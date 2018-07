von Kerstin Oettle

Ein Schild mit der Aufschrift Welcome (Willkommen) und kleine Schneckenhäuser, die mit Minihauswurz bepflanzt sind, begrüßen die Besucher, die das Gartenreich von Familie Sortino in Leimbach betreten.

Am Eingang bei Familie Sortino wurden leere Schneckenhäuser mit Hauswurz bepflanzt. | Bild: Kerstin Oettle

Die Sonne strahlt an diesem Tag und der Blick geht sofort auf die Suche nach einem schattigen Plätzchen. Dazu laden die drei Bäume mit ihren mehr oder weniger ausufernden Ästen ein. "Gerade an dem Kirsch-, Haselnuss- und Apfelbaum sieht man, was aus der Natur alles rauszuholen ist", sagt Susanne Sortino, "alle drei waren einmal kleine Bäumchen aus dem Kübel und nun sind sie echte Schattenspender im Sommer und Laubverursacher im Herbst". Das Leimbacher Ehepaar ist kräftig am Werkeln in ihrem seit 20 Jahre bestehenden Garten, denn seit ihre drei Töchter aus dem Haus sind, bedarf es einiger Umgestaltungen.

Vor den selbst errichteten Gabionen haben nicht nur Sommerblumen in allen Farben ihren Platz, auch der mitgebrachte Gnom aus dem Hollandurlaub und die selbstgetöpferten Figuren der Töchter ergänzen den Sonnenplatz im Garten. | Bild: Kerstin Oettle

Der Buddelkasten wich nun einem Ort des Verweilens mit leicht verwitterten mediterranen Eisenstühlen und einem Tisch, an der weinroten Hauswand des Carpotschuppens gelehnt, umringt von einer Rosenhecke, die nur darauf wartet in voller Pracht zu blühen. Bis vor Kurzem wurden die einzelnen Bereiche im Garten und zum Nachbarn mit Buchs begrenzt, aber der Zünsler hat wohl ganze Arbeit geleistet und spritzen kam für Familie Sortino nicht infrage. "Bis auf wenige Buchssträucher haben wir alle ausgebuddelt und an die Stelle zum Beispiel ein Hochbeet zur Bepflanzung mit Gemüse errichtet", erzählt die Hobbygärtnerin. Buchsbaumpflanzen sollen nicht noch einmal gepflanzt werden, aber eventuell die ähnlich aussehende Heckenmyrte.

Früher einmal die Buddelecke der Kinder und heute eine mediterrane Sitzgelegenheit. | Bild: Kerstin Oettle

Wenn Pietro Sortino auf seiner eigens errichteten Terrasse auf dem blanken Robinienholz liegt, befindet er sich immer in seiner denkerischen Findungsphase der Gartengestaltung. Gemeinsam mit seiner Frau werden dann die neuen Projekte angepackt. Für die Deko danach fühlt sie sich dann wieder berufen. So entstand vor einigen Jahren im linken Bereich des Grundstücks ein Sonnenliegeplatz, der nach außen hin begrenzt ist durch selbstgebaute Gabionen und Holzpaneelen, an denen die schwarzäugige Susanne hinaufrankt. Vor und auf den hellen Steinen finden Töpfe mit farbenfrohen Sommerblühern wie Stiefmütterchen, Bartnelken oder Petunien ihren Platz. Dazwischen sind immer wieder Überbleibsel der selbstgetöpferten Kunststücke der Kinder zu entdecken, die als lustige Häschen oder Gesichter zutage treten.

Susanne Sortino an ihrem Lieblingsplatz: In der Hängematte liest und strickt sie gerne. | Bild: Kerstin Oettle

Die Dekoliebhaberin erzählt, dass sie sich ihre Ideen teilweise von der Online-Plattform Pinterest holt, aber immer noch zu wenig Zeit hat, um all diese tollen Ideen umzusetzen. Doch den Hauswurz in ihre alten Wanderstiefel zu pflanzen, das hat sie sich im Englandurlaub abgeguckt, erzählt die gebürtige Häflerin. Wenn sie an ihrem Lieblingsplatz in der Hängematte liegt und liest, erfreut sie sich an ihrem erfrischenden und blubbernden Wasserstein, der direkt daneben sprudelt.

Die alten Wanderstiefel dienen jetzt als Pflanzenhalter für den Hauswurz im Schatten einer Petunie. Die Idee dazu brachte Familie Sortino aus einem Englandurlaub mit nach Hause. | Bild: Kerstin Oettle

Den Minifindling haben die beiden selbst aus dem Steinbruch in Hohenems mitgebracht und anschließend mit einem Riesenbohrer das Blubberloch gefertigt. Umringt wird dieser Stein von Efeu, der allerdings auch gemeinsam mit dem Buchs die daneben gepflanzte Kräuterspirale bis auf Rosmarin und Schnittlauch verdrängt. So sucht sich in den Augen der Freizeitgärtner "eben die Natur ihren Weg". Die Erfahrung machte das Ehepaar ebenfalls vor Jahren, als sie den halben Garten mit dem Bagger ausheben mussten, um dem wuchernden Bambus den Garaus zu machen.

Hermann der Rasenmäher

Dass ansonsten im Garten alles seine Ordnung hat und der Rasen tipptopp gemäht aussieht, beruht auf der Tatsache, dass "Hermann" seiner Arbeit unentwegt nachgeht. Hermann ist der gemeinsame Rasenmäherroboter von vier angrenzenden Grundstücken, der 24 Stunden im Sommer still und leise den Rasen aller Nachbarn selbstständig mäht. Die Voraussetzung ist, dass nichts auf dem Rasen rumliegt, an dem sich "Hermann" verkeilen kann und das hat eine gewisse Ordnung zur Folge.

Gartenbesitzerin wünscht sich eigene Hühner

Nachdem die Töchter nun aus dem Haus sind und an Gartenspielfläche nicht mehr so viel benötigt wird, wünscht sich die Gospelsängerin Sortino ein paar Hühner. "Im hinteren Teil des Gartens, neben dem noch von ihrem Vater gebauten Gartenhäuschens, wäre der ideale Platz für die Frischeilieferanten, aber wegen der anfallenden Arbeit sträubt sich mein Mann noch ein wenig", erzählt die begeisterte Pferdebesitzerin.

Nicht zu aufwendig in der Pflege

Der Wander- und Bergfreund möchte einen Garten, an dem er sich erfreuen kann, der aber nicht so aufwendig in der Pflege ist, um noch ausreichend Zeit für seine anderen Hobbys zu haben. Am Abend sitzt das deutsch-italienische Ehepaar in Leimbach gerne mit einem Glas Rosato auf seiner Gartenbank, die nach dem Schein und dem Lauf des Mondes ausgerichtet auf ihrer Terrasse steht.

Tipp Man sollte sich ruhig trauen, zu den verwelkten Sonderangeboten zu greifen und diese in guter Blumenerde, mit viel Wasser und Dünger wieder aufpäppeln. Dadurch habe ich schon Blühwunder hervorgezaubert. Susanne Sortino

Tipp Beete sollte man nicht zu voll bepflanzen, denn die Natur lässt alles wachsen, groß werden und gedeihen. Da ist mein Motto "Weniger ist manchmal mehr". Pietro Sortino,

Hobbygärtner

Gartensteckbrief Susanne und Pietro Sortinos Gartensteckbrief: Meine Lieblingspflanze: Das sind die Frühlingsblüher wie Schneeglöckchen oder Traubenhyazinthen. Die ersten Farben im Garten nach einem Winter tun der Seele gut. (Susanne Sortino) Ich mag die Sukkulenten und den Dachwurz sehr gern, weil sie so unkompliziert sind. (Pietro Sortino) Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Pflanzen zu spritzen, lehne ich ab, musste ich aber wegen dem Zünsler ab und zu anwenden. (Susanne Sortino). Gartenabfälle wegbringen ist so gar nicht meins. (Pietro Sortino) Unsere teuerste und unsere günstigste Gartenanschaffung: Am kostspieligsten waren unsere Robinienholzterrasse und der Skulpturtempel. Am günstigsten oder besser gratis wachsen alle wilden Pflanzen wie die Königskerze oder die Stockrosen.

