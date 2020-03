Das vergangene Jahr war nicht einfach für den Bodensee-Medley-Chor aus Markdorf-Hepbach. Vorsitzende Theresia Leman nannte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof „Linde“ den krankheitsbedingten Ausfall von Chorleiterin Galina Eberhardt und den überraschenden Tod von Ehrenmitglied Paul Siebenhaller.

„Paul war die Seele des Vereins“

„Paul war die Seele des Vereins, ein begeisterter Macher und ein leidenschaftlicher Theaterspieler“, erinnerte Leman. Die drei ausverkauften Theaterabende Anfang Januar hätten ihn ganz besonders gefreut, ist sich die Vorsitzende sicher. Glücklicherweise gehe es der Chorleiterin wieder besser. „Jetzt können wir wieder durchstarten“, blickte die Vorsitzende positiv in die Zukunft. Galina Eberhardt dankte den Sängerinnen und Sängern für ihre Geduld und ihr Verständnis. Singfähig blieb der Chor im vergangenen Jahr durch improvisierte Proben und den Einsatz verschiedener Sängerinnen. „Jetzt möchte ich mit euch weiter an der Qualität arbeiten und unser Repertoire erweitern“, sagte Eberhardt. Unter dem Strich sei sie sehr zufrieden mit dem Chor.

Neues Konzept für das Theaterspiel

Theaterleiter Andreas Lang unterstrich die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Chor. „Wir haben ein Konzept entwickelt mit dem Ziel, ausverkauft zu sein. Wir haben es geschafft“, freute er sich über insgesamt rund 800 Zuschauer in der Leimbacher Mehrzweckhalle. Nun gelte es, diesen Erfolg auch weiterhin zu halten. Denkbar sei, die Besucher in einer Art Erlebnistheater künftig mehr miteinzubinden. Lang könnte sich beispielsweise eine Fotobox vorstellen, um Bilder schnell online zu stellen. Bewährt hätten sich die Aufführungen Anfang Januar, so dass auch die kommende Theatersaison erst Anfang Januar und nicht um die Weihnachtsfeiertage stattfinden werde.

Zehn Jahre Mitglied im Bodensee-Medley-Chor: Vorsitzende Theresia Leman (links) gratuliert Jenny Schmidmeister. | Bild: Claudia Wörner

Jenny Schmidmeister wird geehrt

Auf der Tagesordnung standen außerordentliche Wahlen. Die bislang stellvertretende Vorsitzende Hannelore Schooren übernimmt das Amt der Beisitzerin für aktive Mitglieder, das zuvor Paul Siebenhaller innehatte. Als neuer zweiter Vorsitzender wurde Armin Hager gewählt. Kassiererin Blanka Büsch berichtete von einem leichten Plus und wurde ebenso wie ihre Kollegen im Vorstand einstimmig entlastet. Eine Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft erhielt Jenny Schmidmeister.

Nächste Auftritte stehen schon fest

Der nächste Auftritt des Bodensee-Medley-Chors ist das Wohltätigkeitskonzert in der katholischen Kirche Markdorf am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr. Am 14. Juni folgt das Sonntagskonzert im Hagnauer Gwandhaus. Am 4. Juli singt der Chor bei der Landesgartenschau in Überlingen.