Da hat Bürgermeister Georg Riedmann, wohlwollend formuliert, tief in die Trickkiste gegriffen, um seinem Ärger über die in seinen Augen stets wiederkehrenden Vorwürfe Luft zu machen, die Verwaltung würde gewerbliche Bauträger generell bevorzugen. So sehr seine Beweggründe auch verständlich sein mögen, so geht das nicht.

Einen Bauantrag aus taktischen Gründen zur Ablehnung zu empfehlen, obwohl ihm formal zugestimmt werden sollte, ist mit den Leitplanken kommunalen Handelns gewiss nicht vereinbar. Zwar wäre die Verwaltung rechtlich wohl nicht angreifbar gewesen, da aufgrund der nötigen Befreiungen durchaus auch eine Ablehnung gerechtfertigt gewesen wäre.

Doch erstens hatte die Verwaltung denselben Antrag im Februar bereits als genehmigungswürdig bewertet und zweitens hatte Riedmann auch am Dienstagabend nochmals klar gestellt, dass ihm aus Sicht der Stadt auch diesmal stattgegeben werden sollte. Die Empfehlung zur Ablehnung war rein aus Protest erfolgt. Das ist aber nicht in Ordnung. Die Stadträte sind Riedmanns Ansinnen nicht gefolgt und haben dem Antrag dennoch zugestimmt – und damit das Verwaltungshandeln wieder ins Recht gesetzt.