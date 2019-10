Wenn der Bergheim-Hepbacher Kirchenchor zu einem seiner Kirchenkonzerte einlädt, wird in der Bergheimer St.-Jodokus-Kirche der Raum knapp. Dass dies nur alle vier, fünf Jahre geschieht, macht das Platzproblem keineswegs kleiner. Die Bänke sind wieder voll besetzt. Zusätzliche Stühle müssen ins Kirchenschiff getragen werden. Trotzdem drängen sich die Zuhörer auf der Empore und stehen an der Tür. So war es auch am Sonntag, als der Kirchenchor Werke von Vivaldi und Händel sang – und das von Chorleiterin Simone Müller zusammengestellte Projektorchester aus der Orchestersuite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach die wohlvertraute „Air“ spielte.

Überzeugte gesanglich: Caroline Müller (Alt). | Bild: Jörg Büsche

Das war eine kluge Wahl von Simone Müller, der musikalischen Leiterin. Denn was sollte nach diesen Amen-Rufen vom Ende von Antonio Vivaldis „Gloria“ stehen? Nach diesen eindrucksvollen Klangkaskaden – nach dieser gesungenen Zuversicht – diesem Lobpreis auf den Heiligen Geist und des Vaters – diesem neuerlichen Beweis hymnischen Zusammenklangs, gespielt vom Orchester mit überzeugender Euphorie und gesungen, dass es den Zuhörern die Tränen in die Augen treiben musste. Da verhalf Bachs gemessene „Air“ zur allmählichen Beruhigung der ergriffenen Gemüter.

Bürgermeister Georg Riedmann war erneut Konzertmeister beim Konzert. Neben im Leonie Riedmann und Oboist Nicholas Charkviani. | Bild: Jörg Büsche

Ergriffen, berührt, mitgerissen – buchstäblich gepackt war das Publikum. Wiederum ein Verdienst der Chorleitung und der Sängerinnen und Sänger. Die füllten den Chorraum aus, agierten dort mit hörbarer Kompaktheit. Welche sich insbesondere dann bewies, wenn Chor und Solisten im Wechsel beziehungsweise gemeinsam sangen. Ob Irene Mattausch und Leonie Wolfram-Milanez, die beiden Sopranistinnen, auftraten oder ob Caroline Müller (Alt) sang: Immer respondierte der Chor mit unerhörter Geschlossenheit, quasi mit einer Stimme, mit trefflicher Präzision – und mit überzeugender Klarheit in allen Lagen. Männliches und weibliches Singen harmonierte auf den Punkt. Schön harmoniert, in eigentlicher, sinfonischer Bedeutung, hat auch der Zusammenklang mit dem Orchester.

Eine weitere „Air“ gab es noch von Händel, gesungen von Caroline Müller mit raumfüllender Stimme. Gleichfalls bravourös ist auch Irene Mattauschs Auftritt in Händels „Laudate pueri Dominum“, dessen Vertonung des Psalmes 113. Mattauschs Koloraturen deuteten an, was dem Psalmisten vorschwebt, wenn er den Herrn über den Himmeln verortet – über alle Maßen hoch und erhaben. Dementsprechend rauschhaft viel der Applaus des nun geschlossen stehenden Publikums aus. Der Chor dankte mit einer Zugabe.