom Bodensee

Apfel-Spritz mit Ingwer und Minze

veganes Apfel-Porridge mit Markdorfer Äpfeln, Datteln und Walnüssen Gelateria Zoldana, Markdorf: Apfel-Tiramisu mit Bodensee-Äpfeln

Apfel-Eis aus Bodensee-Äpfeln Landgasthof Linde, Hepbach: Apfel-Menü 1. Apfel-Paprikasüppchen mit Sahnehaube 2. Schweinebraten in Mostsoße, dazu Apfelrotkraut und Kartoffelknödel 3. lauwarmer Apfelcrumble mit Walnusseis und Sahne Einzelgerichte Gebratene Hähnchenbruststreifen auf Calvados-Dijonsenfsoße und Kroketten

Zanderfilet mit gebratenen Apfelspalten auf Weißweinsoße und Butterkartoffeln

Karamelisierte Apfelspalten mit Vanilleeis Restaurant Lichtblick, Markdorf: Kürbis-Apfelsuppe

Lammbratwürste mit Kartoffel-Apfelpüree und Feldsalat

Hausgemachter Kartoffelrösti mit Speck, Äpfeln und Käse überbacken

Panna Cotta mit Apfelmus Restaurant Untertor, Markdorf: Das Apfelmenü 1. Zart gebratenes Picatta vom Ziegenfrischkäse mit Apfel-Zwiebelchutney 2. Rote Apfel-Currycremesuppe mit Blätterteiggebäck 3. Mit luftgetrocknetem Schinken gebundenes Filet vom Schwein an Calvadossoße, selbstgemachten Maccairekartoffeln und Speckrosenkohl 4. Amarettini-Creme mit marinierten Apfelstücken Wirtshof-Hofschenke, Markdorf: Wow-Apfel-Menü 1. Lachs-Tatar nach Matjes-Art, Hausfrauensoße, Kartoffel, Apfel 2. Rosa Tranchen vom Schweinefilet, Kalbsjus, Edelpilze, Sellerie-Apfelpüree 3. Apfelcrumble, Vanilleeis Restaurant Schwanenstüble, Markdorf: Curry-Apfelcremesuppe

Tafelspitz "Badischer Art" mit Apfel-Merretichsoße, buntem Gemüse und Dampfkartoffeln

Apfelküchle mit Vanillesoße und Früchten garniert Obst- und Urlaubshof Steffelin, Ittendorf: Dry "Gin Chrimo" mit Apfel- und Apfel-Holunder-Likör

feine Apfelrahmdinnele aus dem Steinofen

hausgemachte Apfelkuchen Metzgerei Kutter, Bermatingen: Ahauser Apfelbeißer (kalt oder warm zu genießen) Berggasthof Höchsten, Deggenhausertal: Rahmsuppe vom Hokkaido-Kürbis mit Apfelchips

Rinderroulade vom heimischen Limousin-Rind, gefüllt mit Kübis, Erbsen und Kalbsbrät an feiem Mostsößle und Sellerie-Apfel-Püree

Ofenschlupfer von regionalen Äpfeln im Weckglas mit Vanillesoße

Feines Kräuterelixier Restaurant Pizzeria Klein und Fein, Oberteuringen: Teurigner Apfelpizza mit Tomatensoße, Käse, Rauchfleisch, Gravensteiner-Apfel und Zwiebeln)

Tagliatelle mit Gorgonzola-Sahnesoße, verfeinert mit hausgemachtem Apfelchutney Biohotel Mohren, Limpach: folgt

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein