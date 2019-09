Sie ist Tradition: Seit mehr als zehn Jahren öffnet sich die Kleiderkiste. Zum zweiten Mal in diesem Jahr und zum zweiten Mal in der Verantwortung des Rotary-Clubs Markdorf, der den Secondhand-Markt für Kinderbekleidung vom Markdorfer Fanfarenzug übernommen hat. Bereits im Frühjahr organisierten die Rotarier eine Kleiderkiste. Am Sonntag machten sie die Stadthalle erneut zum Treffpunkt für Käufer und Verkäufer von Spielzeug, Baby- und Kinderkleidung.

Andrea Mayer und Florian Klug hoffen auf günstige Einkäufe für ihr Baby, das bald auf die Welt kommen wird. | Bild: Jörg Büsche

Werdende Eltern suchen nach Schnäppchen

„Wir sind schon gespannt, was uns erwartet“, antwortet Andrea Mayer draußen auf dem Vorplatz der Stadthalle. Gemeinsam mit ihrem Partner Florian Klug erwartet die junge Frau ihr erstes Kind. „Deswegen sind wir auch zum ersten Mal hier bei der Kleiderkiste“, sagt der angehende Vater. Nun hofft das Elternpaar auf ein paar Schnäppchen. Erstausstattungen sind nämlich ziemlich teuer.

Video: Jörg Büsche

Große Umhängetaschen füllen sich rasch

Uwe Hornauer und Arno Rütten haben unterdessen Mühe: Einfach ist es nicht, ihren Servierwagen mit den klirrenden Sektgläsern darauf durch die Menge zu bugsieren. Hier parken Buggys, dort verstellen Kinderwagen den Weg. Und immer wieder ballen sich Elternpaare um einen Stand mit verlockenden Angeboten. Dann baumeln Umhängetaschen quer zur Fahrtrichtung des Servierwagens. Manche der Taschen in allen Größen sind prall gefüllt, obwohl die Kleiderkiste erst vor einer knappen Viertelstunde begonnen hat.

Nadine Müncheberg, Daniel Müncheberg und Sohn Dean sind schon zum wiederholten Mal als Anbieter bei der Kleiderkiste. | Bild: Jörg Büsche

Verkäufer zahlen 10 Euro Standgebühr

„Wir sind zufrieden“, erklärt Uwe Hornauer. In der einen Hand hält er ein Geldbündel, in der anderen die Liste mit den Verkäufern. Darauf vermerkt er, an welchem der 50 Tische mit Anbietern gebrauchter Kinderkleidung er bereits abkassiert hat. 10 Euro beträgt die Standgebühr, 4 Euro Aufschlag gegenüber der Frühjahrskleiderkiste. Die Rotarier möchten mehr Geld einnehmen – für gute Zwecke, die sie mit dem Secondhand-Markt verfolgen.

Einnahmen auch für einen guten Zweck

Ein Teil des Erlöses geht an ein Waisenhaus in Ghana, der andere Teil fließt der Stiftung Valentina zu: „Ein alternatives Palliativ-Projekt, das schwersterkrankte Kinder ambulant, das heißt daheim in ihren Familien, versorgt“, erläutert Uwe Hornauer. 500 Euro erbrachten die Standgebühren, weiteres Geld wird an der Kuchentheke eingenommen. Denn für das Kleiderkisten-Café im Nebenzimmer der Stadthalle haben die Rotarier allerlei Leckeres gebacken.

Gedränge herrscht am Sonntagnachmittag bei der Kleiderkiste in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

Szenen wie im Sommerschlussverkauf

Vor dem Kuchenessen aber steht augenscheinlich das Sichten. Als pünktlich um 14 Uhr die Türen der Stadthalle öffnen, drängen die Besucher in den Flur, erinnern die Szenen an die Bilder von Winter- oder Sommerschlussverkäufen. So mancher Verkäufer hat sein Sektglas noch gar nicht geleert, da soll er schon Fragen nach Material, Größe und Preis beantworten.

Tina Hillebrand aus Friedrichshafen verkauft auch wegen des Aspekts der Nachhaltigkeit. | Bild: Jörg Büsche

Verkäuferinnen auch vom Nachhaltigkeitsgedanken angetrieben

So wie Tina Hillebrand aus Friedrichshafen. An ihrem Stand herrscht die Farbe Blau vor. T-Shirts, Pullis, die vor allem von Jungs getragen worden sind. „Ich verkaufe auch die Sachen von meinen beiden Neffen“, erklärt sie. Alles sei im besten Zustand, viel zu schade, um in Schubladen, Schränken oder dem Keller herumzuliegen. „Weiterverwenden ist doch ganz im Sinne von Nachhaltigkeit“, findet Tina Hillebrand. Sinnvoller als durch den Wiederverkauf und das Weitertragen ließen sich Baby-Strampler und Kinderpullover gar nicht recyceln, ist sie überzeugt. „Und gerade junge Familien sind glücklich, wenn sie was Gutes und Günstiges finden.“

Verkauf schafft Platz in den Schränken

Platz schafft das Verkaufen ebenfalls, berichtet Tamara Jehle. Seien das nicht mehr benötigte Spielzeug, die abgelegte Skiunterwäsche, die Pullover und Schuhe erst einmal draußen, entstehe neue Übersichtlichkeit. Außerdem stelle sich das Gefühl einer gewissen Befreitheit ein – angesichts der leeren Schubladen. Nadine Müncheberg nimmt deshalb auch nichts mehr mit nach Hause. „Was wir hier nicht verkauft haben, das spenden wir dem Mehrgenerationenhaus.“ So mache sie es nun bereits das dritte oder vierte Mal.

Andrea Mayer und Florian Klug sind inzwischen fündig geworden: „Wir haben schöne Sachen kaufen können“, erzählt Andrea Mayer – und das zu erschwinglichen Preisen. Das junge Paar wird vermutlich wiederkommen, wenn ihr Kind aus seiner Erstausstattung herausgewachsen sein wird – zur nächsten Kleiderkiste in der Stadthalle.