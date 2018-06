Markdorf – "Wir wollen das innovativste Unternehmen für Nass- und Pulverapplikationen sein, in allem, was wir tun.": Mit dieser Zielvorgabe präsentierte Wagner-Chef Bruno Niemeyer am Dienstag das breit angelegte Innovationsprogramm "Winnovation 2025" der Wagner-Gruppe, das dem Unternehmen nach eigenen Angaben sowohl die Technologieführerschaft in seinen Kernsegmenten der Sprüh- und Beschichtungstechnik sichern wie auch weltweit neue Märkte erschließen soll.

Anlässlich des Richtfestes für den Bürogebäude-Neubau an der Zeppelinstraße informierten Niemeyer und seine Divisions-Geschäftsführer Guido Bergman (Heimwerker) und Michael Müller (Industrie) über das Geschäftsjahr 2017, das mit einem Rekordumsatz für die Gruppe in Höhe von knapp über 400 Millionen Euro endete. Mit dem in 2015 begonnenen Innovationsprogramm möchte Wagner vor allem seine Technologieführerschaft ausbauen, aber auch neue Kundensegmente erschließen. Eigens dafür hat das Unternehmen einen "Wagner Group Incubator", eine Art Denkwerkstatt, mit dem Namen "freiraum" gegründet, das im Gründerzentrum der Häfler Zeppelin Universität angesiedelt ist. Dort sollen junge Entwickler die Technologien der Zukunft entwickeln. Ausdrücklich, so Niemeyer, wolle man dort auch Start-Up-Unternehmen eine Plattform bieten. Auch im aktuell entstehenden Neubau am US-Standort in Minneapolis soll das "freiraum"-Konzept umgesetzt werden. Ein erstes "freiraum"-Produkt soll laut Bergman bereits 2019 an den Start gehen: "Ioniq" ist ein Hautpflegesprühsystem in Taschenformat mit App-Anbindung, das Sonnenschutz, Mückenschutz und Body-Lotion in einem ist. "Wir steigen damit nun auch in das Geschäft der Konsumerprodukte ein", kündigte Bergman an.

Vier strategische Ziele umfasst das Innovationsprogramm: Kunden-Management, Ausbau des Neugeschäftes, Effizienzsteigerung und den Innovationsschub in allen Bereichen. Damit einher gehen mehr als ein Dutzend neue Produkte, die 2018 und 2019 im Industrie- und im Heimwerkersegment ausgerollt werden. Im Industriebereich setzt man vor allem auf neuentwickelte Software-Lösungen, wie etwa die webbasierte Steuerung großer Anlagen per Tablet oder Smartphone. "Damit können wir künftig auch individuelle Kundenwünsche zielgenau bedienen", sagte Müller. Trotz der Unsicherheiten um die US-Zollpolitik glaubt man in Markdorf an starke Wachstumspotenziale auf allen Märkten und in allen Segmenten. Dafür rekrutiere man aktuell und auch künftig Mitarbeiter, denen man mit modernen Arbeitsumfeldern, wie sie auch im Neubau realisiert werden sollen, attraktive Möglichkeiten geben wolle, sagte Niemeyer. In die Produkte wie auch in die Infrastruktur hatte Wagner 2017 kräftig investiert – um das Dreifache als gewöhnlich. Entsprechend niedriger sei daher auch das dennoch positive Betriebsergebnis ausgefallen.

Die Fakten zum Neubau am Standort Markdorf und zur Wagner-Gruppe Der Neubau: Das neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern auf drei Geschossen soll bis zu 100 Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz bieten und im Dezember 2018 fertiggestellt sein. Optisch wird sich das neue Gebäude an die bestehenden benachbarten Gebäude anpassen. Mit einer Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik erzielt der Bau den Niedrigenergiestandard KfW 55. Blickfang sind die gelben Sonnensegel in den Unternehmensfarben an der Stirnseite, die im Zusammenspiel mit einer Heiz-Kühldecke, die nach verschiedenen Zonen gesteuert werden kann, und kontrollierter Raumentlüftung für ein angenehmes Raumklima sorgen sollen. Die Büroräume werden offen als Großraumbüros mit flexiblen Arbeitsplätzen und Kommunikationsbereichen gestaltet. In einem Übergang an das bestehende Gebäude werden zudem Schulungsräume eingerichtet, in denen Wagner Schulungen in seinen Beschichtigungstechnologien für Kunden aus aller Welt anbieten möchte. Mit dem Neubau soll mehr Raum für die bereits in Markdorf arbeitenden Mitarbeiter, aber auch Platz für weiteres Wachstum geschaffen werden. Generalunternehmer ist die Reisch GmbH & Co. KG (Bad Saulgau), die Plösser GmbH (Friedrichshafen) das Architekturbüro. Der Standort ist südöstlich des Hauptgebäudes an der L207/Markdorfer Straße. Nach der Fertigstellung werden 50 Mitarbeiter, die derzeit auswärts arbeiten, zurück nach Markdorf ziehen.

Das neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern auf drei Geschossen soll bis zu 100 Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz bieten und im Dezember 2018 fertiggestellt sein. Optisch wird sich das neue Gebäude an die bestehenden benachbarten Gebäude anpassen. Mit einer Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik erzielt der Bau den Niedrigenergiestandard KfW 55. Blickfang sind die gelben Sonnensegel in den Unternehmensfarben an der Stirnseite, die im Zusammenspiel mit einer Heiz-Kühldecke, die nach verschiedenen Zonen gesteuert werden kann, und kontrollierter Raumentlüftung für ein angenehmes Raumklima sorgen sollen. Die Büroräume werden offen als Großraumbüros mit flexiblen Arbeitsplätzen und Kommunikationsbereichen gestaltet. In einem Übergang an das bestehende Gebäude werden zudem Schulungsräume eingerichtet, in denen Wagner Schulungen in seinen Beschichtigungstechnologien für Kunden aus aller Welt anbieten möchte. Mit dem Neubau soll mehr Raum für die bereits in Markdorf arbeitenden Mitarbeiter, aber auch Platz für weiteres Wachstum geschaffen werden. Generalunternehmer ist die Reisch GmbH & Co. KG (Bad Saulgau), die Plösser GmbH (Friedrichshafen) das Architekturbüro. Der Standort ist südöstlich des Hauptgebäudes an der L207/Markdorfer Straße. Nach der Fertigstellung werden 50 Mitarbeiter, die derzeit auswärts arbeiten, zurück nach Markdorf ziehen. Das Unternehmen: Die Wagner-Gruppe (Altstätten/Schweiz) mit ihrem Kernunternehmen J. Wagner GmbH (Markdorf) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen zur Oberflächenbeschichtung. Im Industriebereich werden etwa Felgen, Handys und Möbel beschichtet, im Heimwerkerbereich ist Wagner Branchenführer für Geräte zur Applikation von Farben und Lacken, zum Beispiel für Wände und Fassaden. Das Unternehmen wurde 1947 von Josef Wagner in Friedrichshafen-Fischbach gegründet. Die Wagner-Gruppe gehört den Josef-Wagner-Stiftungen und beschäftigt in 15 operativen Unternehmen weltweit 1500 Mitarbeiter.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein