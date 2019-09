In der Markdorfer Gutenbergstraße ist ein neues Wohnhaus entstanden. Letzte Arbeiten werden noch von den Handwerkern erledigt, doch schon bald werden die ersten Bewohner ihr neues Zuhause beziehen können. Geplant ist, dass die Arbeiten am Gebäude bis Ende September 2019 komplett fertiggestellt sein werden, gibt Carina Pflüger von dem mit der Objektbetreuung beauftragten Unternehmen „Die Immobilisten“ an.

Moderner Wohnraum

Das Wohngebäude verfügt über 17 moderne Wohneinheiten, verteilt auf drei Stockwerken. Die Wohneinheiten sind in acht 2,5- und neun 3,5-Zimmer-Wohnungen aufgeteilt. „Besonders hervorzuheben ist, dass jede einzelne Wohnung auf der Südseite über einen großzügig geschnittenen Balkon mit viel Licht beziehungsweise eine Terrasse im Erdgeschoss verfügt“, sagt Pflüger.

Insgesamt 17 Tiefgaragenstellplätze, zwei Garagen und sechs Außenstellplätze gehören zum Gebäude. Ausreichend Fahrradstellplätze sind ebenfalls vorhanden. „Die einzelnen Wohnungen sind über einen Laubengang verbunden und über einen Lift kann von der Tiefgarage aus jedes Stockwerk bequem erreicht werden“, so Carina Pflüger. Die Ausstattung sowie die verwendeten Materialien der einzelnen Wohnungen sind gehoben und versprechen einen hohen Wohnkomfort.

Eine 3,5-Zimmer-Wohnung verfügt beispielsweise über eine Wohnfläche von rund 70 Quadratmetern. Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer, Kinder- oder Arbeitszimmer, Wohnzimmer sowie Koch- und Essbereich. Im Eingangsbereich befindet sich eine großzügige Diele. Das Badezimmer mit Fenster ist groß und hell konzipiert und sorgt für ausreichend Licht und Lüftung.

Eine ideale Lage

Die Gutenbergstraße in Markdorf ist zentral gelegen. Im direkten Umkreis von 500 Metern um das Gebäude befinden sich sämtliche relevanten Ziele des täglichen Lebens, wie etwa Supermarkt, Getränkemarkt, Bäckereien, Banken, Post-Agentur, Drogeriemarkt, Ärztehaus, Apotheke, Fitness-Center sowie das Proma Einkaufszentrum. Zum Bahnhof sind es ebenso nur wenige Gehminuten und eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Die historische Altstadt Markdorfs beeindruckt nicht nur mit ihren malerischen Gebäuden, so findet immer donnerstags ein regionaler Wochenmarkt statt, mit einem vielfältigen Angebot an frischen Lebensmitteln. Vor, während oder nach dem Marktbesuch kann man in einem der Cafés einkehren und entspannen.

Das Wohngebäude

Insgesamt rund 1100 Quadratmeter Wohnfläche

Wohneinheiten zwischen 52 und 88 Quadratmetern

17 Wohnungen, davon acht 2,5- und neun 3,5-Zimmer-Wohnungen

Informationen im Internet:

http://www.immobilisten.de