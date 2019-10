Er habe ja gar nichts an, entlarvt im Märchen der kleine Junge die Nacktheit des Kaisers. Und ein bisschen so war es nun auch bei der Führung durch die morgen zu Ende gehende Ausstellung in der Stadtgalerie. Dort zeigt der Kunstverein Bilder und Skulpturen der in Hamburg und Berlin lebenden Künstlerin Justine Otto. Geführt wurde teils von Bernhard Oßwald. Zumindest anfangs skizzierte der Kunstvereinsvorsitzende Vita und Werdegang der durchaus arrivierten Künstlerin. Bevor Irina Stengele sodann den größeren Part des Vormittags übernahm.

Sonderbare Innenwelten gehören zu den Leitthemen der Künstlerin. | Bild: Jörg Büsche

Phasenweise aber hatte ein anderer das Heft in der Hand. Aron, ein neunjähriger Schüler, der, von seiner Mutter mitgenommen, Fragen stellte. Fragen, die Irina Stengele, studierte Künstlerin und Kunst-Pädagogin, mit ebenso viel Geduld beantworte, wie sich die übrigen Zuhörer amüsierten. Nachdem sie ihr erstes Staunen übers aufgeweckte Kind überwunden hatten. Und damit wohl auch die Scheu – gleich dem Knaben aus dem Andersen-Märchen – mit kindlicher Unbefangenheit auf die Bilder der Ausstellung zu blicken.

Irina Stengele erläutert Justine Ottos Colagen-Technik. Bild: Jörg Büsche | Bild: Jörg Büsche

„Das passt ja gar nicht zusammen“, so Arons Befund. Ein Auto im Gras, dazu ein Fisch und „menschliche Wadenbeine“, wie der Ausriss aus dem Anatomie-Lexikon es bezeichnete und allerlei Weiteres. Solch Durcheinander musste den Neunjährigen befremden. Eben das aber sei auch der Zweck von Ottos Collage. Wie Irina Stengele erläuterte, habe sich die Kunst allerspätestens im 20. Jahrhundert verabschiedet von festem Ordnungsgefüge. Auch bilde sie nicht mehr ab: keine Ideen, keine erhabenen Sphären. Im Gegenteil: die moderne Kunst, wenn sie denn keinen Kitsch produzieren will, entblößt, was sich als schöner Schein, als Spiegel höheren Sinns darzustellen trachtet – in all seiner Lächerlichkeit.

Frauenbild von Justine Otto in der Markdorfer Ausstellung. | Bild: Jörg Büsche

Zum Beispiel die Helden aus Justine Ottos Heoren-Galerie. Die werden von der Malerin Otto zerlegt, ihre Gesichter verfließen. Und von der Bildhauerin Otto werden Heldenfiguren aus heldischen Posen heraus in groteske Chimären-ähnliche Wesen gemodelt. Aron fand‘s spaßig. Während die übrigen Besucher in Anbetracht der monströsen Gestalten schauderten. Von ihrem Spaß beim Komponieren, Deformieren und Verzerren hatte die Künstlerin laut Irina Stengele berichtet. Und augenscheinlich war der Neunjährige dichter dran an dem, was in der Künstlerin vorgeht. Mithin war die Führung aufschlussreich im Hinblick auf Motive und Techniken, von Stengele trefflich erläutert. Gleichzeitig war sie auch eine Lehrstunde für genaues, kindlich unvoreingenommenes Hinschauen.