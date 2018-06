von Kerstin Oettle

In der Schweiz von zwei Italienern geboren und in Deutschland aufgewachsen, wo fühlen Sie sich zu Hause?

In der Schweiz fühle ich mich sehr wohl, in Deutschland beziehungsweise hier in Markdorf fühle ich mich zu Hause, aber in Apulien, in Salento: da schlägt mein Herz. Auf Reisen und bei meinen längeren Auslandsaufenthalten musste ich allerdings immer wieder feststellen, dass es für meinen Wohlfühlfaktor entscheidend ist, wer mich unmittelbar begleitet. Für mich ist es vorstellbar, überall zu leben und mich wohlzufühlen, wenn mich Menschen umgeben, die mir guttun, die interessant sind und mich in meiner Persönlichkeit nicht ändern wollen.

Wo waren Ihre Auslandsaufenthalte?

Nach meiner Ausbildung als Hotelfachfrau arbeitete ich drei Wintersaisons in Davos und eine in der Lenzerheide, während der schneefreien Monate im Jahr war ich nur auf Reisen. Die intensivste Zeit verbrachte ich für ein paar Monate in Mexico, Cuba, Belize, Griechenland und ein Jahr Rom.

War das eher Reiselust oder die Suche nach Heimat?

Eindeutig Reiselust, denn die Heimat fand ich bei meinem Vater, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte, obwohl ich die ersten Lebensjahre bei meiner Großmutter aufgewachsen bin. Mein Vater war für mich schon immer – sicher auch weil ich seit 18 Jahren alleinerziehend bin – bis zu seinem plötzlichen Tod vor zwei Jahren meine Anlaufstelle. Wir teilten unsere Sorgen oder machten spontan verrückte Dinge. Vor allem war er mein Vorbild im Umgang mit Menschen und für meine Tochter der beste Opa der Welt.

Kamen Sie durch Ihre Reiselust oder durch die Diskothek ihrer Eltern in die Gastronomie und ins Hotelfach?

Ich bin da irgendwie reingerutscht, hatte auch das Gefühl: ich kann gar nichts anderes. Meine Eltern betrieben bis 1976 die Disco „Frieden“ und danach eröffneten sie das Steakhouse „Tiffany“ in Friedrichshafen, das es ja immer noch gibt. Schon von früh an half ich natürlich in der Wirtschaft mit und das zog einiges nach sich.

Nämlich?

Ich war permanent müde, sah fertig aus, alles ging bei mir nur auf die letzte Minute und ich war in der Schule nicht die Aufmerksamste. Aber ich hatte immer selbstverdientes Geld in der Tasche, konnte mir Dinge kaufen, reisen und ich lernte (als Italienerin ist das allerdings auch nicht so schwierig), die Kommunikation mit Menschen.

Als Italiener ein Steakhaus betreiben, ist das nicht ungewöhnlich?

Mein Vater hat immer gesagt: Italienische Restaurants gibt es schon, das macht ja jeder und er auf keinen Fall! Mit der Schließung des Restaurants Pfeffermühle in Friedrichshafen, in dem wir sehr gerne und oft Steaks essen waren und dessen Besitzer wir gut kannten, war es für meinen Vater klar, dass er ein Steakhouse aufmacht. Das Tiffany besteht seit 1979 bis heute und läuft jetzt unter der Führung meiner fleißigen Mutter. Ich liebe allerdings auch die einfache italienische Küche und alle Arten von Käse.

Kamen Sie mit Ihren italienischen Vorlieben trotzdem noch auf Ihre Kosten?

O ja, ich habe in Apulien wie auch in Sizilien noch Verwandte, die ich heute noch ab und zu besuche und bei denen ich mit italienischem Essen verwöhnt werde. In meiner Kindheit waren wir während der Sommerferien in Rimini, in einer Strandpension. Die Stadt war aufregend, hat gelebt, ich kleidete mich auf den Märkten ein und genoss das südliche Leben am Meer sowie die italienische Kulinarik in vollen Zügen.

Welche Sprache wurde denn in Ihrer Familie gesprochen?

Eigentlich bin ich dreisprachig aufgewachsen. Meine ersten fünf Lebensjahre in der französischen Schweiz verhalfen mir zur französischen Sprache, durch meine Eltern, Verwandtschaft und unseren vielen Reisen nach Italien spreche ich natürlich fließend italienisch und durch mein Leben am See spreche ich nicht nur einwandfrei deutsch sondern auch noch schwäbisch (lächelt übers ganze Gesicht). Aber geschimpft wurde zu Hause immer auf Französisch.

Sprachen, Reisen, Hotelfach – was machen Sie jetzt?

Angefangen habe ich vor mehr als 20 Jahren am Flughafen bei diversen Reiseveranstaltern und ich spürte nicht nur, wie ich mein Fernweh befriedigen und meinen Reisehorizont erweitern konnte, sondern ich merkte auch, wie leicht es mir durch meine kommunikative Art fiel, Menschen anzusprechen, sie für andere Länder zu begeistern und mich gut in ihre Reisevorstellungen reinzudenken. Durch meine eigenen Reiseerfahrungen hatte ich viel zu erzählen, was wiederum die Menschen sehr ansprach und interessierte. Nach ein paar Jahren hatte ich trotz Angestelltendaseins meinen ganz eigenen Kundenstamm und durch einen eigentlich nicht so schönen Zufall bekam ich die Chance, mich selbstständig zu machen. Nun bin ich seit über zwölf Jahren mit "Aline's Reiseoase" hier in Markdorf ansässig und sehe es als den besten Schritt, den ich je in die Selbstständigkeit wagen konnte. Ich liebe meine Arbeit jeden Tag aufs Neue.

Warum Markdorf als ihr Ort zum Leben??

Markdorf ist eine tolle Stadt. Ländlich und man hat doch alles, sogar etwas Kultur. Ich bin schnell am Bodensee und von meinem Balkon kann ich sogar über See und Berge schauen. Es gibt viele Spazier- und Joggingstrecken direkt vor der Haustür und das mitten in der Natur. In die Stadt komme ich in ein paar Minuten zu Fuß und dort gibt es alles für den täglichen Bedarf. Die Menschen sind sehr nett hier und in den zehn Jahren, die ich jetzt hier wohne, habe ich viele treue Freunde gefunden. Es ist meine Stadt zum Wohlfühlen, in die ich nach meinen Reisen immer wieder gern zurückkehre.

Was tragen Sie deutsches und was italienisches in sich?

Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Also typisch italienisch ist, dass ich immer fünf Minuten zu spät komme und mir über vieles nicht so viele Gedanken mache. Dass ich sehr fleißig bin, ist wohl eher etwas typisch Deutsches an mir und das habe ich bestimmt von meiner Mutter.

Weltmeisterschaft ohne Italien?!

Das ist ein Desaster! Eine Fußball-WM ohne Italien ist wie eine Pizza ohne Käse. Fühlt sich sehr unvollkommen an, aber ich werde trotzdem die deutschen Spiele gemeinsam mit Freunden auf der Leinwand verfolgen.

Sie strahlen die ganze Zeit – was ist Ihr Lebensmotto?

Ich bin einfach dankbar, dass ich fit und gesund bin. Darüber freue ich mich jeden Tag aufs Neue und möchte, dass es ewig noch so bleibt.

Fragen: Kerstin Oettle

Zur Person Aline Valiani kam als Tochter eines Apulianers und einer Sizilianerin am 22. November 1966 in Neuchâtel in der Schweiz auf die Welt. Dort wuchs sie bis zu ihrem fünften Lebensjahr bei ihrer Oma auf, während die Eltern schon drei Jahre in Friedrichshafen wohnten, um ihre Selbstständigkeit mit der Diskothek „Frieden“ aufzubauen. 1971 kam auch die kleine Italienerin an den See und möchte seitdem auch nicht mehr weg von hier, jedenfalls nicht dauerhaft. Sie ist Single, hat eine 20-jährige Tochter und liebt die Natur, ferne Länder und Menschen. (kol)

