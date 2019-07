Die Antwort fällt knapp aus. So bündig und kurz, wie es dem US-Amerikanischen eigen ist. „Ums Kulturverstehen zu befördern, um Deutsch zu lernen, auch anzuwenden“, so heißt es auf der Website der „Delbarton School“ in Morristown, New Jersey. Gründe für die Schüleraustausch-Partnerschaft mit dem Bildungszentrum von Markdorf werden noch weitere angeführt. Geschichte, Kultur und Naturschönheit Zentraleuropas zu erleben, auf dem Bodensee zu segeln oder die Schlösser von „Mad King“, Ludwig II. zu besichtigen.

Schüler besuchen Basketballspiel

Mit Königsschlössern oder Fußballmeisterschaften konnte die Morristowner Delbarton-Schule nun nicht aufwarten, als eine Gymnasiasten-Gruppe aus Markdorf dorthin gereist war. Dafür ging‘s zu einem NBA-Spiel: San Antonio Spurs gegen die Washington Wizards. „Da wird richtig was geboten“, umreißt Sport- und Englischlehrer Philipp Dalheimer, der die Markdorfer Schülergruppe begleitet hat, das Rundumspektakel.

Tipp der Lehrer: Keine politischen Themen ansprechen

Ihren jungen Gästen aus Deutschland richtig was zu bieten, war auch das spürbare Bestreben der amerikanischen Gastfamilien, berichtet Ida Knecht. Jenseits der Gruppenausflüge – zum Beispiel nach New York City – sei sie von ihren Gastgebern zu Wochenendtrips mitgenommen worden, etwa an den Atlantik. Am eindrücklichsten aber war, „wie offen die Menschen dort sind“, so die 16-Jährige. Ein Eindruck, den Amelie Egger, 15, teilt. „Überall sind uns nur ganz nette Menschen begegnet.“ Um solche Freundlichkeit jedoch nicht unnötig zu strapazieren, wurde den zwölf Besuchern aus Markdorf geraten, das Thema US-amerikanische Politik wenn möglich zu meiden.

Freundschaften fürs Leben

Das Austauschprogramm mit der „Delbarton School“ in Morristown ist eines von sechs am BZM-Gymnasium. Weitere Programme bestehen mit Partnerschulen in Frankreich, Schottland und Spanien. Beim Nachtreffen berichteten die Delbaron-Besucher ihren Eltern von den Reiseeindrücken. Den Kontakt in den Staaten halten sie. Häufig, so Lehrer Dalheimer, entstehen auf diese Weise lang anhaltende Freundschaften.