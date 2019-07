von sk

Am Rande der Ideen-Expo, Europas größtem Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik, traten in Hannover 500 Teilnehmer in 150 Teams aus 20 Ländern im Roboter-Fußball gegeneinander an. In unterschiedlichen Ligen kämpften sie um den Titel des Europameisters. Für die Roboter-AG war es die erste Teilnahme an diesem noch neuen Wettbewerb, der in dieser Form auf europäischer Ebene erst zum zweiten Mal ausgetragen wurde, heißt es in einer Mitteilung der Roboter-AG des Bildungszentrums (BZM).

Italien und Ungarn geschlagen

Zu Beginn musste das Team Bodenseeskorpione zunächst in einem Interview beweisen, dass es die Technik seiner autonomen Fußball-Roboter in der Leichtgewichtsklasse selbst ertüftelt hatte. Anschließend begann die Gruppenphase, das heißt: Jetzt mussten jeweils zwei Teams ihre beiden Roboter gegeneinander antreten lassen. Hier konnten die Skorpione schon früh das italienische und das ungarische Team auf die Plätze verweisen. Am zweiten Spieltag fand schon im Vorfeld eine erste Begegnung der späteren Finalisten statt, die wegen technischer Schwierigkeiten vom gegnerischen Team gewonnen wurde. Die weiteren Spiele verliefen für die Skorpione jedoch erfolgreich, sie konnten sich als Gruppenzweiter im Spiel um den Einzug in das Finale gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe durchsetzen.

Zwei deutsche Teams im Finale

Im Finale standen sich zwei deutsche Teams gegenüber und es wurde richtig spannend, es kam zu einem regelrechten „Kopf an Kopf“-Rennen, das letztendlich die Skorpione mit einem „Golden Goal“ für sich entscheiden konnten.

Vorbereitung auf die WM in Australien

Nach der Siegerehrung machten sich die glücklichen Gewinner mit ihrem Pokal auf die weite Reise zurück an den Bodensee. Aber die Saison ist für die Roboter AG des Gymnasiums Markdorf noch nicht zu Ende – ein weiteres Team, die L.o.C. Robotics, mit den Schwergewichts-Robotern mit Kamerasystem zur Ballerkennung steht noch in den Startlöchern. Das Team ist in der heißen Schlussphase der Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Sydney, Australien, ausgetragen wird. Die neunte WM-Teilnahme in Folge könnte der AG einen fünften WM-Pokal bescheren.