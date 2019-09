von Angelina Sortino

Für Julia Heimgartner ist ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen, sie ist die neue amtierende Bodensee-Apfelkönigin: „Ich habe mir schon als kleines Mädchen gewünscht, später einmal dieses Amt übernehmen zu dürfen. In Freundesbüchern aus dieser Zeit steht Apfelkönigin auch immer in der Spalte für ,Das möchte ich mal werden‘.“

Es ist also nicht verwunderlich, dass sich Julia Heimgartner sofort beworben hat, als sie alt genug für eine Kandidatur war. „Später wäre es für mich auch gar nicht mehr möglich, ein so intensives Amt auszuführen. Es ist nämlich geplant, dass ich zeitnah damit anfange, den Betrieb meiner Eltern zu übernehmen.“

20-Jährige bringt Fachwissen mit

Julia Heimgartner stammt aus einer Familie, die einen Hof in Leimbach hat. Sie ist mit dem Obstbau aufgewachsen. Außerdem hat sie eine Ausbildung zur Gärtnerin, Fachrichtung Obstbau, absolviert. Im November beginnt sie mit ihrem Meister. Die neue Apfelkönigin bringt also auch eine Menge fachliche Kompetenz mit. Mittlerweile ist dies allerdings keine Anforderung mehr, die an die Bewerberinnen für das Apfelköniginnen-Amt gestellt wird. „Es reicht, wenn man sich mit der Bodenseeregion verbunden fühlt. Das Fachwissen würde man dann in einem Seminar erlernen“, erklärt die 20-Jährige. Am Hintergrund der Bewerberinnen habe sich dadurch jedoch nichts geändert. „Wir haben alle einen Familienhintergrund, der uns mit dem Obstbau verbindet.“

Unterstützung von den Apfelprinzessinnen

Im Bewerbungsprozess gab es noch eine weitere, entscheidende Änderung. Die Anwärterinnen wurden nicht mehr von den Erzeugern, sondern von einer Fachjury gewählt. Vor diesen Experten mussten die Bewerberinnen mehrere Aufgaben erfüllen. Julia Heimgartner berichtet: „Wir haben unter anderem ein Apfelgericht vorstellen müssen. Ich hatte ein Schichtdessert vorbereitet.“ Die Aufgaben wurden mit Punkten bewertet und Julia erhielt die höchste Punktzahl, weshalb man sie zur neuen Apfelkönigin krönte. Unterstützt wird sie von den neuen Apfelprinzessinnen Lena Bentele und Franziska Grundler.

Leidenschaft für Obstbau an andere vermitteln

Für ihre Amtszeit hat Julia Heimgartner klare Ziele: „Ich möchte meine Leidenschaft für den Obstbau an die Konsumenten weitergeben. Gerade auch an die jüngere Generation. Ich wünsche mir, dass die wieder gerne Äpfel isst. Sie sind nämlich genau so ein Superfood wie die ganzen Trendnahrungsmittel.“ Die Apfelkönigin hat aber auch politische Forderungen: „Ich möchte, dass unser Produkt weiterhin machbar ist und dass das nicht durch neue Richtlinien verhindert wird. Denn der Bodenseeapfel ist ein durch und durch regionales Produkt.“

Vielleicht kann Julia Heimgartner diesen Wunsch am 9. Oktober der Bundeskanzlerin mitteilen – oder sie von der Qualität der Bodenseeäpfel überzeugen. „Ich habe eine Einladung ins Apfelkabinett erhalten. Die Apfelköniginnen aus allen deutschen Anbauregionen bringen der Bundeskanzlerin und einigen Ministern bei dieser Veranstaltung einen Korb Äpfel.“

„Meine Eltern sind sehr stolz auf mich.“ Julia Heimgartner

Schüchtern sollte man als Apfelhoheit angesichts solcher Veranstaltungen wohl besser nicht sein, ist Julia Heimgartner überzeugt. „Ich bin ein offener Mensch. Es kann natürlich sein, dass ich ein bisschen nervös bin, wenn ich das erste Mal vor Menschenmassen sprechen soll. Mit der Zeit gibt sich das aber sicher.“

Auch dem möglichen Terminstress sieht die 20-Jährige locker entgegen. „Da ich auf dem elterlichen Hof arbeite, bin ich flexibel.“ Ihre Familie unterstütze ihr Engagement. Die Leimbacherin sagt: „Meine Eltern sind sehr stolz auf mich.“