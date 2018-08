Andreas Bauer und Gerhard Klank nehmen Platz auf einer schattigen Bierbank vor dem Vereinsheim des SC Markdorf und atmen zunächst tief durch. Hinter ihnen liegt die Organisation des 30. Markdorf-Cup, der am Sonntag zu Ende ging.

Seit einigen Tagen ist wieder Ruhe eingekehrt. Nach der Frage, ob beide nun froh darüber sind, dass das Turnier vorbei ist, schauen sie sich an, fangen an zu lachen und sagen gemeinsam "Ja!". Hinter ihnen liegen anstrengende zwei Wochen während des Turniers. Und mehrere Monate der Vorbereitung. Andreas Bauer als Pressesprecher und Gerhard Klank als Fußball-Abteilungsleiter ziehen eine Bilanz.

Finanzen: Gelohnt hat sich das Turnier auch in diesem Jahr wieder. „Für uns bleibt natürlich etwas hängen“, sagt Klank, „wir benötigen den Markdorf-Cup zum Überleben“. Getragen wird der finanzielle Aufwand maßgeblich von den Sponsoren. „Im Vorfeld konnten wir noch einen weiteren Sponsor für uns gewinnen“, freut sich Bauer, der noch auf zwei bis vier zusätzliche Sponsoren hofft: "Wir haben ein passendes Paket für jedes Unternehmen."

Posprich hört auf

Er hat den Markdorf-Cup von der ersten bis zur 30. Auflage begleitet. Die Bezeichnung "Mister Markdorf-Cup" hat sich Peter Posprich redlich verdient. In den vergangenen drei Jahrzehnten zeichnete sich der 58-Jährige als Organisationschef für das Turnier verantwortlich und sorgte entscheidend dafür, dass der Markdorf-Cup seinen heutigen Stellenwert genießt. In der Region gibt es kein vergleichbares Turnier, das während in der Vorbereitungszeit auf die neue Saison so sehr etabliert hat. "Spaß hat es immer gemacht, auch wenn Beruf und dieses 'Hobby' zuletzt oft nicht mehr wirklich vereinbar waren", sagte Peter Posprich in einem SÜDKURIER-Interview. Und weiter: "Doch das Orga-Team um Andreas Bauer, Uwe Schulz, Andreas Holstein und Gerhard Klank ist hochmotiviert und stellt das Ganze immer toll auf die Beine. Das passt in Zukunft auch ohne mich, da bin ich ganz sicher." (che)