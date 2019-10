Der Trend hält an. Seit 2014 erfreuen sich Campingplatzbetreiber stetig steigender Übernachtungszahlen. Und das gilt auch auf dem Steibensteger Wirthshof, der sein 50-jähriges Bestehen feiert. Am vergangenen Sonntag hat die Familie Wirth mit einem Tag der offenen Tür zum Blick hinter die Kulissen eingeladen.

Steigende Besucherzahlen kommen freilich nicht von ungefähr, erklärte Senior-Chefin Maria Wirth am Sonntag. Schon gar nicht, wenn der Campingplatz nicht unmittelbar am See liege. Ihre mangelnde Seenähe wissen die nun bereits in dritter Generation in der Tourismusbranche aktiven Wirths indes zu kompensieren: durch mehr Komfort. Nicht nur für Camper, sondern auch für die Gäste in ihrem Hotel. Campern wie Hotelgästen stehen eine Wellnesslandschaft und ein Schwimmbad zur Verfügung.

Das Schwimmbad steht nur für Gäste offen. | Bild: Jörg Büsche

„Leider können wir das Schwimmbad nur noch unseren Gästen anbieten“, bedauert Maria Wirth. Sodass die Markdorfer sich in den Sommermonaten woanders abkühlen müssen. Lediglich für die Nachbarn aus Leimbach habe sich eine Kompromisslösung gefunden. Offen für alle ist hingegen der Wellnessbereich. Heidi Thoma aus Markdorf hat es gewusst, erklärt sie beim Rundgang. Für Barbara Keller, ebenfalls aus Markdorf, war‘s hingegen neu, wie sie sagte.

Heidi Thoma und Barbara Keller lassen sich von Stefanie Wirth die Arbeit im Wellness­bereich erläutern. | Bild: Jörg Büsche

1969 etwas Neues gewagt

Wie kann man im Hinterland ohne See einen Campingplatz bauen? Diese Frage mussten sich Hildegard und Bernhard Wirth 1969 des Öfteren anhören, als sie sich entschlossen hatten, zusätzlich zum erfolgreichen Lohn- und Landwirtschaftsbetrieb, auf ihrem Gelände etwas Neues zu wagen. Die Idee dazu bekam das Ehepaar nach einem gemeinsamen Campingurlaub, denn beide waren begeisterte Camper.

Die Gründer des Campingplatzes Wirthshof, Hildegard und Bernhard Wirth, erhielten in den 1970er Jahren eine Goldplakette für ihren Platz. | Bild: Familie Wirth

Seither wuchs der Wirthshof Jahr für Jahr. Mittlerweile in der dritten Generation von Andreas und Claudius Wirth geführt, gibt es nun auch Pläne für einen Chalet-Bereich. Der wird östlich der Muldenbachstraße entstehen. Vorerst ist an 17 Gebäude gedacht.

Der Wunsch nach Natur bestehe fort, sagt Maria Wirth. Grün solle es auch weiterhin sein. Nicht unbedingt auf unbefestigtem Gelände, das der Wirthshof auch weiterhin für Klein-Camper im Angebot hat. Sonst aber gelte für Wohnwagen, Zelte, Wohnmobile oder Mobilheime: lieber einen größeren Stellplatz auf festem Grund. Gleichfalls nötig sei die Arbeit am hohen Standard der Sanitäranlagen.

Der Campingplatz des Wirthshof erfreute sich schon in den 1980er Jahren hoher Beliebtheit. Freizeitpaß boten Minigolf und Pit-Pat, eine Kombination aus Minigolf und Billard. | Bild: Privat

Brigitte Scholze, Dauercamperin seit acht Jahren, findet die Wasch- und Spülgelegenheiten „rundherum gut“. Auch das ein Grund, weshalb sie regelmäßig zurückkehre. Und Jürgen Kratt bestätigt, was Maria Wirth angesprochen hatte: „Viel Platz ist schon gut, besonders wenn man mit dem Wohnwagen da ist.“

Brigitte Scholz gehört zu den Dauercampern. Sie schätzt die Sanitäranlagen. | Bild: Jörg Büsche

65 Mitarbeiter, in den Sommerwochen generell noch mehr, beschäftige der Wirthshof, „und die wollen wir halten und nicht suchen müssen“, so Maria Wirth. Auch das ein Grund, weshalb der Familienbetrieb heute ein Ganzjahresbetrieb ist, wie die Senior-Chefin auf die Frage eines Rundgangteilnehmers antwortete.

Die Familie Wirth, von link: Andreas, Stefanie und Maria Wirth, Katja Eberle sowie Lenka und Claudius Wirth. | Bild: Privat