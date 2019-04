Seit vielen Jahren engagieren Sie sich bei der katholischen Frauengemeinschaft in Markdorf. Nun möchten Sie, Frau Weigele, nach vielen Jahren als Vorsitzende den Platz freimachen für eine nächste Generation. Es scheint aber nicht leicht zu sein, eine Nachfolgerin zu finden?

Weigele: Seit 16 Jahren engagiere ich mich zusammen mit Inge Steffelin und mit der Unterstützung eines ganzen Teams. Eigentlich und laut Satzung des Vereins sollten wir das höchstens zwölf Jahre machen. Jetzt sind es 16, weil es scheinbar nicht möglich ist, eine Nachfolgerin für dieses Amt zu finden. Seit vier Jahren sind wir nun auf der Suche.

Kann es vielleicht daran liegen, dass die Bezeichnung "katholische Frauengemeinschaft" nicht mehr zeitgemäß ist?

Bauder: Das mag sein. Schon das Wort "katholisch" im Namen hält viele davon ab. Überhaupt steht alles, was mit Kirche in Verbindung gebracht wird, nicht mehr so hoch im Kurs, wie es früher noch der Fall war.

Was könnten neue Argumente sein, die Frauen überzeugen, sich in der Gemeinschaft zu engagieren?

Weigele: Natürlich ist unsere Frauenfasnet immer der Höhepunkt unseres Jahresprogramms, was auch viele Frauen anzieht.

Bauder: Und die meisten Neuzugänge in den früheren Jahren kamen unmittelbar nach der Frauenfasnet zu uns. Wir machen aber auch ganz viele andere Dinge über das ganze Jahr. Neben den kirchlichen stehen auch viele weltliche Themen auf dem Programm: Führungen, Vorträge, Ausflüge – so, dass für jeden was dabei ist. Und für jedes Alter.

Weigele: Am Programm kann es sicher nicht liegen, dass sich niemand mehr für eine Funktion im Vorstand engagieren möchte. Der Zuspruch und die Teilnahme sind immer sehr gut.

Wo liegt der Altersdurchschnitt?

Weigele: Insgesamt sind wir 175 Mitglieder in Markdorf, wobei der Altersdurchschnitt schon sehr hoch ist. 50 ist da geradezu jung.

Bauder: Wir sind sozusagen die Jungen. Und wir möchten jetzt einfach jüngere Frauen ansprechen.

Weigele: Es kommen zu unseren Veranstaltungen viele junge Frauen, so war etwa unser Kinoabend sehr gut besucht. Aber es ist sehr schwierig heutzutage, jemanden zu finden, der sich fest für eine Sache verpflichten will.

Das heißt, die Gemeinschaft müsste sich komplett verjüngen, weil jetzt eine neue Zielgruppe im Fokus steht?

Weigele: Das ist gerade die Schwierigkeit an der Sache. Denn wer regelmäßig und sehr gerne kommt, sind die Älteren. Für die war und ist die Frauengemeinschaft Teil ihres Lebens. Die Jungen kommen vermehrt zu bestimmten Veranstaltungen. Also dürfen wir natürlich die älteren Frauen nicht vernachlässigen.

Bauder: Eigentlich sollten wir zwei Gruppen machen, aber dazu sind wir einfach zu wenig Frauen.

Seit 1911 gibt es die Frauengemeinschaft in Markdorf. Ist diese Vereinigung ein Auslaufmodell?

Weigele: Damals war das etwas ganz anderes. Da haben sich Mütter getroffen, damals hat der Verein noch "Mütterverein" geheißen. Angeboten wurden Kochkurse, Säuglingsberatung; man hatte sich getroffen zu Gottesdiensten und zum gemeinsamen Beten.

Bauder: Damit lockt man heute natürlich niemanden mehr. Das hat sich alles verändert, schon mit uns hatte sich das verändert.

Schon der Name klingt, salopp gesagt, ziemlich altbacken. Was ließe sich an diesem Bild ändern?

Bauder: Gut, dieser Name spricht kaum einen mehr an. Aber der Verein läuft nun mal als kirchlicher Verein.

Weigele: Am Namen können wir nichts ändern. Übergeordnet steht der Bundesverband unterteilt in Diözesanebenen, Dekanate und Pfarrebenen. Insgesamt zählen wir bundesweit 500 000 Mitglieder. Wir sind also eine richtig starke Institution. Die Lebenssituation der Frauen ändert sich ja ständig, so muss sich der Verband anpassen.

Ist auch in Markdorf seit Bekanntwerden der Missbrauchsskandale in der Kirche zu spüren, dass die Menschen deshalb fern bleiben?

Bauder: Nein, das haben wir hier nicht. Das ist sicher nicht der Grund. Ich glaube, es ist überhaupt das Wort Kirche, das die jungen Frauen abhält.

Weigele: Dazu kommt, dass diese jungen Frauen gar keine Zeit mehr haben neben Familie, Beruf und Freizeitgestaltung. Es will sich heute niemand mehr binden, sondern die Freizeit frei gestalten können. Höchstens noch Sportvereine verzeichnen heute Zuwachs. Alle anderen Vereine stehen vor denselben Problemen.

Sie würden nicht noch für zwei weitere Jahre den Vorsitz übernehmen?

Weigele: Nein, denn wir haben beschlossen, wir machen jetzt einen Schnitt. Vielleicht trauen sich dann auch jüngere Frauen, zu sagen, wir fangen was Neues an. Denn die Gemeinschaft und der Zusammenhalt sind wirklich ganz toll. Das sieht man aber übers Jahr weniger. Hauptsächlich an der Frauenfasnet zeigt sich das auch in der Öffentlichkeit.

Wie geht es ohne Vorsitzende weiter?

Bauder: Auf Dauer kann ein Verein natürlich nicht ohne Vorsitzenden sein. Aber übergangsweise ginge das mal für ein oder zwei Jahre. Das haben wir schon abgeklärt mit dem Verband. Aber danach müsste ein neuer Vorstand zustande kommen.

Seit wann kommen kaum noch junge Frauen dazu?

Weigele: Bis vergangenes Jahr sind noch vier oder fünf Frauen dazugekommen, ganz im Gegensatz zu anderen Frauengemeinschaften, die ganz aufhören müssen, weil niemand weitermacht.

Muss man katholisch sein?

Weigele: Nein, wir sind da sehr offen gegenüber Andersgläubigen. Die katholische Frauengemeinschaft im Allgemeinen ist da ganz offen. Die Konfession spielt überhaupt keine Rolle. Jede kann bei uns dazukommen und mitmachen.

Warum sollten Frauen mitmachen?

Bauder: Weil jetzt gerade durch diese Zeit des Umbruchs für jüngere Frauen eine echte Chance geboten ist, etwas ganz Neues hier herauszuholen.

Weigele: Wenn man für sich und auch für andere etwas Kreatives machen will und Gemeinschaft leben will, dann ist das der richtige Ort. Wir sind hier vollkommen frei. Denn wir haben ja alles selber in der Hand, was wir machen wollen. Klar, kostet es einiges an Zeit und Kraft, aber es kommt so viel an Freude und Dankbarkeit zurück.