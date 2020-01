„Masel tov“ ist hebräisch und bedeutet „viel Erfolg“. Ein Quartett aus Freudenstadt hat sich nach diesen jüdischen Wörtern benannt. Maseltov macht seit dem Ende der 90er-Jahre jüdische Musik. Zur Band gehören Johannes Köstler, Burkard Eulberg, Werner Wilms und Uli Schmid-Haase. Sie spielen Akkordeon, Klarinette, Gitarre, Geige, Bratsche und Kontrabass.

Band spielt im Pfarrsaal der Mittleren Kaplanei

Dazu singen die vier Musiker jiddisch – das heißt, in jenem jüdisch-deutschen Sprachgemisch, das im Mittelalter von den ost- und mitteleuropäischen Juden gesprochen wurde – und noch heute in vielen Ländern als sogenannte Minderheitensprache offiziell anerkannt wird. „Redt Yidish“ heißt eines der Lieder, mit dem Maseltov am Sonntag, 2. Februar im Pfarrsaal der Mittleren Kaplanei auftritt. Der Verein Klangwelt Rittersaal veranstaltet das Konzert.

Markdorf Konzert mit „Café del Mundo“ begeistert Publikum Das könnte Sie auch interessieren

„Einmal im Jahr organisieren wir einen nicht-klassischen-Abend“, erklärt Armin Bischofberger, Vorsitzender des Vereins Klangwelt Rittersaal. Im Herbst war es das Flamenco-Gitarren-Duo „Café del Mundo“, das dem Publikum in der Mittleren Kaplanei Beifall entlockte. Eine ähnlich große Begeisterung erhofft sich Bischofberger nun von der Band Maseltov. Das Quartett feiert nach Angaben von Bischofberger regelmäßig große Erfolge auf Festivals und bei Konzerten.

Armin Bischofberger vom Verein Klangwelt Rittersaal liebt Musik. Sie bereitet ihm Freude. Und Freude möchte er auch anderen bereiten – durch Musik. | Bild: Jörg Büsche

Einwandererviertel sind Thema

Der Blick auf das Programm der Band für den 2. Februar zeigt, welche Art der jiddischen Musik Maseltov gewählt hat. Das Motto des Abends heißt „Di grine Kusine in Amerike“, deutsch „die grüne Cousine in Amerika„, und ist außerdem ein Song der Band. Die Lieder „America – my Country“, „Der Dishwasher“ oder „Vot ken ju makh? Es ist Amerike“ gehören zur gleichen Stilrichtung. Maseltov schaut weniger ins osteuropäische Schtetl, die typische jüdische Siedlung, sondern mehr in die Einwandererviertel der US-amerikanischen Ostküste mit überwiegend jüdischer Prägung.

Musiker übersetzen jiddische Lieder

„Auf diese Art von Musik bin ich per Zufall gekommen“, erklärt Maseltov-Bassist Uli Schmidt-Haase. Den entscheidenden Anstoß habe ihm ein Kollege gegeben. Schmidt-Haase erklärt, dass er auf den Geschmack gekommen sei und sich immer mehr in die jiddische Musik-Kultur hineingearbeitet habe. Beim Konzert in der Mittleren Kaplanei kann sich das Publikum selbst überzeugen. An dem Abend steht für die vierköpfige Band nicht nur die Musik im Mittelpunkt, sondern auch die Übersetzung ihrer Lieder und deren Hintergründe.