Jetzt geht's uns wie beim Maßbandzählen einst bei der Bundeswehr, nur ob das solch ein freudiger Anlass ist, wie das Ausscheiden aus dem Wehrdienst? Noch fünf Tage dürfen wir ungehemmt in Markdorfs Innenstadt parken, wenn wir wollen auch von Mitternacht bis Mitternacht. Am Montag ist es vorbei mit der grenzenlosen Parkfreiheit, dann tritt die Blaue Zone in Kraft.

Wir sind gespannt und wir gehen jede Wette ein: Dieses Thema wird nächste Woche groß gefahren werden, in Wort und Bild. Kommt es zu morgendlichem wildem Parksuchverkehr? Werden Innenstadt-Beschäftigte alle zwei Stunden aus den Läden rennen, um ihr Auto umzustellen? Wird es tatsächlich tagsüber plötzlich mehr freie Parkplätze geben? Oder bricht in den umliegenden Anwohnerstraßen das Park-Chaos aus, weil die Dauerparker herausgedrängt werden und sich aber nicht in Luft auflösen können? Fragen über Fragen.

Fest steht: Es wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Und die Stadtverwaltung wird bald schon ganz konkrete Hinweise bekommen, wo sie noch nachsteuern und zusätzlichen Parkraum schaffen muss. Vielleicht ist das gut so, wenn es durch die normative Macht des Faktischen, die Blaue Zone, zu einem gehörigen Druckaufbau im Rathaus kommt. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass alle Absichtserklärungen für neuen Parkraum Absichtserklärungen bleiben. Und das will ja niemand von uns. Auch nicht die Rathausmitarbeiter, im Übrigen.

http://helmar.grupp@suedkurier.de

