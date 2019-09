von Andreas Lang

Die Besucher des Oktoberfestes in Leimbach feierten ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Die Fotobox war der Renner des Abends, dort durften die Gäste nach Herzenslust Grimassen machen oder sich in witzigen Posen werfen. Die Narrenzunft Leimbach als Gastgeber freuten sich über einen gelungenen Abend und über eine gut gefüllte Leimbacher Mehrzweckhalle.

