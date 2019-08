An der B-33-Ortsdurchfahrt in Hepbach setzte am Freitagvormittag Werner Stilbi, Inhaber des Meckenbeurener Elektrofachbetriebes Veeser, die neue Radarmessanlage unter Strom. Der Radarturm selbst ist noch verpackt. Am kommenden Montag oder Dienstag könnte der „Blitzer“ dann bereits in Betrieb genommen werden, sagte Stilbi, der am Freitag auch die anderen drei neuen Radaranlagen des Landkreises in Langenargen, Salem und Meersburg anschloss. Langenargen hatte Stilbi bereits „vernetzt“, von Markdorf ging‘s für ihn am Freitag noch weiter nach Salem und Meersburg. Rund 450 000 Euro investiert der Kreis in die neuen Anlagen, zu denen auch eine mobile Messanlage gehört. In Hepbach gilt in der B-33-Ortsdurchfahrt Tempo 50, wer künftig schneller fährt, bekommt von der Kreisbehörde ein Foto zugeschickt.

Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen überwacht

Hersteller der Messgeräte ist die Firma Jenoptik, einige typgleiche Anlagen sind im Bodenseekreis bereits in Betrieb, unter anderem in der Markdorfer B-33-Ortsdurchfahrt/Ravensburger Straße und am westlichen Markdorfer Ortsausgang Richtung Bermatingen. Die Anlagen sind so ausgerüstet, dass der Verkehr in beide Fahrtrichtungen überwacht und gemessen werden kann. Die semistationäre Anlage, die der Landkreis angeschafft hat, ist ein Anhänger mit Messtechnik, der über mehrere Tage ohne Aufsicht aufgestellt und betrieben werden kann. Die Bilder und Messdaten werden per Funk übertragen.

Noch ist der neue Geschwindigkeitsmessturm des Landkreises in der B-33-Ortsdurchfahrt verhüllt. Zu Beginn der kommenden Woche soll er in Betrieb genommen werden. Dann werden Fahrer, die schneller als 50 km/h unterwegs sind, „geblitzt“ werden. Bild: Helmar Grupp | Bild: Helmar Grupp

Schon mehr als 56 000 Tempo-Verstöße in diesem Jahr

Für den Landkreis amortisieren sich die Anschaffungen: Bis Mitte August seien bereits mehr als 56 000 Geschwindigkeitsverstöße registriert worden, heißt es seitens der Kreisbehörde. Zwölf Mitarbeiter im Landratsamt kümmern sich um die Geschwindigkeitsüberwachung und -auswertung. Zu hohes Tempo ist immer wieder Anlass für gravierende Unfälle. So hat es im laufenden Jahr bereits 137 Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegeben. Dabei wurde ein Mensch getötet, 85 Menschen seien verletzt worden, so die Auskunft aus dem Landratsamt. Aus der Geschwindigkeitsüberwachung flossen dem Haushalt des Landkreises im vergangenen Jahr rund 3,1 Millionen Euro an Einnahmen zu. Aus diesen Mitteln werden auch die Personal- und Verwaltungskosten getragen, die Technik instand gehalten und die Investitionen finanziert. Die Städte Friedrichshafen und Überlingen betreiben eigene Messanlagen.