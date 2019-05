Der stellvertretende Ortsvorsteher Simon Pfluger sowie die Ortschaftsräte Ursula Hutter-Koenen und Karl-Heinz Alber leiteten die Informationstour durch den Ittendorfer Kernort.

Straßensanierung soll Ende Oktober starten

Eine positive Nachricht verkündete Alber: „Nach der Obsternte startet Ende Oktober die Sanierung der Straße nach Kippenhausen.“ Es geht um den ersten Bauabschnitt zwischen Reute und Hundweiler. Die Straße werde in bestehender Breite saniert, um eine Zunahme des Verkehrs zu vermeiden.

Außerdem soll ein Radweg entstehen, da gelte es am Ball zu bleiben. Während der Straßensanierung sollen gleich Glasfaserleitungen verlegt werden, damit schrittweise auch die Weiler mit schnellem Internet versorgt werden.

Diese Bushaltestelle in Ittendorf an der B 33 ist behindertengerecht umgestaltet worden, die Bordsteine wurden erhöht, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll das Gleiche geschehen. | Bild: Toni Ganter

In Sachen ÖPNV hofft man laut Alber auf eine deutliche Verbesserung. Ziel ist ein 30-Minuten-Takt der Schnellbuslinie Ravensburg-Konstanz, mit Stopps in Ittendorf. „Es ist ein richtiger und wichtiger Schritt, das hinzubekommen“, so Pfluger.

Das Verringern des Verkehrslärms entlang der B 33 ist eine weitere Aufgabe. „Die Tempo-30-Zone reicht nicht, es braucht einen Flüsterasphalt“, sagte Alber. Eine der Bushaltestellen in der Ortsmitte ist behindertengerecht umgestaltet worden. Auf der gegenüberliegenden Seite der B 33 soll das Gleiche geschehen.

Im Ittendorer Bürgerhaus sind immer wieder Reparaturen zu erledigen. Der Hallenboden soll auf Vordermann gebracht werden, die Veranstaltungsbühne bekommt einen neuen Bodenbelag. Die Feuerwehr braucht im Umfeld des Bürgerhauses weitere Stellplätze. Bei Einsätzen gehe es jedes mal sehr eng zu. | Bild: Toni Ganter

Des Weiteren stehen Reparaturen und Sanierungen im Bürgerhaus bevor, berichtete Pfluger. Voraussichtlich im August soll der Hallenboden innerhalb von vier Wochen auf Vordermann gebracht werden. Zudem soll die Veranstaltungsbühne einen neuen Bodenbelag erhalten.

Außerdem wollen sich die Ortschaftsräte dafür einsetzen, dass die nicht mehr zeitgemäßen Sanitäranlagen erneuert werden. Im Umfeld des Bürgerhauses braucht es nach Ansicht der Feuerwehr dringend weitere Stellplätze. Dies zeige sich bei Einsätzen, denn es gehe jedes Mal sehr eng zu.

Mit der Entwicklung des einstigen Algemarin-Areals geht es nicht wirklich voran. Eingereichte Pläne wurden vom Antragsteller geändert und bedürfen der Überarbeitung, wie während des CDU-Rundgangs dargelegt worden ist. | Bild: Toni Ganter

Die CDU-Ortschaftsräte wollen sich laut Pfluger dafür einsetzen, dass wieder Baugrundstücke ausgewiesen werden, damit Ittendorfer vor Ort bauen können und sich nicht anderweitig umsehen müssen. Ein weiteres dickes Brett, dass gebohrt werden muss, ist die Entwicklung des einstigen Algemarin-Areals. „Zuletzt war das 2017 Thema im Ortschaftsrat„, berichtete Ursula Hutter-Koenen.

Die damaligen Pläne seien vom Antragsteller geändert und neue Ende 2018 vorgelegt worden. Laut Stadtverwaltung Markdorf seien einige Überarbeitungen notwendig.

Der dreigruppige Kindergarten St. Martin in Ittendorf ist voll belegt. Außerhalb der Betriebszeiten ist der dortige Spielplatz öffentlich zugänglich. | Bild: Toni Ganter

Stolz sind die Ortschaftsräte auf den dreigruppigen Kindergarten, der laut Hutter-Koenen voll belegt ist. Der dortige Spielplatz ist außerhalb der Betriebszeiten öffentlich zugänglich – keine Selbstverständlichkeit. Bislang habe es keine Lärm- oder Müllprobleme gegeben.