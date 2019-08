von Stefanie Nosswitz und Jan Manuel Hess

Es ist anspruchsvolle Tour, die Wanderführer Theo Kausch von der Markdorfer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins an diesem Nachmittag ausgesucht hat.

Markdorf 80 SÜDKURIER-Leser lernen den „Schluchtweg“ kennen Das könnte Sie auch interessieren

„Schluchtweg„ lautet der Titel der Wanderung, der bei rund 80 Teilnehmern auf Interesse gestoßen ist. So wie bei Marita Bodon aus Neufrach und Sigrid Bühler aus Fischbach. „Wir lernen heute Weg kennen, die man einfach nicht kennt“, so Bodon.

Marita Bodon aus Salem-Neufrach und Sigrid Bühler aus Fischbach kommen bei bei Tour miteinander ins Gespräch. Aber Marita Bodan weiß noch keinen guten Tipp: „Manchmal muss man während der Bewegung auch still sein. Weil man dann besser atmen kann.“ | Bild: Nosswitz, Stefanie

Auch Karl Bertsche und Konrad Bernard (beide aus Markdorf) freuen sich auf die Wanderung. „Wir sind gespannt, was es zu entdecken gibt“, sagt Bertsche.

Klaus Bertsche und Konrad Bernard nehmen gerne an den SÜDKURIER-Wanderungen teil, wenn es die Zeit zulässt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Bereits kurz nach dem Start geht es auf den Schluchtweg: Eine geradezu als erfrischend zu bezeichnende kleine Schlucht im Wald, mit schmalen und teils unbefestigten, ansteigenden Pfaden.

Es ist herrlich kühl und angenehm still, nur der Gießbach fließt entlang des Pfades und unterhält mit seinem Plätschern.

Da die Wege meist eher schmale Pfade waren, zieht sich die rund 80-köpfige Wandergruppe in einem langen Wurm durch den Gießbachtobel. | Bild: Jan Manuel Heß

Ob es an dem zehrenden Anstieg oder an der geballten schönen Natur liegt, in der Gruppe jedenfalls geht es auf diesem Abschnitt leiser als gewöhnlich zu.

Für Martha Uhl, Marlies Matt, Heinz Schwenniger und alle anderen Teilnehmer geht es durch den Gießbachtobel. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Für Theo Kausch geht sein Konzept auf: „Meine Touren mit dem SÜDKURIER sind Wanderungen und keine Spaziergänge. Der Strecke ist anspruchsvoll, aber dafür gibt es viel Schönes zu sehen.“

Gut, dass es bei der Wanderung viel durch den Wald geht, indem die Temperaturen angenehm kühl sind. | Bild: Jan Manuel Heß

Franz Doering aus Herdwangen hat sich ganz spontan entschlossen mitzulaufen, seine Tochter Isabel begleitet ihn. Zwar bezeichnen beide sich nicht als Wanderprofis, aber sie nehmen die Steigungen sportlich.

Isabel und Franz Doering haben sich spontan entschlossen bei der Wanderung mitzugehen. Vater und Tochter gehen öfters zusammen zum Wandern. „Die Gegend hier ist sehr interessant“, sagt Franz Doering, der in Herdwangen lebt. | Bild: Jan Manuel Heß

„Es ist schon schweißtreibend, aber es ist gut zu bewältigen und man wird ja mit einem schönen Ausblick belohnt“, sagt Tochter Isabel Doering oben am Stettelberg angekommen. Auch Dasni Malarachchige aus Brachenreute ist vom Ausblick angetan: „Es ist wirklich wunderschön hier oben, ein schöner Ort für eine Verschnaufpause.“

Angelika und Erhard Arnold und Dasni Malarachchige haben auf dem Blütenweg viel Freude an der Wanderung. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Sie ist das erste Mal dabei und wurde von ihren Freunden Angelika und Erhard Arnold aus Neufrach mit auf die Tour genommen. „Wir waren schön öfters dabei und es ist uns immer eine Freude“, berichtet Angelika Arnold. Der Stettelberg dient als Start für Gleitschirmflieger.

Ausblick genießen auf dem Stettelberg. Die Bundeswehr übt an diesem Tag Fallschirmsprünge über dem See, so dass es einiges zu beobachten gibt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

An diesem Nachmittag ist keiner anwesend, sonst wäre es bei der großen Wandergruppe mit dem Platz knapp geworden.

Markdorf Wanderung mit dem SÜDKURIER: Ruhe am Gießbachtobel Das könnte Sie auch interessieren

Wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab und so beginnt der Abstieg zum Blütenweg. „Wir leben hier wirklich in einem Paradies“, sagt Gertrud Lutz aus Fischbach.

Gertrud Lutz und Helga Sterk, beide aus Fischbach, freuen sich, mit dem SÜDKURIER ihre Heimat besser kennen zu lernen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Auf einem schmalen Pfad geht es durch den Wald zurück auf den Blütenweg. Links des Weges leuchtet der Bodensee, rechts die Äpfel, die in wenigen Wochen gepflückt werden.

Auf dem Blütenweg geht es an Apfelbäumen vorbei zurück Richtung Ludwigshafen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Am Ende sind alle ganz schön ins Schwitzen gekommen. Und freuen sie nun auf ein kühles Getränk bei der Einkehr.

Nach getaner Wanderung lässt es sich im Gasthaus „Krone“ in Sipplingen bei einem Getränk gut aushalten: Rosa Abele, Josef Fischer, Erwin Schneider und Christa Frank. | Bild: Jan Manuel Heß