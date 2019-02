von Kerstin Oettle

Seit Tagen läuft die Nase, die Glieder schmerzen, der Hals tut weh und man fühlt sich einfach nur schwach. Eine Erkältung kennt fast jeder, aber eine richtige Grippe im medizinischen Sinne zum Glück nicht unbedingt. Die Grippe ist auch bekannt als Influenzaerkrankung und sieht zur Prävention die jährliche Grippeschutzimpfung vor.

Dr. Christoph Bücheler, Internist, Anästhesist und Hausarzt in Markdorf rät jedem Menschen zur jährlichen Grippeschutzimpfung im Herbst. | Bild: Kerstin Oettle

Meist ist ab Oktober der Impfstoff verfügbar und ab diesen Zeitpunkt werden alle Patienten in der Markdorfer Praxis von Christoph Bücheler aktiv auf die vorbeugende Impfung angesprochen. „Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, denn obwohl es eine jährliche Impfung ist, gerät sie immer wieder in Vergessenheit“, weiß der Internist.

Menschensammlungen in der Fasnetszeit meiden

Für dieses Erinnern ist auch Hans Riehl sehr dankbar. „Ich bin seit meinem Schlaganfall sehr sorgfältig in solchen Dingen, aber ab wann der Impfstoff da ist, weiß dann doch mein Arzt am besten“, sagt der Rentner. Dass die Influenza keine leichtzunehmende Erkrankung ist, bestätigt aktuell das Robert Koch Institut (RKI) mit über 7000 gemeldeten Grippefällen seit Oktober 2018.

Hans Riehl hat eine Grippeschutzimpfung. "Seit meinem Schlaganfall in 2009 habe ich in diesen Dingen eine gewisse Sorgfalt. Davor erinnerte mich mein Hausarzt jedes Jahr daran. Außerdem treibe ich jede Woche Herzsport in einer Gruppe und gehe sehr viel wandern und spazieren. Akut hilft mir ein Klumpen frischer Salbei unter der Zunge oder Ingwertee, außerdem sind Ruhe und viel Schlaf immer eine gute Maßnahme für den Körper." | Bild: Kerstin Oettle

Laut Bücheler sei seit Ende Dezember kein Impfstoff mehr verfügbar: „Ab jetzt kommt es auf die Stärkung der eigenen Abwehr an." Zusätzlich rät er allen geschwächten Personen, gerade jetzt in der Fasnetszeit große Menschenansammlungen zu meiden sowie auf eine gründliche Händehygiene zu achten.

Eigenes Immunsystem stärken

Rechtzeitig an die Grippeschutzimpfung zu denken und das eigene Immunsystem zu stärken, daran appelliert auch die pharmazeutisch-technische Assistentin Christine Heilig, die in einer Oberteuringer Apotheke arbeitet. „Bei unseren Kunden sind in der kalten Jahreszeit Zink-, und Vitaminpräparate sehr beliebt, aber zusätzlich sollten sie auf eine ausgewogene Ernährung achten“, empfiehlt die Leimbacherin. Bei ihrer täglichen Arbeit mache sie immer wieder die Erfahrung, dass viele Kunden zu spät bei grippalen Beschwerden reagieren, dann die pflanzlichen Präparate oft kaum noch helfen und es zu Folgeerkrankungen kommt.

Markdorfer setzen auf eigene Hausmittel

Um dem vorzubeugen, haben Markdorfer auch ihre ganz eigenen Hausmittel. Georg Schmid, seit Jahren ohne Impfschutz, meint: „Viel Bewegung an der frischen Luft, gutes Essen und ausreichend Schlaf ist wichtig für mein Immunsystem und hat mich bis jetzt durch jeden Winter gebracht. Wenn nichts mehr hilft, dann geht’s eben für ein, zwei Tage ins Bett und nur noch Ruhe."

Georg Schmid entscheidet sich seit vielen Jahren gegen die Grippeschutzimpfung. "1987 ließ ich mich zum ersten und letzten Mal impfen. Da ich unmittelbar danach die mit Abstand schlimmste Grippe meines Lebens hatte, war der Zusammenhang für mich eindeutig. Mit Sport, Bewegung im Freien, Vitaminen und ausreichend Schlaf schaffe ich es bis heute, ohne Impfung über den Winter zu kommen." | Bild: Kerstin Oettle

Im Gegensatz dazu hat sich die überzeugte Impfbefürworterin Anne Eis wie jedes Jahr bereits im Herbst impfen lassen. Zweimal die Woche unternimmt sie kleinere Wanderungen und sagt: „Am Morgen mit einem Lächeln und einem guten Gedanken aufzustehen, ist ein gesunder Start in den Tag, und dazu gibt es noch reichlich Vitamine. Wenn ich doch einmal schwächele, dann geht’s mit Ingwertee ins Bett, dazu Schüsslersalze und viel Schlaf."

Anne Eis lässt sich jedes Jahr impfen. Im September 2017 war der Impfstoff allerdings noch nicht vorrätig, dann bekam sie eine Erkältung und konnte nicht geimpft werden. "Nachdem ich wieder fit war, gab es keinen Impfstoff mehr und im Februar hatte es mich dann richtig erwischt und fesselte mich drei Wochen ans Bett. Dieses Jahr habe ich mich bereits impfen lassen und hoffe, dass damit die richtigen Influenzaviren abgedeckt wurden". | Bild: Kerstin Oettle

Unterkühlung sei meist der schnellste Weg zu einer Erkältung, meint Christine Heilig. Bei ihrer achtjährigen Tochter Mathilda achtet sie auf warme Füße und eine Kopfbedeckung. „Wir müssen kurze Wege immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen, damit wir uns an der frischen Luft bewegen“, erzählt Mathilda. „Und wenn ich doch einmal erkältet bin, dann macht mir Mama warme Halswickel, einen Tee und ein Zwiebelsäckchen ans Ohr“, schmunzelt die Zweitklässlerin.

Was tun Eltern, wenn das Kind krank ist?

Im Krankheitsfall bedeutet das für ihre Mutter nicht nur die Pflege des Kindes, sondern auch das Krankmelden beim eigenen Arbeitgeber. „Erst einmal versuche ich aber, die Betreuung mit meinem familiären Netzwerk aufzufangen“, sagt Christine Heilig. Alternativ können sich Eltern erkrankter Kinder auch für die Pflege ihres Kindes von der Arbeit freistellen lassen.

Mathilda Mayer, Zweitklässlerin aus Leimbach, hat dank des Zwiebelsäckchens auf dem Ohr, warmen Halswickel und viel Ruhe ihre grippalen Beschwerden schon fast vergessen und liest wieder in einem ihrer Lieblingsbücher.

Ermöglicht wird diese „Krankschreibung“ durch den Paragrafen 45 des Sozialgesetzbuches, nach dem jeder Arbeitnehmer einen Anspruch auf zehn Tage Freistellung im Jahr zur Betreuung seines kranken Kindes hat, bei Alleinerziehenden sind es 20 Tage im Jahr. „Die können aber, gerade bei Kindergartenkindern, schnell aufgebraucht sein“, weiß Mama Christine Heilig aus Erfahrung und ist froh über die helfende Oma in der Nähe.