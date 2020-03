Markdorf vor 3 Stunden

Die BZM-Sporthalle ist fast fertig saniert

Vor-Ort-Termin mit Stadträten und Verwaltung am Markdorfer Bildungszentrum: Die Halle soll in zwei Wochen, Stand jetzt zum 16. März, wieder an die Schule und kurz darauf auch an die Vereine der Stadt übergeben werden.