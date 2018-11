Wenn Markdorf feiert, sind sie meist mit dabei: die Markdorfer Trachten, jene gut zwei Dutzend Frauen, Männer sowie Kinder und Jugendliche, die die besonderen Anlässe in der Stadt in ihrem traditionellen Linzgauer Gewand begleiten.

Helga Rothweiler (74) ist die zweite Vorsitzende der Markdorfer Trachten. „Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei“, erzählt sie. Mit dem Eintritt in den Verein sei für sie ein Kindheitswunsch in Erfüllung gegangen. "Damals war das leider nicht möglich“, erinnert sie sich. Was sie als junges Mädchen noch nicht gewusst habe: „Wie viel Spaß das Miteinander in unserer Gruppe macht.“ Damals habe sie ausschließlich die schönen Gewänder angezogen. Heute schätzt sie darüber hinaus die Begegnung mit den Trachtenträgern aus anderen Gruppen bei den regelmäßig stattfindenden Landschaftstreffen. | Bild: Büsche, Jörg

Am kommenden Samstag aber stehen die Trachten einmal nicht am Rande – etwa um Roten oder Weißen anzubieten – am kommenden Samstagabend stehen sie selbst im Mittelpunkt. Denn der Verein feiert sein 90-jähriges Bestehen.

Richard Gratwohl (48) ist seit zwölf Jahren Mitglied der Trachten. „Mir hat die Gruppe immer schon gefallen – schon seit frühen Kindertagen“, erzählt er. Und er sei erblich vorbelastet, gehörte doch seine Urgroßmutter zu den Gründerinnen der Markdorfer Trachten. Ganz ähnlich sieht es beim Großvater aus: Der war Mitbegründer der Trachtengruppe in Tettnang. „Im Trachtenanzug fühle ich mich wohl“, erklärt Gratwohl. Gehrock, Dreispitz, Kniebundhose zu roter Weste, Schnallenschuhe und schwarzer Binder machen etwas her, findet er. Auch wenn es eine Viertelstunde brauche, bis alles angelegt ist. | Bild: Büsche, Jörg

Umzug durch Markt- und Ulrichstraße

Der Abend beginnt mit einem Festgottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche. Im Anschluss an die Eucharistiefeier wird im Großen Saal der Mittleren Kaplanei weitergefeiert. Der Öffentlichkeit wollen sich die Trachten schon vorher präsentieren: gegen 18 Uhr, wenn sie durch Markt- und Ulrichstraße ziehen.

Thomas Andiel (46) ist vor zwei Jahren in den Markdorfer Trachtenverein eingetreten. „Hier geschieht alles sehr, sehr zwanglos“, sagt er. Außerdem bestehe eine tolle Gemeinschaft, "weil wir uns als Gruppe verstehen“. Seinen Arbeitskollegen habe er davon erzählt. Doch denen fehle zum Teil das Verständnis. „Die tragen lieber Fußball-Trikots“, erzählt Andiel. Für ihn pflegt die Trachtengruppe heimatliche Tradition: „Mit Heimattümelei hat das nichts zu tun, finde ich.“ Die Trachten gehörten einfach dazu, wenn die Menschen feiern. Sie bringen Farben und die Erinnerung an eine lebendige Gemeinschaft ins Spiel. | Bild: Büsche, Jörg

Mitglieder allen Alters

Als Richard Gratwohl vor drei Jahren den Vorsitz der Markdorfer Trachten übernahm, kündigte er eine Verjüngung an. Nicht, dass die Trachten 2015 schon überaltert gewesen wären. Doch galt für sie, was für alle Vereine gilt: gibt es nicht viele unterschiedliche Jahrgänge in den Reihen der Mitglieder, drohen irgendwann Nachwuchsprobleme.

Julia Müller (18) wohnt in Ahausen. Sie wurde von Richard Gratwohl angesprochen, ob sie nicht Lust habe, bei den Markdorfer Trachten mitzulaufen. Die 18-Jährige hat dann gleich zwei gleichaltrige Freundinnen mitgebracht. Das Urteil der jungen Frau: „Die Markdorfer Trachten sind kein bisschen angestaubt – ganz im Gegenteil.“ Sie sei überrascht gewesen, wie gut Jung und Alt miteinander auskommen. Bisher trägt Julia Müller noch kein eigenes Gewand, sondern eines aus dem Vereinsfundus. Doch irgendwann will sie das nötige Geld in die Hand nehmen, um sich ein Trachtenkleid schneidern zu lassen. | Bild: Büsche, Jörg

Nicht so bei den Markdorfer Trachten. Die locken sowohl alte als auch junge Mitglieder an, sodass einem bei den kirchlichen Prozessionen am Fronleichnamstag und den festlichen Anlässen in der Stadt – wie etwa dem Neujahrsempfang – durchaus frische Gesichter unter Radhaube und Dreispitz begegnen.

Besonders aufwendig ist es, die Spitzen für die Radhauben zu klöppeln. Neben der großen gibt es noch eine kleine Haube, die auf Reisen getragen wird. Bis vor einigen Jahren hat das eine ortsansässige Hutmacherin erledigt. Nach der Aufgabe ihres Geschäfts mussten die Markdorfer Trachtenfrauen auf eine andere Putzmacherin ausweichen. Kaum weniger aufwendig ist das Anfertigen der Kleider. Die werden aus reiner Seide geschneidert. Sie müssen nach jedem Tragen gereinigt werden. Die Trachtenfrauen bewahren sie in besonderen Koffern auf. Zum Gewand gehören außerdem noch Schleifen für die Haube, ein wollenes oder seidenes Schultertuch, weiße Strümpfe, weiße Häkelhandschuhe und Granat-Schmuck für den Hals. Bild: Jörg Büsche

Prinzip Freiwilligkeit

Im vergangenen Jahr haben die Markdorfer Trachten an rund 40 Terminen teilgenommen. Gut organisiert wie sie sind, verteilen sie die Termine auf viele Schultern. Nicht immer sind alle Mitglieder bei den Veranstaltungen dabei. Es herrscht Freiwilligkeit – und ist nicht weiter schlimm, wenn jemand einmal keine Zeit findet. Nur so sei gewährleistet, was Richard Gratwohl als stille Grundregel der Trachten formuliert: "Nur wer gerne kommt, kommt auch dann, wenn er nicht muss."

Die Trachtengruppe Laut Vereinsangaben gehen die Anfänge der Trachten auf die Markdorfer Narren zurück, die nach dem Ersten Weltkrieg auch an die Trachten-Tradition anknüpften. Zum eigenen Verein wurden die Trachten erst 1928. Inzwischen sind sie dem Bund "Heimat und Volksleben" angeschlossen. Der Verein hat heute 46 Mitglieder. (büj)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein