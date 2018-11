Die Stadtkapelle Markdorf lädt am Samstagabend, 1. Dezember, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) und am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr (Einlass 15 Uhr) zu einem festlichen Jubiläumskonzert in die Stadthalle ein. Gäste haben freien Eintritt. Die Veranstaltung ist mehr als ein gewöhnliches Konzert zum Jahresabschluss: Denn an diesem Samstag blickt die Stadtkapelle zurück auf 2018, auf ihr Jubiläumsjahr, in dem sie ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert hat – mit einem Festakt und vor allem mit einem mehrtägigen Open-Air-Festival auf dem Marktplatz sowie vielen weiteren Veranstaltungen.

„Dabei bin ich schon seit den 70er Jahren. Mich freut, dass wir dieses Mal zeigen können, was wir als Stadtkapelle im Verlauf des Jahres einbringen. Schließlich heißt das festliche Konzert ja auch Markdorfer Jahresreigen.“ – Andreas Beck, Tuba | Bild: Jörg Büsche

Motto: Markdorfer Jahresreigen

Das Motto des Jubiläumskonzerts ist Programm. Es lautet Markdorfer Jahresreigen, erzählt Reiner Hobe, der Dirigent der Stadtkapelle. Der musikalische Jahresreigen zeige, wie eng das Ensemble mit dem Geschehen in der Stadt verflochten ist: Die Musiker treten bei Festen und Feiern auf, bei kirchlichen Anlässen wie etwa an Christi Himmelfahrt oder zur Kommunion, sie spielen zur Fastnacht und sind Teil der Sommerkonzerte im Innenhof des Bischofsschlosses.

"Ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren mit dabei in der Stadtkapelle – davor habe ich in der Jugendkapelle mitgespielt. Und ich freue mich, dass wir beim festlichen Konzert eine Gelegenheit finden, gerade auch die etwas anspruchsvollere Musik zu spielen." – Sophia Waldenmaier, Posaune | Bild: Jörg Büsche

Bei jeder Veranstaltung setzt die Stadtkapelle mit ihrer Musik einen besonderen Akzent. Der Markdorfer Jahresreigen spiegelt all das wider, sagt Reiner Hobe. Die für das Jubiläum in Auftrag gegebene Komposition von Mathias Wehr stelle gleichzeitig den musikalischen Beitrag der Stadtkapelle zum städtischen Geschehen dar.

"Für mich markiert unser festliches Konzert in jedem Jahr den Beginn der Adventszeit. Und trotz aller Proben hilft es mir, mit meiner Musik etwas zu entspannen, mich innerlich auf die Feiertage vorzubereiten." – Sandra Weißenrieder, Klarinette | Bild: Jörg Büsche

Eigenes Stück für Stadtkapelle

"Welches Ensemble hat schon eine eigene Komposition?", fragt Brigitte Waldenmaier. Der Vorsitzenden ist deutlich anzuhören, wie stolz sie auf Mathias Wehrs Stück ist. Weil es so gelungen sei. Und weil sich die Stadtkapelle durchgerungen habe, die Komposition in Auftrag zu geben.

"Ich bin einer der Solisten. Klar bin ich davor aufgeregt – jedenfalls ein bisschen. Aber das gehört dazu. Ohne eine gewisse Anspannung geht es einfach nicht. Die mobilisiert noch zusätzliche Kräfte bei jedem Musiker." – Martin Weiss, Klarinette | Bild: Jörg Büsche

Ganz ohne Auftrag sind die Musiker zu einem anderen Stück gekommen: Zu den "Markdorfer Streichen" von Steffen Thum, einem gebürtigen Markdorfer, der inzwischen in der Filmmusik-Branche Hollywoods arbeitet. Und der aus Verbundenheit zu seiner Heimatstadt dem Blasorchester ein Stück gewidmet hat.

Markdorf 150 Jahre Stadtkapelle Markdorf: Von der Schützengesellschaft zur Stadtkapelle Das könnte Sie auch interessieren

"Tolle Musik", schwärmt Rainer Hobe, der die "Markdorfer Streiche" neben Wehrs Jubiläumsmarsch und 18 weiteren Stücken – darunter das "Credo" für die Erstkommunikanten, den "Florentinermarsch" aus dem Sommerprogramm und die "Candide Ouvertüre" für die festlichen Konzerte – mit der Stadtkapelle für die Jubiläums-CD eingespielt hat.

"In diesem Jahr ist unser festliches Konzert schon etwas ganz Besonderes. Wir schließen damit ja unser Jubiläumsjahr ab. Und wir spielen dabei auch zwei eigens für uns komponierte Stücke." – Irmgard Fehrenbach, Fagott | Bild: Jörg Büsche

Musiker wollen sich nach dem Konzert eine Pause gönnen

Wobei Hobe nicht verhehlt, dass das Einspielen der CD eine erhebliche Zusatzbelastung gewesen sei. Viele zusätzliche Proben seien dafür nötig gewesen, obwohl der Terminkalender der Musiker mit den zahlreichen Auftritten und Arbeitseinsätzen im Jubiläumsjahr bereits voll war.

"Natürlich lade ich meine Familie und auch die Freunde zum festlichen Konzert ein. Und soviel steht fest: vor allem im ersten Teil werden einige technisch recht schwierige Stücke zu spielen sein." – Mario Lieb, Saxofon | Bild: Jörg Büsche

Nach dem Konzert am Samstag in der Stadthalle wollen sich die Musiker erst einmal eine lange Pause gönnen, erzählt Dirigent Hobe: "Bis zum Narrenweckruf." Dann ist für die Musiker der Auftakt zum nächsten Jahresreigen.